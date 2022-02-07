"Я вас вызывала два дня назад": в Новосибирске женщина выгнала участкового врача из-за долгого ожидания

В самом медучреждении рассказывают иную версию конфликта. Как сообщают в СМИ, врач утверждает, что за эти два дня она уже приезжала к пациенту, но не застала его дома. В день съемки мужчина снова отсутствовал. А его жена заявила, что раз уж она тоже болеет, то пусть участковый посмотрит хотя бы ее. И все бы ничего, но высказывать при этом претензии больной явно не следовало.

В принципе, с этой версией согласна и сама недовольная медобслуживанием сибирячка:

— Сначала, с понедельника, болел муж. Я вызывала врача, он не приезжал. Я еще раз вызвала во вторник — в этот день муж поехал за таблетками (ждал-ждал, ну и как бы не дождался). Так получилось, что как раз в тот момент врач пришла, то есть они разъехались, — призналась она. — И вот вчера врач снова пришла вечером. Мужа дома не было, он ушел прогуляться, - цитирует женщину портал "НГС"

Руководство поликлиники встало на сторону своего работника, посчитав, что снимать уставшего врача на камеру - просто низость. У медика давно закончилась смена, но он все-таки пришел к пациенту, и это заслуживает уважения. И. о. завотделением поликлиники № 12 Юлия Уткина признается, что на разбор конфликтов у медиков сейчас просто нет времени. В поликлинике осталось два врача по соматическим заболеваниям, которые работают с 8 утра до 11-12 ночи. Поэтому к опозданиям и поздним визитам врачей надо отнестись с пониманием. А еще медики очень просят пациентов быть дома или отменить вызов, если они почувствовали себя лучше и не нуждаются в помощи.