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Американка шлепнула полицейского по попе — теперь ей грозит 6 лет тюрьмы

Американка шлепнула полицейского по попе — теперь ей грозит 6 лет тюрьмы (2 фото)

Автор:
06 февраля 2022 09:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Подиция   США   в мире   история   люди   тюрьма   фото   
699
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Излишняя увлеченность мужчинами в форме довела 50-летнюю Сандру Д. Кобс-Сабо из Северной Дакоты до беды.


В прошлую субботу в бар, где она зависала с подругами, зашел с проверкой помощник шерифа. Дама заметила мужчину, во всеуслышание выразила восторг по поводы его «аппетитной попы», после чего подошла и с размаху шлепнула по ней ладонью.

Когда даму увозили в участок, она выкрикивала помощнику шерифа признания в любви, однако от неприятностей ее это не спасло — теперь Кобс-Сабо грозит до 6 лет тюрьмы.



Как пишет Daily Star, дело было ранним субботним утром. Помощник шерифа с коллегой проводили рутинную проверку баров, как вдруг он почувствовал мощный удар по заднице. Оглянувшись, мужчина увидел возбужденную даму, которая призналась ему в любви и заявила, что у него «аппетитная попа».

В дальнейшем он дал под присягой показания, в которых отметил, что шлепок не показался ему дружеским — это был полноценный удар с подскока, который скорее походил на попытку нападения на сотрудника правоохранительных органов при исполнении, нежели на заигрывания. Находилась ли дама в состоянии алкогольного опьянения — не уточняется.

Сама женщина отрицает злой умысел, однако теперь ее судьбу будет решать суд. За нападение на полицейского и домогательства ей грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас Сандра Д. Кобс-Сабо находится дома — ее выпустили под залог.

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Метки: Подиция   США   в мире   история   люди   тюрьма   фото   
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6k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Сначала коп подумал - заигрывание, а потом обернулся.... блин, типичное нападение.
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2k
vagon1 17 минут назад
Как пишет Daily Star, дело было ранним субботним утром. Помощник шерифа с коллегой проводили рутинную проверку баров

В прошлую субботу в бар, где она зависала с подругами, зашел с проверкой помощник шерифа

Т.е. подруги уже ранним субботним утром были в таком состоянии, что мужиков по ..опам хлопали?))))
Их нравы©, однако!

И второе, полицейские проводили РУТИННУЮ, а значит привычную, еженедельную проверку баров! Значит, в этом есть необходимость.
Значит, любителей ранним субботним утром нажраться и покуралесить много?
Неожиданно.
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409
КАКАнгел Полчаса назад
Да ну. Они там с ума по сходили.
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16k
Ал Полчаса назад
Игривая !
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1k
Руслан Полчаса назад
Зато фемки должны быть довольны, равноправие соблюдено
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24k
Ashabad Полчаса назад
Может быть эта баба и дура. Но помощник шерифа не мужик. Он просто американец.
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16k
Андрей Полчаса назад
Дама совсем не аппетитная, мне бы тоже не понравилось если меня будет шлепать по заднице всякая бухая баба
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294
ManA108 39 минут назад
Если бы такая была,ничего бы не было.А может просто у копа уже муж есть.
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2k
Frank Borman 47 минут назад
Баба теперь отсидит несколько лет, чтобы другим неповадно было. Вот это и есть уважение к власти. Полицейский (коп, шерифф и т.д.), это представитель власти, и поэтому любое оскорбление или нападение на него должно жестко наказываться.
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1k
Квантовый_Слесарь_82 48 минут назад
На соседа похожа)
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10k
Касьян Пуздой 55 минут назад
"...это другое", да, пятая колонна?
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5k
TirAn 56 минут назад
явная террористка
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2k
azuver Час назад
Хреново она выглядит для 50ти лет и рожа пропитая.Поэтому копу шлепок не показался дружеским.
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4k
Горожанин Час назад
И это не на незаконной акции протеста, а любя и шутя. Представляю, что было бы, если бы женщина на незаконной акции протеста в США бросила в полицейского бумажный стаканчик - на месте бы пристрелили... Кстати, а в США вообще есть такие - правозащитники, а либералы?
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409
КАКАнгел Горожанин 22 минуты назад
не. их всех в Россию отправили, себе не чего не оставили .
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1k
Mixan Час назад
Что то наши либералы молчат все ...))))) Мировая общественность тоже ..Это же произвол шлепок по попе 6 лет тюрьмы !!!!!
У нас вон Гарик Омоновца укусил и ничего Или урнами бросаются на Болотной ..
Выходите к посольству сша либерастня !!!
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