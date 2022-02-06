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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
06 февраля 2022 23:42
Метки: лица   люди   ретро   фото   
786
40
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Метки: лица   люди   ретро   фото   
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6  комментариев
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335
zz 8 часов назад
Понравились лица трех пацанов, интеллект прям прёт, за ними будущее.

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4k
Shtoppi Час назад
<<Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики.>>
Просто человек на фоне ковра)))

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14k
seller-k 2 часа назад
Ну какой жир?, зачем? - в гермошлеме и костюме с таких высот прыгают.
Просто губы красит - обычное дело для тётеньки, и обстановка не имеет значения.
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