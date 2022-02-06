37.

Абсолютные рекорды стратосферных (женских) прыжков на парашюте.



Нина Пронюшкина (с зеркалом) наносит слой гусиного жира на лицо. Установила рекорд ночного одиночного прыжка, класс G-2 FAI, с высоты - 14974 м, в свободном падении 14400 м, раскрытие купола 570 м - 28 октября 1977 г. Позже рекорд убрали из реестра FAI, как опасный для жизни.



Эльвира Фомичёва - Абсолютный рекорд FAI в классе G-2. Дневной одиночный прыжок с высоты 15760 м, в свободном падении — 14800 м, раскрытие купола на 960 м. 26 октября 1977.

Рекорды Советских парашютисток не побиты и сегодня