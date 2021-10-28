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Татушки, которые самое время сделать на Хэллоуин

Татушки, которые самое время сделать на Хэллоуин (46 фото)

Автор:
28 октября 2021 11:20
Сообщество : Картинка дня
Метки: дизайн   идеи   картинки   страшно аж жуть   тату   татуировки   фото   хэллоуин   
380
46
Приближается Хэллоуин - а значит, самое время напугать родных и друзей какой-нибудь жуткой татуировкой! Тату-мастера с богатой фантазией предлагают множество вариантов. Смотрите и выбирайте!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   картинки   страшно аж жуть   тату   татуировки   фото   хэллоуин   
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8  комментариев
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32k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
<<< Татушки, которые самое время сделать на Хэллоуин >>>

И желательно на лбу, чтобы сразу видно было - идёт долбойоб.
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115
Артур Котовой Полчаса назад
Комментарий к фото
Череп пропагандирует SS или показалось?
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17k
Serg2001 Час назад
А какие потом сверху на День святого Валентина набивать?... и на 1 мая... )
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Круто круто
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212k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Маразм.
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15k
Dobryi_KOT 3 часа назад
Вообще не понимаю людей, которые татуируют себе кожу. Картину на стене можно поменять или вообще снять, а тату - это навсегда, тем более такая хэллоуиновская фигня. Не понимаю.
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10k
Lev Asriev 3 часа назад
В моем знакомом тату-салоне, при заказе тематической "хеллоуинской" татушки, еще одну делают в качестве бонуса, бесплатно. Вот такую.
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47k
noName 3 часа назад
Комментарий к фото
Такую татушку "на Хэллоуин" хозяину желательно срезать, с частью руки,желательно только откопанным ржавым золинген-ом
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