Не только в горящую избу, но в ледяную прорубь: русская женщина во всей красе

А на другом материке повезло еще одному домашнему питомцу. Тот оказался в огненном плену. Действие этой душещипательной истории развернулось в Колорадо. Внедорожник загорелся, в нем осталась собака, а хозяин растерялся, не зная, что предпринять: двери не открывались. Полицейский разбил окно авто и извлек из него «пленника»…