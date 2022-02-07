30 фантастических фото привычных вещей под увеличением

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Чтобы изумиться и получить незабываемые впечатления, не нужно куда-то ехать, да и вообще, выходить из дома. Все что потребуется - мощный микроскоп, а предметы, которые можно рассмотреть под увеличением, найдутся где угодно.
С помощью современных цифровых микроскопов можно проникнуть в тайну любой вещи. Конечно, эта профессиольная техника стоит как крыло самолета, потому обычным людям остается только разглядывать фото и удивляться: до чего же занимателен этот мир!
Жало медоносной пчелы и игла
Все, что на первый взгляд кажется, острым, на самом деле таковым не является. Взять ту же иглу - оказывается, у нее довольно тупой конец. Особенно, если сравнивать с жалом пчелы. Если бы не зазубрины на последнем и яд, пожалуй, ее укол был бы куда менее болезненным, чем иньекция шприцем.
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Срез волоса в зависимости от способа бритья
А вот эти фото покажут разницу между бритвенным станком (фото слева) и электробритвы (фото справа). Довольно наглядно, не так ли?
Начавший разрушаться зуб
На фото видно самое начало длительного процесса. Повреждена эмаль и разрушение пошло вглубь зуба.
Комар
Конечно, особенно интересно выглядят под микроскопом насекомые. Те самые, что являются обычными спутниками людей. Увеличенным товарищам в харизме не откажешь!
Лобковая вошь
А вот это существо практически истреблено с введением моды на бритую зону бикини у женщин. Мужчины, которые тщательно следят за своей гигиеной, тоже не рискуют познакомиться с паразитом.
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Метки: интересно микроскоп увеличение
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Не муха.
Эти чудовища выглядят так, как будто прибыли с другой планеты, но на самом деле это – крошечные существа, обитающие на дне самых глубоких океанов Земли. Известные как многощетинковые черви, они живут на глубине, куда не проникает солнечный свет, под многотонной массой воды.
https://bolivar-s.livejournal.com/750805.htmlhttps://bolivar-s.livejournal.com/750805.html