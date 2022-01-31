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Медицинский триллер: аппликатор Кузнецова и его немного безумный создатель

Медицинский триллер: аппликатор Кузнецова и его немного безумный создатель (6 фото)

Автор:
31 января 2022 15:27
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   больные   здоровые   интересное   медицина   народная медицина   факты   целительство   
2285
6
Так как это реальная жизнь, то хэппи-энда тут точно не будет. Эпоха перестройки была интересным временем, в котором внезапно появились десятки экстрасенсов и странных изобретателей.
Изначально, такое вот средство избавления от всех болезней Кузнецов изобрел для себя. Учитель музыки как-то раз решил потравить у себя дома тараканов и получил отравление парами инсектицида. Легкие были обожжены, традиционными методами вылечиться у него не получилось и Кузнецов решил справиться своими силами. С присущей ему тщательностью и вниманием, он изучил основы китайской акупунктуры, идея иглоукалывания ему понравилась, но вот техническая сторона, по его мнению, нуждалась в тщательной доработке.
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И Кузнецов поехал. Там он показал свое изобретение экспертам из Министерства здравоохранения, которое лишь посмеялись над учителем музыки и порекомендовали не заниматься ерундой, отвлекая серьезных людей от работы. Это явно рассердило челябинского самоучку и он назло всем стал развивать свой проект. У него не было ни разрешения, ни подтверждения безопасности и эффективности, ни патента, в конце концов, но Кузнецов начал лечить людей. Он брался за сложнейшие случаи, когда медики махали рукой на них и нередко выходил из них победителем.
Для своей практики Иван Иванович арендовал помещение в Институте физической культуры и его соседом там стал спортивный массажист Роман Кашигин. Именно благодаря ему стало известно о методах лечения самоназванного "доктора" Кузнецова. Массажист рассказывал прессе, что старичок был довольно-таки своеобразным. С новым пациентом он не вступал в формальные приветствия, а сразу переходил на более близкое общение. Мог выдать что-то вроде "Ох, наелся я сегодня до отрыжки!" и, поскрипывая протезом (у Кузнецова не было одной ноги) шустро ходил вокруг своего пациента. Потом сурово каркал: "Снимайте штаны!", хватал пациента (или жертву?) за ягодицы и радостно орал: "Ага! Ну все! Я так и знал! Попа холодная и это причина ваших бед! Будем делать!"
Жалобы на побочные эффекты и дискомфорт "доктор" просто отвергал или игнорировал. Вот такой случай описал Кашигин: "Помню, один пациент пожаловался на раздражение кожи спины, которое появилось после применения аппликатора. "Надо сделать следующее", - сказал Иван Иванович и многозначительно замолчал. Пациент, недавно перенесший инсульт, с трудом вытащил из кармана пиджака блокнот и ручку. Вытаскивал левой рукой, так как правая была парализована. Приготовился записывать. "Купи себе половник, - продолжил Иван Иванович, - и чеши им себе спину, — с серьезным выражением лица произнес Иван Иванович, глядя куда-то вдаль, — половником очень удобно чесать спину".
Страстно увлеченный своим изобретением Иван Иванович стал напоминать безумца: засаленный костюм, который но не снимал, даже когда спал. Кстати, спал он исключительно на собственном детище из игл. Правда немного, не больше четырех часов в сутки, ведь у него было множество дел, помимо целительства. Ведь нужно было его популяризировать и продвигать.
Кузнецов почти не мылся, не признавал шампуни и мыло. Мыло он считал источником развития многих болезней, ведь оно смывало с кожи защитный слой. Питался он прокисшими молочными продуктами, кладя их на горячую батарею. Иногда, по праздникам, позволял себе немножко сливочного масла или кусочек хлеба. Внук Ивана Ивановича, Владимир, рассказал, как дед лечился от простуды и других таких инфекций: шесть литров воды, в которых растворял марганцовку до вишневого цвета. В несколько приемов он выпивал этот раствор. И такое же количество жидкости он готовил для промывания носа, рта и клизм.
После всех этих манипуляций он выпивал три литра молока и немедленно укладывался на аппликатор. Вот так, по мнению Кузнецова, молоко восстанавливало полезные бактерии организма, уничтоженные марганцовкой вместе с плохими.
Продолжив вакуумные процедуры Иван Иванович Кузнецов умер на пятой по счету, прямо в скафандре. Пуков объяснил этот случай так: "Иван Иванович не учел, что у человека часть лимфы попадает в венозную кровь. При вакуумной процедуре на все тело в кровь попадает много лимфы, поэтому сердцу тяжело. Надо было ему остановиться после первой процедуры".
А идея-то была неплоха... Медики признали, что если делать эту процедуру 4-5 секунд, то это бодрит не хуже чашечки крепкого эспрессо. А вот длительное воздействие на организм предоставляет серьёзную опасность, особенно в пожилом возрасте. Челябинского новатора убил не столько просчет в работе, сколько фанатизм, присущий всем увлеченным своим делом.

Если что: в разных версиях изобретение называется иппликатор, иглоаппликатор, аппликатор Кузнецова, йога-мат.

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Метки: СССР   больные   здоровые   интересное   медицина   народная медицина   факты   целительство   
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9k
Vacony 2 часа назад
Кто то в курсе, какова тут доля правды ?
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11k
paranoid 17 минут назад
Как я понял из статьи, он буквально все лечил через жопу?
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199
Igor Полчаса назад
С таким же успехом можно использовать совковую лопату. При болях в спине шарахните лопатой по башке, замещение боли в спине более сильными ощущениями.
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267
Leon Rom Полчаса назад
Мне - помогал (пластмассовый)!
А ватще-то, так чтобы от "всех болезней" - панация только лишь одна;((
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6k
Александр Зотов 42 минуты назад
чот спидинфо какое-то.
Хз как там аппликаторы Кузнецова (они кстати вроде с пластиковыми иглами), не юзал их, слышал только что есть такие.
Но вот подобные изделия Ляпко с металлическими иголками - штука очень хорошая для при хандрозах, нагрузках спины и т.д. и в качестве "разогрева" перед массажем.
Испробовано и на себе и родственниками. Батя после 12 часов аэросъёмки, с забитой спиной, на таком коврике аж засыпал
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10k
harlamov 47 минут назад
#банько обыкновенный, которых в 90-е развелось пруд пруди.
Без мед образования лечить людей взялся. Неудивительно, что сам и помер от своих опытов. Классика для упертых недоучек.
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−150
Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
кому-то и спорт в радость, а кому-то иппликатор и дыба помогает... но помрут по финалу все
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4k
Том Джоуд 51 минуту назад
Замещение боли - болью. Матери помогало. Когда спина болела, и она на эту штуку ложилась.
Типа, лечить понос насморком. Попробуй чихни...
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26k
Vazari 54 минуты назад
К личности Кузнецова можно относиться как угодно. Но апликатор ( в виде коврика с пластиковыми иголками) штука очень полезная. Я пользуюсь больше 20 лет.
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13k
Bill 58 минут назад
Чего только не было. "Лампа Чижевского", прополис, мумиё, "Аум Сенрикё", "Белое братство", Кашпировский, МММ. В эпоху смуты вылазит вся эта хренотень. Потому что народу нужна вера в чудо.
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785
Дедуля Час назад
В то непростое время все дураки повылазили наружу,аппликаторы,эбонитовые диски,экстрасенсы..Весело жили.
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2k
Сладких снов Час назад
Был грех – купил в аптеке (только вместо иголок были острые пластмассовые выступы). ЛОХовато хотел активацией кровообращения избавиться от обызвествления на пятке. Минут 10 на аппликаторе умащивал своё "копыто" (что поделаешь – не всем же быть умным). Короче, выбросил к "херамсобачим" сие чудо.
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923
Егор Терентьев Час назад
Идиотов хватает. А ещё больше тех, кто им верит.
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27k
Е-Лена 2 часа назад
Иппликатор. НЕ аппликатор. И в начале слова.
По-моему, одной этой небрежности (ибо в ошибку трудно поверить - ведь тут есть фото с названием прибора) уже достаточно, чтобы не читать Ваш пост.
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