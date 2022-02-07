"Я вас вызывала два дня назад": в Новосибирске женщина выгнала участкового врача из-за долгого ожидания

Врач, который пришел к больному мужчине, так до пациента и не дошел. Супруга у порога стала выяснять у медика причину столь долгого ожидания, а потом и вовсе указала участковому на дверь.
Обстановка в здравоохранении сейчас напряженная. Сезонная простуда, грипп и ковид отправляют на больничную койку так много пациентов, что врачи не справляются с потоком больных. Нагрузка на участковых просто чудовищная, и, даже вызвав врача на дом, нет гарантии, что он придет в тот же день.
Жительница Новосибирска была недовольна тем, что медик пришел к ее мужу спустя два дня после вызова, да еще в 9 часов вечера. Прямо у порога она начала высказывать претензии, которые разозлили участкового врача. Дама-медик была настолько взвинчена, что наговорила много ненужного, а потом ушла, когда ей указали на дверь.
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В самом медучреждении рассказывают иную версию конфликта. Как сообщают в СМИ, врач утверждает, что за эти два дня она уже приезжала к пациенту, но не застала его дома. В день съемки мужчина снова отсутствовал. А его жена заявила, что раз уж она тоже болеет, то пусть участковый посмотрит хотя бы ее. И все бы ничего, но высказывать при этом претензии больной явно не следовало.
В принципе, с этой версией согласна и сама недовольная медобслуживанием сибирячка:
— Сначала, с понедельника, болел муж. Я вызывала врача, он не приезжал. Я еще раз вызвала во вторник — в этот день муж поехал за таблетками (ждал-ждал, ну и как бы не дождался). Так получилось, что как раз в тот момент врач пришла, то есть они разъехались, — призналась она. — И вот вчера врач снова пришла вечером. Мужа дома не было, он ушел прогуляться, - цитирует женщину портал "НГС"
Руководство поликлиники встало на сторону своего работника, посчитав, что снимать уставшего врача на камеру - просто низость. У медика давно закончилась смена, но он все-таки пришел к пациенту, и это заслуживает уважения. И. о. завотделением поликлиники № 12 Юлия Уткина признается, что на разбор конфликтов у медиков сейчас просто нет времени. В поликлинике осталось два врача по соматическим заболеваниям, которые работают с 8 утра до 11-12 ночи. Поэтому к опозданиям и поздним визитам врачей надо отнестись с пониманием. А еще медики очень просят пациентов быть дома или отменить вызов, если они почувствовали себя лучше и не нуждаются в помощи.
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в октябре когда ковидом болела вся семья , вызвали врача.
в назначенный день не пришел.
на следующий день мы опять позвонили в регистратуру.
нам ответили , что по отчету он у нас уже был (
В Москве можно самому открыть больничный на сайте.
Зашел написал ОРВИ и все врач не нужен.
Так, что можно еще сократить.
А через годика два можно будет и самому операции делать.
Только что все переболели, семья 4 человека. Из 4-х троим подтвердился Ковид, у меня нет. Из всех только супруг вакцинирован. Болел сильнее всех.
Ребята, врачи общего профиля сейчас практически на передовой, на острие атаки.
Даже если будет дождь!
Даже если будет некогда!
...даже если не придёшь...
У участкового врача 50-60 заявок на день
Когда это отработать ?
Зато хайпануть, облаяв врача и выложив видосик - эт пожалуйста
НЕ НУЖНА ТЕБЕ МЕДПОМОЩЬ - ВСЕ, ПРОЩАЙ
Цель достигнута: и врача задолбали и кто-то без помощи остался два раза.
Справедливо было бы деньги взять за два ложных вызова.