У россиянина украли 6 млн рублей, которые он спрятал от жены в подъезде

С таким же успехом можно было оставить сверток с купюрами на лестничной клетке.
Врач из Нижнего Новгорода поссорился вечером с женой и ушёл, хлопнув дверью, предварительно захватив с собой 6 миллионов рублей в иностранной валюте, которые планировал потратить на покупку дома. Выходить поздно вечером на улицу с такой суммой он побоялся и решил спрятать деньги в распределительной щите в подъезде.
Переночевав у друга и остыв от вчерашнего гнева, мужчина утром решил вернуться домой. Вот только по дороге захватить деньги не получилось, в щитке их уже не было. Пришлось бежать в полицию.
В отделе полиции мужчину выслушали и пообещали найти деньги. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело о краже. Интересно, как склонный к таким необдуманным поступкам мужчина, смог вообще что-то накопить?
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Потом коктейль с лимонным ликером по рюмочке цедили когда в покер играли!:))
Мнооого щитков открывал.
Ни разу денег не находил.
------------
не стоит давать обещаний, которые возможно не сможешь выполнить. это может негативно сказаться на имидже. хотя... этим обещателям по всей видимости все равно. они наверное долго смеялись, после того как лошара покинул отделение.
А почему не под ковриком?
Может он параноик и у него все купюры сфотографированы?
Заныкал от жены 6 лямов, сказал, что украли.