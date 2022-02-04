Время нескучной архитектуры!

Давайте посмотрим на проекты таких творческих архитекторов, которые оставили после себя уникальные сооружения, которые завораживают даже через фото.
Некоторые люди категорически не согласны с тем, что в мире должно существовать хотя бы два одинаковых дома, поэтому они встали на путь проектирования строений, пытаясь нарушить имеющиеся каноны каким-нибудь изощрённым образом. При этом сделав так, чтобы здания были устойчивы, не безобразны и функциональны.
1. Жилой комплекс «Лесная спираль», Дармштадт, Германия
Открыт в 2000 году.
2. Церковь Иисуса в Оливковом саду, Буэнос-Айрес, Аргентина
Здание более известно как «Зелёная церковь».
3. Отель Панорама, Словакия
Открыт в 1969 году.
4. Вроцлав, Польша, Водонапорная башня
Открыта в 1904 году.
5. Дворец Пагаруюнг, Индонезия
Дворец 17 века несколько раз горел, нынешний его вид сохраняется с реставрации в 2013 году.
6. Старая ратуша, Бамберг, Германия
Ратуша уникальна тем, что построена прямо посередине реки Регниц на искусственном острове.
7. Военно-медицинская академия, Белград, Сербия
8. Современное здание рядом с торговым районом Лез Аль в Париже
9. Тюрьма для заключённых, отбывающих короткие сроки, долина Мьоркадалур, Фарерские острова
10. Жилой дом Садат Бад, Тегеран, Иран
11. Публичная библиотека Virgilio Barco, Богота, Колумбия
12. Кубические дома — Роттердам, Нидерланды
13. Александрийская библиотека, Египет
14. Водонапорная башня «Дом в облаках», Великобритания
Источник:
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