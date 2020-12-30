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Василий Уткин пожаловался, что Тутберидзе лишила фигурное катание груди и попы

Василий Уткин пожаловался, что Тутберидзе лишила фигурное катание груди и попы (8 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 00:42
Сообщество : Спорт
Метки: Александра Трусова   Алёна Косторная   Анна Щербакова   Камила Валиева   Уткин   спорт   тутберидзе   фигурное катание   
1834
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Известного комментатора разочаровало современное женское одиночное катание на льду. Одно название, что фигурное... А фигуры-то где?

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Метки: Александра Трусова   Алёна Косторная   Анна Щербакова   Камила Валиева   Уткин   спорт   тутберидзе   фигурное катание   
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21  комментарий
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737
Andrey Kondor 3 часа назад
Вот о чём Вася скучает.
Вот о чём Вася скучает.
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6k
Matthew Hopkins 8 минут назад
48 лет человеку
унялся бы уже.
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13k
vikklu Полчаса назад
Ему что, своей жопы и сисек мало?
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27k
a.fey Час назад
Главное, что самого Васю Уткина не лишили ни груди ни попы.
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13k
куджо Час назад
Жирный похотливый ублюдок
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199k
Orange Zero 2 часа назад
Василий Уткин пожаловался, что Тутберидзе лишила фигурное катание груди и попы
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−106
Владимир 2 часа назад
у уткина у самого уже груди выросли
и это не от тогого что неправильный обмен веществ
просто кто тоо ....ну дальше сами продолжите
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218
Космос 2 часа назад
Уткин превратился в ждуна
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−106
Владимир 2 часа назад
>>Он был комментатором на нтв и нтв+ .
>> Футбол он комментировал отлично

в РФ что? футбол есть?
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1k
Fara Zolkin Владимир 2 часа назад
Да, представляете есть.
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−106
Владимир 2 часа назад
Уткин он почему вообще спорт комментирует?
какое то отношение к спорту имеет?
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1k
Fara Zolkin Владимир 2 часа назад
Он был комментатором на нтв и нтв+ .
Футбол он комментировал отлично. В настоящее время ведёт "футбольный клуб" на youtube.com. интересно иногда его посмотреть здравые мысли с хорошим чувством юмора.
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9k
кира 3 часа назад
И почему я всегда думала, что фигурное катание - это мастерство и грация? Оказывается, я не туда смотрела... Вот незадача...
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9k
Schandmaul 3 часа назад
так как я в фигурном катании понимаю гораздо меньше, чем в женских прелестях, то я в этом полностью поддерживаю мнение Уткина
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Без сисек и попы они прыгают выше. Лет через 20 одни скелеты жилистые будут в спорте. (кроме сумо) :)
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8k
albedo 3 часа назад
По большому счету Уткин прав.
Действительно фигурное катание стало детским.
Вспоминаем
По большому счету Уткин прав. Действительно фигурное катание стало детским. Вспоминаем
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−106
Владимир 3 часа назад
рожденный Уткиным гуся всю жизнь тягать будет
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20k
Юрьевич 3 часа назад
А он своим жирным телом обогатил спорт?
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Шмёль Юрьевич 3 часа назад
Глупый утко робко прячет тело жирное в утесах
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5k
Андрей Крылов 3 часа назад
Это тело на себя в зеркало давно смотрело? Критик блин...
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