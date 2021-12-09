Топ самых страшных фильмов в мире

Самые изобретательные, атмосферные и интересные ужастики за последние 10 лет.
Об этом австралийском фильме ужасов про 6-летнего мальчика, которого преследует страшный дядька из книжки, Уильям Фридкин, режиссёр культовой картины "Изгоняющий дьявола", отозвался так: "Я никогда не видел более ужасающего фильма, чем "Бабадук".
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Фильм основан на короткометражке "Монстр" (2005), на которую Дженнифер Кент вдохновили сохранившиеся кадры утраченной картины "Лондон после полуночи" (1927) с легендарным Лоном Чейни в главной роли.
В тихом аргентинском пригороде происходят страшные вещи: невидимая сила убила женщину, залив все стены кровью, как в "Кошмаре на улице Вязов", сбитый автобусом ребёнок возвращается из могилы домой... Специалисты по паранормальном явлениям и детективы берутся за дело.
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Режиссёр фильма аргентинец Демиан Рунья снимает голливудский ремейк "Оцепеневших от страха".
Очень удачное сочетание комедии и фильма ужасов. По сюжету девушка вынуждена отправиться под домашний арест в родительский дом, где завелись призраки. Осуждённая от нечего делать пытается вывести призрака на чистую воду.
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Кинодебют новозеландского режиссёра Джерарда Джонстоуна.
Фильм про пуританскую семью начала XVII века, с которой происходят необъяснимые вещи. В главной роли Аня Тейлор-Джой (звезда "Хода королевы" прославилась именно благодаря "Ведьме").
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"Ведьма" повергла в ужас самого Стивена Кинга (так он написал в Твиттере). А до этого писатель называл самым страшным фильмом ужасов "Ведьму из Блэр" (1999). Его он даже до конца досмотреть не смог.
Отец и сын патологоанатомы выясняют причину смерти неопознанной девушки. По всем законам жанра в морге начинают происходить странные и жуткие события.
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Оригинальное название переводится как "Вскрытие Джейн Доу" (Джейн Доу - так в США называют пациенток, чьё настоящее имя неизвестно).
Супруги усыновляют мальчика, у которого все предыдущие приёмные семьи или умирали или сходили с ума. В роли демонического ребёнка, чьи страшные сны становятся реальностью, звезда "Комнаты" и "Чуда" Джейкоб Трамбле.
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Режиссёр фильма Майк Флэнаган также снял такие известные ужастики, как "Окулус", "Уиджи. Проклятие доски дьявола" и "Игра Джеральда".
Продюсерский проект Гильермо дель Торо ("Лабиринт фавна"), который, как и следует из названия, является сборником страшилок, обычно рассказываемых либо в полной темноте, либо у костра. Действие страшилок происходит на Хэллоуин 1968 года.
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"Страшные истории" - это экранизация серии книг американского писателя Элвина Шварца.
Ужастик, в котором самое страшное - отношения внутри семьи, а не какие-то потусторонние монстры. Неспроста в оригинале фильм называется "Наследственный".
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В похожем стиле сделан другой хоррор американского режиссёра Ари Астера "Солнцестояние".
Первый фильм из созданной Джеймсом Ваном киновселенной про охотников за паранормальными явлениями Эдда и Лоррейн Уоррен (в фильме их играют Патрик Уилсон и Вера Фармига).
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Лоррейн Уоррен, которая уверяла, что всё описанное в картине - сущая правда, сыграла в "Заклятье" крошечный эпизод. Она скончалась в 2019 году.
Шведско-датский хоррор про семейную пару, переживающую чудовищный день сурка. Раз за разом над ними издеваются и в конечном счёте убивают ожившие персонажи музыкальной шкатулки, когда-то подаренной их погибшей дочери.
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Понравилось63
Чем страшнее рожа - тем дороже грим
P.S. Демон внутри - хорош.
Отвратительное ужасное говно, а не фильм ужасов.
А ведь это даже не триллер