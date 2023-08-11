У россиянина украли 6 млн рублей, которые он спрятал от жены в подъезде

Врач из Нижнего Новгорода поссорился вечером с женой и ушёл, хлопнув дверью, предварительно захватив с собой 6 миллионов рублей в иностранной валюте, которые планировал потратить на покупку дома. Выходить поздно вечером на улицу с такой суммой он побоялся и решил спрятать деньги в распределительной щите в подъезде.





Переночевав у друга и остыв от вчерашнего гнева, мужчина утром решил вернуться домой. Вот только по дороге захватить деньги не получилось, в щитке их уже не было. Пришлось бежать в полицию.