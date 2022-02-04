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Время нескучной архитектуры!

Время нескучной архитектуры! (15 фото)

Автор:
04 февраля 2022 08:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   здание   уникальные сооружения   фото   
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Давайте посмотрим на проекты таких творческих архитекторов, которые оставили после себя уникальные сооружения, которые завораживают даже через фото.

Некоторые люди категорически не согласны с тем, что в мире должно существовать хотя бы два одинаковых дома, поэтому они встали на путь проектирования строений, пытаясь нарушить имеющиеся каноны каким-нибудь изощрённым образом. При этом сделав так, чтобы здания были устойчивы, не безобразны и функциональны.

1. Жилой комплекс «Лесная спираль», Дармштадт, Германия

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Открыт в 2000 году.

2. Церковь Иисуса в Оливковом саду, Буэнос-Айрес, Аргентина

Здание более известно как «Зелёная церковь».

3. Отель Панорама, Словакия

Открыт в 1969 году.

4. Вроцлав, Польша, Водонапорная башня

Открыта в 1904 году.

5. Дворец Пагаруюнг, Индонезия

Дворец 17 века несколько раз горел, нынешний его вид сохраняется с реставрации в 2013 году.

6. Старая ратуша, Бамберг, Германия

Ратуша уникальна тем, что построена прямо посередине реки Регниц на искусственном острове.

7. Военно-медицинская академия, Белград, Сербия

8. Современное здание рядом с торговым районом Лез Аль в Париже

9. Тюрьма для заключённых, отбывающих короткие сроки, долина Мьоркадалур, Фарерские острова

10. Жилой дом Садат Бад, Тегеран, Иран

11. Публичная библиотека Virgilio Barco, Богота, Колумбия

12. Кубические дома — Роттердам, Нидерланды

13. Александрийская библиотека, Египет

14. Водонапорная башня «Дом в облаках», Великобритания

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Метки: архитектура   в мире   здание   уникальные сооружения   фото   
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