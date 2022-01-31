Медицинский триллер: аппликатор Кузнецова и его немного безумный создатель

Вот еще история: один из пациентов привел в кабинет свою супругу, лет 35 и покинул помещение. У женщины был остеомиелит.

"Снимайте штаны!" После стандартных процедур над пятой точкой пациентки Иван Иванович не спешил заниматься ее ногой.

- А вы с кем живете? - спросил он.

- С мужем, - ответила пациентка

- Это тот, что вас привел? Он вам не подходит! - рявкнул Кузнецов и впечатал свою трость в медицинский шкаф, для эффекта.

- Вам нужен другой, не такой!

- А какой?

- Такой, чтобы шейка матки сама на пенис натягивалась! У вас шейка матки на пенис мужа натягивается? А?

- Н-нет, не натягивается, - бормотала женщина, растеряв хоть какое-то понимание происходящего.

- Ну вот видите! Поэтому и нога гниет!

Через полчаса женщина тихо плакала в холле, рядом, обхватив голову двумя руками сидел несчастный муж. А довольный лекарь Кузнецов, поправ семейные ценности, сидел в кресле и пил прокисшее молоко.