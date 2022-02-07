Чем можно заменить фильтр для воды: еще одно свойство чайного гриба

Гриб даже применяется в косметологии, ведь он увлажняет и питает кожу, а также выводит токсины и шлаки. В качестве бонуса чайный гриб поможет вам избавиться от морщин. Этому грибу явно нашлось бы место где-нибудь в кабинете профессора по зельеварению Северуса Снейпа.