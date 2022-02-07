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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 88 постов • 10 подписчиков подписаться
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Не только в горящую избу, но в ледяную прорубь: русская женщина во всей красе

Не только в горящую избу, но в ледяную прорубь: русская женщина во всей красе (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 18:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   вода   женщина   машина   пожар   полынья   собака   спасение   
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И в огонь, и в воду: как героически спасали братьев наших меньших в России и США.
Сегодняшние новости богаты на ЧП с хорошим исходом. Два параллельных события произошли у нас в Воронежской области и в США. Там полицейский спас собаку из огня, а у нас женщина бросилась в ледяную воду тоже, дабы вызволить четверолапого бедолагу.

О подвиге настоящей русской женщины рассказал Телеграм-канал Москва24. Собака породы хаски неосторожно гуляла по льду и провалилась в полынью. Галина не растерялась, услышав жалобный вой несчастного животного. Разделась, чтоб одежда не мешала, и плюхнулась в воду. Помогла хвостатому, вытолкнула его на лед, и сама благополучно выбралась. История с хэппи-эндом, все счастливы!
А на другом материке повезло еще одному домашнему питомцу. Тот оказался в огненном плену. Действие этой душещипательной истории развернулось в Колорадо. Внедорожник загорелся, в нем осталась собака, а хозяин растерялся, не зная, что предпринять: двери не открывались. Полицейский разбил окно авто и извлек из него «пленника»…

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Метки: США   вода   женщина   машина   пожар   полынья   собака   спасение   
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−194
Сигизмунд Лазаревич 51 минуту назад
Да собака уже с жизнью попрощалась, когда увидела что эта свинья в воду прыгнула..
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Aleksey 23 минуты назад
Как добавили видео в пост? С Ютюба дает только в коммент вставить.
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9k
Сергей Полчаса назад
Видео с американским пёселем.
(на олд.фишках его нет)
Ссылка www.youtube.com
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2k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Да уж, народу много - людей мало. Спасибо женщине за хороший пример, а хозяину песика неплохо бы отблагодарить человека.
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23
Nаnе First NameLаst Час назад
Спасла.
Просто бухали и решили собачку тоже искупать. Навались боты на минуса!
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