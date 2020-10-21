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20 невероятных микрофотографий с конкурса Nikon Small World Photomicrography 2020

20 невероятных микрофотографий с конкурса Nikon Small World Photomicrography 2020 (21 фото)

Автор:
21 октября 2020 10:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   микроскоп   микрофото   микрофотографии   подборка   фото   фотографы   фотоконкурс   
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Ежегодный фотоконкурс Nikon Small World Photomicrography 2020 представил лучшие работы этого года. Снимки, сделанные с помощью микроскопов, показывают нам потрясающий микроскопический мир, невидимый невооруженным глазом. Язык улитки, портрет мотылька, человеческий волос - эти текстуры, узоры и цвета завораживают!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   микроскоп   микрофото   микрофотографии   подборка   фото   фотографы   фотоконкурс   
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