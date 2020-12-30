Василий Уткин пожаловался, что Тутберидзе лишила фигурное катание груди и попы

Уткин давал интервью Ивану Кузнецову для Sports.ru и внезапно выразил свое несогласие с утверждением о том, что "благодаря Тутберидзе фигурное катание стало прекраснее". У него к этому тренеру свои претензии.

По мнению Василия Уткина, фигурное катание, возможно, и стало в последние годы популярнее: "Но прекраснее не стало. Из него исчезли грудь и попа". А Этери Тутберидзе выводит в чемпионы неоформившихся девочек-подростков.

"Я не спорю о том, правильно это или нет. Для этого существуют правила. Но для меня фигурное катание без груди и попы не так прекрасно, как с ними", – подчеркнул Уткин в интервью.