20 невероятных микрофотографий с конкурса Nikon Small World Photomicrography 2020

Ежегодный фотоконкурс Nikon Small World Photomicrography 2020 представил лучшие работы этого года. Снимки, сделанные с помощью микроскопов, показывают нам потрясающий микроскопический мир, невидимый невооруженным глазом. Язык улитки, портрет мотылька, человеческий волос - эти текстуры, узоры и цвета завораживают!
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Кристаллы, которые образовались после нагрева раствора этанола и воды, содержащего L-глутамин и бета-аланин. Фотограф Justin Zoll
Источник: — переведено специально для fishki.net
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