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30 фантастических фото привычных вещей под увеличением

30 фантастических фото привычных вещей под увеличением (31 фото)

Автор:
07 февраля 2022 10:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   микроскоп   увеличение   
981
31
Чтобы изумиться и получить незабываемые впечатления, не нужно куда-то ехать, да и вообще, выходить из дома. Все что потребуется - мощный микроскоп, а предметы, которые можно рассмотреть под увеличением, найдутся где угодно.
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Метки: интересно   микроскоп   увеличение   
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6  комментариев
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9k
Владимир 3 часа назад
>> Муха

Не муха.

Эти чудовища выглядят так, как будто прибыли с другой планеты, но на самом деле это – крошечные существа, обитающие на дне самых глубоких океанов Земли. Известные как многощетинковые черви, они живут на глубине, куда не проникает солнечный свет, под многотонной массой воды.

https://bolivar-s.livejournal.com/750805.htmlhttps://bolivar-s.livejournal.com/750805.html

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21k
Юрий 41 минуту назад
Четырехкратное? Правда?
Автор, ты в лупу в детстве смотрел?
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647
Добрый Самаритянин 3 часа назад
Очень символичны смеющиеся смайлики на марихуане. Она, как бы, намекает.
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2k
YaNa 3 часа назад
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19k
Serg2001 3 часа назад
Мой мир теперь никогда не будет прежним!
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