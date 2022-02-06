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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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16.
Официант придорожной быстрой закусочной разносит еду и напитки в автомобили посетителей в городке Чеви Чейс (штат Мэриленд, США), июль 1942 года
17.
В 50-60е в Советском Союзе во многих парках были танцплощадки, где играл духовой оркестр.. И где люди танцевали, знакомились..
30.
Леночка» — снимок из журнала «Советское фото» начала 60-х годов
Фотограф Александр Геринас запечатлел свою восьмимесячную дочь, а потом отправил портрет на конкурс для новой кондитерской обертки. Так появилась та самая «Аленка».
37.
Нина Пронюшкина и Эльвира Фомичёва. Конец октября 1977 года. Одесса
Абсолютные рекорды стратосферных (женских) прыжков на парашюте.
Нина Пронюшкина (с зеркалом) наносит слой гусиного жира на лицо. Установила рекорд ночного одиночного прыжка, класс G-2 FAI, с высоты - 14974 м, в свободном падении 14400 м, раскрытие купола 570 м - 28 октября 1977 г. Позже рекорд убрали из реестра FAI, как опасный для жизни.
Эльвира Фомичёва - Абсолютный рекорд FAI в классе G-2. Дневной одиночный прыжок с высоты 15760 м, в свободном падении — 14800 м, раскрытие купола на 960 м. 26 октября 1977.
Рекорды Советских парашютисток не побиты и сегодня
Нина Пронюшкина (с зеркалом) наносит слой гусиного жира на лицо. Установила рекорд ночного одиночного прыжка, класс G-2 FAI, с высоты - 14974 м, в свободном падении 14400 м, раскрытие купола 570 м - 28 октября 1977 г. Позже рекорд убрали из реестра FAI, как опасный для жизни.
Эльвира Фомичёва - Абсолютный рекорд FAI в классе G-2. Дневной одиночный прыжок с высоты 15760 м, в свободном падении — 14800 м, раскрытие купола на 960 м. 26 октября 1977.
Рекорды Советских парашютисток не побиты и сегодня
38.
Анастасия Вяльцева - русская эстрадная певица, в салоне личного железнодорожного вагона, оборудованного для гастрольных поездок по русской провинции, 1900-е
39.
Чарли Чаплин и Софи Лорен на съемках последнего фильма великого комика «Графиня из Гонконга», 1967 год
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