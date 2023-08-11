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У россиянина украли 6 млн рублей, которые он спрятал от жены в подъезде

У россиянина украли 6 млн рублей, которые он спрятал от жены в подъезде

Автор:
11 августа 2023 13:46
Сообщество : Криминал
Метки: деньги   кража   подъезд   ссора   тайник   электрощиток   
1453
2

С таким же успехом можно было оставить сверток с купюрами на лестничной клетке.

Врач из Нижнего Новгорода поссорился вечером с женой и ушёл, хлопнув дверью, предварительно захватив с собой 6 миллионов рублей в иностранной валюте, которые планировал потратить на покупку дома. Выходить поздно вечером на улицу с такой суммой он побоялся и решил спрятать деньги в распределительной щите в подъезде.


Переночевав у друга и остыв от вчерашнего гнева, мужчина утром решил вернуться домой. Вот только по дороге захватить деньги не получилось, в щитке их уже не было. Пришлось бежать в полицию.

В отделе полиции мужчину выслушали и пообещали найти деньги. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело о краже. Интересно, как склонный к таким необдуманным поступкам мужчина, смог вообще что-то накопить?

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Метки: деньги   кража   подъезд   ссора   тайник   электрощиток   
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27  комментариев
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9k
Antonium Час назад
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2k
Tambabashi 5 минут назад
Судя по сегодняшнему курсу, 6 миллионов в валюте не такой уж и большой сверток, вполне можно положить в щитовую, при этом щитовую так просто не откроешь, нужен инструмент, да и как вообще можно спать, зная, что столь значительная сумма денег лежит в столь не надежном месте, всё это очень попахивает мошенничеством
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5k
Горожанин 15 минут назад
В отличие от полиции криминал быстро вычислит и выйдет на похителя. Но это уже совсем другая история.
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50k
turyst 18 минут назад
Ага. Украли или это он жене (и полиции) так сказал, чтобы при разводе (возможном) не делиться?
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797
Звёздный князь 20 минут назад
А на чердаке припрятать не вариант?
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17k
Сергей 20 минут назад
Студентами мы в щитке бутылку водки прятали!:)) От родителей!
Потом коктейль с лимонным ликером по рюмочке цедили когда в покер играли!:))
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3k
5010_BIRD 22 минуты назад
"-Прошу поставить для него какую-нибудь хорошую песню".
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11
Валера 22 минуты назад
Щиток теперь буду проверять в подьезде .
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22k
BiZ Полчаса назад
либо видели в глазок включая жену и соседей, либо электрик из жкх утром заглядывал.. ьули там искать..
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16k
Shtoppi Полчаса назад
<<В отделе полиции мужчину выслушали и пообещали найти деньги.>>
------------
не стоит давать обещаний, которые возможно не сможешь выполнить. это может негативно сказаться на имидже. хотя... этим обещателям по всей видимости все равно. они наверное долго смеялись, после того как лошара покинул отделение.
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3
Vergüenza Ajena 44 минуты назад
В щитке?
А почему не под ковриком?
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10k
Клёст 52 минуты назад
)Думаю у жены её накопления стянул. А дальше уже по накатанной: вор у вора украл))
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10k
МихА 54 минуты назад
Жена и спёрла)) Пропасла в глазок идиота
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971
ruslan d 58 минут назад
Интересно как он будет доказывать , что это его деньги , если их найдут ?
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8k
Дмитрий Час назад
Список до...бов у кого? Добавьте +1 пожалуйста!
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4k
Alex Час назад
Как обычно, все из за баб
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10k
Борис Карабанов Час назад
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