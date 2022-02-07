20 фотографий, которые не дадут вам спокойно уснуть

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Страх заставляет сердце биться быстрее, разгоняет кровь и придает жизни перчинку. Тому порукой - массовая любовь человечества к страшным историям и фильмам жанра "хоррор". Эта коллекция снимков - из той же серии.
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В 1731 году король Швеции Фредерик I послал таксидермисту труп своего умершего любимца - льва. Вот что он получил обратно
"Сегодня я впервые рассмотрел ковер над диваном в доме у бабушки. Больше никогда не сяду на этот диван!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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