Чем можно заменить фильтр для воды: еще одно свойство чайного гриба

Биоорганизм чистит воду лучше, чем специальное устройство с завода.
Различные полезные свойства чайного гриба давно известны, из него получается интересный напиток.
Также он применяется в кулинарии: чайный гриб добавляют в различные блюда, а также из него делают уксус.
Гриб даже применяется в косметологии, ведь он увлажняет и питает кожу, а также выводит токсины и шлаки. В качестве бонуса чайный гриб поможет вам избавиться от морщин. Этому грибу явно нашлось бы место где-нибудь в кабинете профессора по зельеварению Северуса Снейпа.
Однако как оказалось, все вышеперечисленное это не все плюсы. В январе 2022 года ученые из Технологического университета, который находится в Монтане, смогли создать на основе гриба фильтр для воды. Очистительная конструкция на основе чайного гриба справляется эффективнее современных сменных аналогов, продающихся в магазинах.
Да и служит он дольше обычных моделей, а после отработки ресурса быстро разлагается.
Причем состав фильтра достаточно прост: бактерия Acetobacter, вода, белый уксус, сахар и черный чай, нанесенный на специальные пластины, соединённые в мембрану.
В целом вполне логичное решение, учитывая, как в данный момент актуальна борьба с пластиковыми отходами, для которых создаются центры раздельного сбора мусора и переработки. Жаль только до повседневного использования подобных фильтров еще далеко.
Источник:
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