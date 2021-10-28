<<< Татушки, которые самое время сделать на Хэллоуин >>>

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Приближается Хэллоуин - а значит, самое время напугать родных и друзей какой-нибудь жуткой татуировкой! Тату-мастера с богатой фантазией предлагают множество вариантов. Смотрите и выбирайте!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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И желательно на лбу, чтобы сразу видно было - идёт долбойоб.