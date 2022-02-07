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"Я вас вызывала два дня назад": в Новосибирске женщина выгнала участкового врача из-за долгого ожидания

"Я вас вызывала два дня назад": в Новосибирске женщина выгнала участкового врача из-за долгого ожидания (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 13:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирск   больные   видео   врач   конфликт   медицина   участковый врач   
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Врач, который пришел к больному мужчине, так до пациента и не дошел. Супруга у порога стала выяснять у медика причину столь долгого ожидания, а потом и вовсе указала участковому на дверь.

Обстановка в здравоохранении сейчас напряженная. Сезонная простуда, грипп и ковид отправляют на больничную койку так много пациентов, что врачи не справляются с потоком больных. Нагрузка на участковых просто чудовищная, и, даже вызвав врача на дом, нет гарантии, что он придет в тот же день.


Жительница Новосибирска была недовольна тем, что медик пришел к ее мужу спустя два дня после вызова, да еще в 9 часов вечера. Прямо у порога она начала высказывать претензии, которые разозлили участкового врача. Дама-медик была настолько взвинчена, что наговорила много ненужного, а потом ушла, когда ей указали на дверь.

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В самом медучреждении рассказывают иную версию конфликта. Как сообщают в СМИ, врач утверждает, что за эти два дня она уже приезжала к пациенту, но не застала его дома. В день съемки мужчина снова отсутствовал. А его жена заявила, что раз уж она тоже болеет, то пусть участковый посмотрит хотя бы ее. И все бы ничего, но высказывать при этом претензии больной явно не следовало.


В принципе, с этой версией согласна и сама недовольная медобслуживанием сибирячка:


— Сначала, с понедельника, болел муж. Я вызывала врача, он не приезжал. Я еще раз вызвала во вторник — в этот день муж поехал за таблетками (ждал-ждал, ну и как бы не дождался). Так получилось, что как раз в тот момент врач пришла, то есть они разъехались, — призналась она. — И вот вчера врач снова пришла вечером. Мужа дома не было, он ушел прогуляться, - цитирует женщину портал "НГС"


Руководство поликлиники встало на сторону своего работника, посчитав, что снимать уставшего врача на камеру - просто низость. У медика давно закончилась смена, но он все-таки пришел к пациенту, и это заслуживает уважения. И. о. завотделением поликлиники № 12 Юлия Уткина признается, что на разбор конфликтов у медиков сейчас просто нет времени. В поликлинике осталось два врача по соматическим заболеваниям, которые работают с 8 утра до 11-12 ночи. Поэтому к опозданиям и поздним визитам врачей надо отнестись с пониманием. А еще медики очень просят пациентов быть дома или отменить вызов, если они почувствовали себя лучше и не нуждаются в помощи.

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Метки: Новосибирск   больные   видео   врач   конфликт   медицина   участковый врач   
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6k
Максим 2 часа назад
Я конечно же понимаю, что болеть страшно. Но стоит ли к врачу относиться как к обслуге? Дескать, раз я плачу налоги, мне все обязаны. Обеим сторонам следовало бы относиться более уважительно друг к другу. Но зная какая сейчас нагрузка лежит на врачах, можно было бы отнестись и с пониманием.
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20k
shevanez 4 минуты назад
Муж в понедельник 39, во вторник за таблетками, а в среду вообще на прогулке. И эта коза еще чем-то недовольна. Оху.евшая супружеская пара.
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3k
Voland 7 минут назад
Посмотрел, почитал, в том числе и комменты, и знаете - у меня есть что сказать! Это, как говорят у нас в деревне - тупое набрасывание на вентилятор. При чем набрасывают, как минимум три стороны: минздравоохранения, которые своими тупыми постановлениями принудило 99% врачей ездить на вызовы и запретив людям лично приходить в больницы, врачи, которые вынуждены работать в таких скотских условиях и пациенты, которые не могут получить своевременную качественную помощь. И, вроде как, всех можно понять... Но! Вполне же можно решить все проблемы и решить их очень просто! Например: не нужно выгонять всех врачей на вызовы, это раз, пусть те, кто могут - приходят сами. Два - это организация массового посещения: т.е. если в человейнике выявлено N кол-во обращений, то есть смысл обойти сразу и соседей, так как, скорее всего, они обратятся так же в ближайшее время и все это делает один-два врача за один день. Более того, пациентов, тех, кто вызывал врача сам, нужно предупреждать звонком или СМС, что в течении 1-2 часов врач будет у вас - ожидайте. Три, и это, наверное, главное, что нужно доводить до людей информацию, что не существует лечения от ковида, гриппа и прочих ОРВИ, что сопли и температура 38С - не повод срочно-срочно вызывать врача и ждать его сегодня, а можно оформить больничный, при необходимости, удаленно, что тест сделают, да, но в течении 3-5 дней, например, а пока сидите дома, пейте больше водички и если вдруг станет совсем ахтунг - звоните в скорую. Вот тогда ничего и не сломается и конфликтов на пустом месте станет в разы, а то и на порядки, меньше!
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2k
Zamkadysh (точка)Net 13 минут назад
ХА!!! 2 дня.... У нас через неделю, только через СЕМЬ дней после вызова врач пришла. И ничего, все всё понимают.
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3k
foggen2 37 минут назад
на стороне врача.Работают на износ,только "нервотрёпки"для полного счастья не хватало.....
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82
dima foggen2 18 минут назад
да чего пришел же я вот неделю ждал врача.симптомов этой новомодной заразы.не было только пцр с плюсом .пришел больничный оформили счас у же выписали.все хорошо не болейте.а тетенька как не в россии живет.
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19k
иванов дмитрий 47 минут назад
если реформаторы еще пораскинут , где можно сэкономить и сократят еще половину врачей - по вызову будут приходить через месяц.
.
в октябре когда ковидом болела вся семья , вызвали врача.
в назначенный день не пришел.
на следующий день мы опять позвонили в регистратуру.
нам ответили , что по отчету он у нас уже был (
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5k
aleksei 48 минут назад
Те за таблетками он может сам в аптеку сходить, а врача надо на дом вызвать, что за бред?
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3
Державный Властитель 53 минуты назад
Клоунесса из поколения тиктокеров.
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5k
tamin 57 минут назад
Охренеть обнаглевшая баба. Т.е. сначала они не вакцинируются, по ом дожидаются 190к заболевших в день и [мат] всему здравоохранению. И когда к ней приходит врач(который если что, не скорая помощь), она ещё делает съёмку. Охамевшая.
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3k
Сергей Сергеев Час назад
А я, дурак, участкового доктора кофейком угостил и мандаринками накормил. Оказывается вот как было можно: нахамить и выгнать.
Ребята, врачи общего профиля сейчас практически на передовой, на острие атаки.
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2k
Radugananebe Час назад
Ну и чего она добилась? Осталась без помощи врача. Дура.
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18k
nobody® Час назад
Главное, чтобы не так, как в Городке. Но добрее надо быть и относиться с пониманием
Ссылка www.youtube.com
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2k
Заряд бодрости Час назад
хочется пожелать всем врачам терпения...
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12k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Пусть сама себя лечит и мужа своего...все ей обязаны. Устроила шоу. Последние врачи разбегуться, остануться министры и главврачи, они вам бл..м окажут "медицинское обслуживание" с масками и без.
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159
Кристофер Робин 2 часа назад
Уроды, у нас на участке до 270 вызовов в день на одного врача сейчас происходит, инструкции от государства требуют теперь не идти к в поликлинику при любом пчихе, а предписывают вызывать на дом врача. попробуйте на участке в 29 тыс. Жителей обойти все вызовы, уверен что после 6 го вызова поймете что это не реально. Поэтому строить из себя того , кого строит из себя эта особа не наделеная интеллектом, да и еще выкладывать это в сеть не стоит. Бог ей судья и великий позор на ближайшие 2 года
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827
Chaim Kushnir 2 часа назад
ну значит не нужен был врач, так, вызвала на всякий случай. Самый мерзкий контингент вот такие тетки - крикливые, тупые до тошноты. Да, тоже вызывал врача, не пришел после первого вызова, после второго - в тот же день. Млять, в стране реально падучая из-за ковидлы. Медицина перегружена. Надо понимать.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Зато похоронные службы работают без сбоя
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762
Алексей 2 часа назад
Обе стороны правы. Врачи козлы, пациенты дебилы.
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−72
Sergey 2 часа назад
Ты придёшь сегодня вечером.
Даже если будет дождь!
Даже если будет некогда!
...даже если не придёшь...
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84k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Удивительное дело
У участкового врача 50-60 заявок на день
Когда это отработать ?
Зато хайпануть, облаяв врача и выложив видосик - эт пожалуйста
НЕ НУЖНА ТЕБЕ МЕДПОМОЩЬ - ВСЕ, ПРОЩАЙ
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5k
Roman 2 часа назад
Один раз он за таблетками бегал, второй раз хватило сил отказаться от помощи.
Цель достигнута: и врача задолбали и кто-то без помощи остался два раза.
Справедливо было бы деньги взять за два ложных вызова.
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