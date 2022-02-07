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Чем можно заменить фильтр для воды: еще одно свойство чайного гриба

Чем можно заменить фильтр для воды: еще одно свойство чайного гриба (5 фото)

Автор:
07 февраля 2022 15:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: наука   открытие   устройство   фильтры   чайный гриб   
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Биоорганизм чистит воду лучше, чем специальное устройство с завода.

Различные полезные свойства чайного гриба давно известны, из него получается интересный напиток.

Также он применяется в кулинарии: чайный гриб добавляют в различные блюда, а также из него делают уксус.

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Гриб даже применяется в косметологии, ведь он увлажняет и питает кожу, а также выводит токсины и шлаки. В качестве бонуса чайный гриб поможет вам избавиться от морщин. Этому грибу явно нашлось бы место где-нибудь в кабинете профессора по зельеварению Северуса Снейпа.

Однако как оказалось, все вышеперечисленное это не все плюсы. В январе 2022 года ученые из Технологического университета, который находится в Монтане, смогли создать на основе гриба фильтр для воды. Очистительная конструкция на основе чайного гриба справляется эффективнее современных сменных аналогов, продающихся в магазинах.

Да и служит он дольше обычных моделей, а после отработки ресурса быстро разлагается.

Причем состав фильтра достаточно прост: бактерия Acetobacter, вода, белый уксус, сахар и черный чай, нанесенный на специальные пластины, соединённые в мембрану.

В целом вполне логичное решение, учитывая, как в данный момент актуальна борьба с пластиковыми отходами, для которых создаются центры раздельного сбора мусора и переработки. Жаль только до повседневного использования подобных фильтров еще далеко.

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Метки: наука   открытие   устройство   фильтры   чайный гриб   
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