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Топ самых страшных фильмов в мире

Топ самых страшных фильмов в мире (10 фото + 10 видео)

Автор:
09 декабря 2021 16:56
Сообщество : Кино
Метки: horror   Ведьма   бабадук   кино   стивен кинг   ужастики   фильмы   
8803
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Самые изобретательные, атмосферные и интересные ужастики за последние 10 лет.

Об этом австралийском фильме ужасов про 6-летнего мальчика, которого преследует страшный дядька из книжки, Уильям Фридкин, режиссёр культовой картины "Изгоняющий дьявола", отозвался так: "Я никогда не видел более ужасающего фильма, чем "Бабадук".

Фильм основан на короткометражке "Монстр" (2005), на которую Дженнифер Кент вдохновили сохранившиеся кадры утраченной картины "Лондон после полуночи" (1927) с легендарным Лоном Чейни в главной роли.

В тихом аргентинском пригороде происходят страшные вещи: невидимая сила убила женщину, залив все стены кровью, как в "Кошмаре на улице Вязов", сбитый автобусом ребёнок возвращается из могилы домой... Специалисты по паранормальном явлениям и детективы берутся за дело.

Режиссёр фильма аргентинец Демиан Рунья снимает голливудский ремейк "Оцепеневших от страха".


Очень удачное сочетание комедии и фильма ужасов. По сюжету девушка вынуждена отправиться под домашний арест в родительский дом, где завелись призраки. Осуждённая от нечего делать пытается вывести призрака на чистую воду.

Кинодебют новозеландского режиссёра Джерарда Джонстоуна.

Фильм про пуританскую семью начала XVII века, с которой происходят необъяснимые вещи. В главной роли Аня Тейлор-Джой (звезда "Хода королевы" прославилась именно благодаря "Ведьме").

"Ведьма" повергла в ужас самого Стивена Кинга (так он написал в Твиттере). А до этого писатель называл самым страшным фильмом ужасов "Ведьму из Блэр" (1999). Его он даже до конца досмотреть не смог.

Отец и сын патологоанатомы выясняют причину смерти неопознанной девушки. По всем законам жанра в морге начинают происходить странные и жуткие события.

Оригинальное название переводится как "Вскрытие Джейн Доу" (Джейн Доу - так в США называют пациенток, чьё настоящее имя неизвестно).

Супруги усыновляют мальчика, у которого все предыдущие приёмные семьи или умирали или сходили с ума. В роли демонического ребёнка, чьи страшные сны становятся реальностью, звезда "Комнаты" и "Чуда" Джейкоб Трамбле.

Режиссёр фильма Майк Флэнаган также снял такие известные ужастики, как "Окулус", "Уиджи. Проклятие доски дьявола" и "Игра Джеральда".

Продюсерский проект Гильермо дель Торо ("Лабиринт фавна"), который, как и следует из названия, является сборником страшилок, обычно рассказываемых либо в полной темноте, либо у костра. Действие страшилок происходит на Хэллоуин 1968 года.

"Страшные истории" - это экранизация серии книг американского писателя Элвина Шварца.

Ужастик, в котором самое страшное - отношения внутри семьи, а не какие-то потусторонние монстры. Неспроста в оригинале фильм называется "Наследственный".

В похожем стиле сделан другой хоррор американского режиссёра Ари Астера "Солнцестояние".

Первый фильм из созданной Джеймсом Ваном киновселенной про охотников за паранормальными явлениями Эдда и Лоррейн Уоррен (в фильме их играют Патрик Уилсон и Вера Фармига).

Лоррейн Уоррен, которая уверяла, что всё описанное в картине - сущая правда, сыграла в "Заклятье" крошечный эпизод. Она скончалась в 2019 году.

Шведско-датский хоррор про семейную пару, переживающую чудовищный день сурка. Раз за разом над ними издеваются и в конечном счёте убивают ожившие персонажи музыкальной шкатулки, когда-то подаренной их погибшей дочери.

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Метки: horror   Ведьма   бабадук   кино   стивен кинг   ужастики   фильмы   
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36k
jonnyD 2 дня назад
Самые страшные фильмы - это ремейки на советские комедии , это самый ужасный ужас , который я видел .
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21k
Правдоруб День назад
Бабадук это параша просто психоделическая, где собственно никаких демонов или чудовищ нет, а есть нездоровая психика разведёнки с прицепом.
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5k
Кирилл 2 дня назад
А где «Звонок»? Вот ещё «Мама» достаточно жуткий фильмец.
Ссылка youtu.be
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4k
шаурма 2 дня назад
"Ведьма" и "Демон внутри" - хороши, атмосферны. Остальное - или чушь, или так себе.
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1k
Куда катимся? 2 дня назад
Людям с уровнем развития 12-летнего зайдёт.
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2k
Leon 2 дня назад
По-моему такого типа фильмы для людей с отклонениями психики... как это дерьмо вообще можно смотреть??!
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10k
An4aR 2 дня назад
«Бабадук» вызвал не испуг, а дикое раздражение. Точнее даже не сама сущность, а сын главной героини. А может, и его истерично-капризный дубляж. Из-за гипертрофированных эмоций которого, собственно, крайне трудно смотреть современные фильмы, где есть дети.
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7k
Мистер Фикс 2 дня назад
Все ужастики - туфта мультяшная.
Чем страшнее рожа - тем дороже грим
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2k
Megalomaniax 2 дня назад
Спасибо за "наводку"! "Страшные истории для рассказа в темноте" и "Коко-ди Коко-да" на смотрел. На ночь посмотрю...
P.S. Демон внутри - хорош.
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9k
Маламут Уральский 2 дня назад
Иди и смотри пусть посмотрят !!!!!
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9k
uehl 2 дня назад
Реинкарнация. Одна актриса девчонка чего стоит. Я понимаю, что это болезнь, но очень уж страшна
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 2 дня назад
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1k
Froll 2 дня назад
Ночью надо было скоротать время и решил посмотреть "Оцепеневшие от страха".Местами жутковатый фильм.Или может ночь навеяла.
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8k
Пётр 2 дня назад
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5k
night_visitor 2 дня назад
"Страшные истории для рассказа в темноте (2019)"
Отвратительное ужасное говно, а не фильм ужасов.
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0
Михаил 2 дня назад
многое не смотрел,спасибо
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451
zenon 2 дня назад
Разве "Кладбище домашних животных" весёлый, юмористический фильм? "Вий" вам не по душе? "Иди и смотри"?
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699
Николай 2 дня назад
Вот страшное кино, остальное - куйня какая-то
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32
Ярик Ежов Николай 2 дня назад
Фильм "Мама" тоже криповый.
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1k
Андриан 2 дня назад
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4k
livaneth 2 дня назад
battle royale (2000) япония
А ведь это даже не триллер
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2k
PbIBOK 2 дня назад
Cмотрел на фестивале. Потряс...
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Николай Дмитрич

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