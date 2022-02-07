30 фантастических фото привычных вещей под увеличением

Все, что на первый взгляд кажется, острым, на самом деле таковым не является. Взять ту же иглу - оказывается, у нее довольно тупой конец. Особенно, если сравнивать с жалом пчелы. Если бы не зазубрины на последнем и яд, пожалуй, ее укол был бы куда менее болезненным, чем иньекция шприцем.