Василий Уткин пожаловался, что Тутберидзе лишила фигурное катание груди и попы

Известного комментатора разочаровало современное женское одиночное катание на льду. Одно название, что фигурное... А фигуры-то где?
Уткин давал интервью Ивану Кузнецову для Sports.ru и внезапно выразил свое несогласие с утверждением о том, что "благодаря Тутберидзе фигурное катание стало прекраснее". У него к этому тренеру свои претензии.
По мнению Василия Уткина, фигурное катание, возможно, и стало в последние годы популярнее: "Но прекраснее не стало. Из него исчезли грудь и попа". А Этери Тутберидзе выводит в чемпионы неоформившихся девочек-подростков.
"Я не спорю о том, правильно это или нет. Для этого существуют правила. Но для меня фигурное катание без груди и попы не так прекрасно, как с ними", – подчеркнул Уткин в интервью.
По мнению Василия Уткина, фигурное катание, возможно, и стало в последние годы популярнее: "Но прекраснее не стало. Из него исчезли грудь и попа". А Этери Тутберидзе выводит в чемпионы неоформившихся девочек-подростков.
"Я не спорю о том, правильно это или нет. Для этого существуют правила. Но для меня фигурное катание без груди и попы не так прекрасно, как с ними", – подчеркнул Уткин в интервью.
Понятно, что комментатор имел в виду и чемпионок прошлых лет, и победительниц двух последних Чемпионатов России по фигурному катанию, которых в качестве тренера подготовила Этери Тутберидзе.
Эти же красотки год назад...
Сегодня, согласно правилам, на взрослые соревнования по фигурному катанию допускаются спортсменки от 15 лет. И еще до достижения своего 16-летия стали под руководством Тутберидзе олимпийскими чемпионками Юлия Липницкая и Алина Загитова.
Ее воспитаннице Камиле Валиевой, которую называют нашей главной олимпийской надеждой в одиночном катании, – всего 14 лет
К этим совсем юным спортсменкам приковано внимание болельщиков со всего мира...
А вот то самое интервью
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Метки: Александра Трусова Алёна Косторная Анна Щербакова Камила Валиева Уткин спорт тутберидзе фигурное катание
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и это не от тогого что неправильный обмен веществ
просто кто тоо ....ну дальше сами продолжите
>> Футбол он комментировал отлично
в РФ что? футбол есть?
какое то отношение к спорту имеет?
Футбол он комментировал отлично. В настоящее время ведёт "футбольный клуб" на youtube.com. интересно иногда его посмотреть здравые мысли с хорошим чувством юмора.
Действительно фигурное катание стало детским.
Вспоминаем