Не только в горящую избу, но в ледяную прорубь: русская женщина во всей красе

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И в огонь, и в воду: как героически спасали братьев наших меньших в России и США.
Сегодняшние новости богаты на ЧП с хорошим исходом. Два параллельных события произошли у нас в Воронежской области и в США. Там полицейский спас собаку из огня, а у нас женщина бросилась в ледяную воду тоже, дабы вызволить четверолапого бедолагу.
О подвиге настоящей русской женщины рассказал Телеграм-канал Москва24. Собака породы хаски неосторожно гуляла по льду и провалилась в полынью. Галина не растерялась, услышав жалобный вой несчастного животного. Разделась, чтоб одежда не мешала, и плюхнулась в воду. Помогла хвостатому, вытолкнула его на лед, и сама благополучно выбралась. История с хэппи-эндом, все счастливы!
О подвиге настоящей русской женщины рассказал Телеграм-канал Москва24. Собака породы хаски неосторожно гуляла по льду и провалилась в полынью. Галина не растерялась, услышав жалобный вой несчастного животного. Разделась, чтоб одежда не мешала, и плюхнулась в воду. Помогла хвостатому, вытолкнула его на лед, и сама благополучно выбралась. История с хэппи-эндом, все счастливы!
А на другом материке повезло еще одному домашнему питомцу. Тот оказался в огненном плену. Действие этой душещипательной истории развернулось в Колорадо. Внедорожник загорелся, в нем осталась собака, а хозяин растерялся, не зная, что предпринять: двери не открывались. Полицейский разбил окно авто и извлек из него «пленника»…
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ну или правила фишек почитать. там шото было...
(на олд.фишках его нет)