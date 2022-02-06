Американка шлепнула полицейского по попе — теперь ей грозит 6 лет тюрьмы

Излишняя увлеченность мужчинами в форме довела 50-летнюю Сандру Д. Кобс-Сабо из Северной Дакоты до беды.
В прошлую субботу в бар, где она зависала с подругами, зашел с проверкой помощник шерифа. Дама заметила мужчину, во всеуслышание выразила восторг по поводы его «аппетитной попы», после чего подошла и с размаху шлепнула по ней ладонью.
Когда даму увозили в участок, она выкрикивала помощнику шерифа признания в любви, однако от неприятностей ее это не спасло — теперь Кобс-Сабо грозит до 6 лет тюрьмы.
Как пишет Daily Star, дело было ранним субботним утром. Помощник шерифа с коллегой проводили рутинную проверку баров, как вдруг он почувствовал мощный удар по заднице. Оглянувшись, мужчина увидел возбужденную даму, которая призналась ему в любви и заявила, что у него «аппетитная попа».
В дальнейшем он дал под присягой показания, в которых отметил, что шлепок не показался ему дружеским — это был полноценный удар с подскока, который скорее походил на попытку нападения на сотрудника правоохранительных органов при исполнении, нежели на заигрывания. Находилась ли дама в состоянии алкогольного опьянения — не уточняется.
Сама женщина отрицает злой умысел, однако теперь ее судьбу будет решать суд. За нападение на полицейского и домогательства ей грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас Сандра Д. Кобс-Сабо находится дома — ее выпустили под залог.
Источник:
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В прошлую субботу в бар, где она зависала с подругами, зашел с проверкой помощник шерифа
Т.е. подруги уже ранним субботним утром были в таком состоянии, что мужиков по ..опам хлопали?))))
Их нравы©, однако!
И второе, полицейские проводили РУТИННУЮ, а значит привычную, еженедельную проверку баров! Значит, в этом есть необходимость.
Значит, любителей ранним субботним утром нажраться и покуралесить много?
Неожиданно.
Не мо жет быть!
У нас вон Гарик Омоновца укусил и ничего Или урнами бросаются на Болотной .. Выходите к посольству сша либерастня !!!
А вот если митинга нет, это у нас можно мента завалить и написать смску "любимый я убила мента" и нихера тебе не будет.
у нас либералов то не так много, куда больше людей, которых просто коррупционная гнилось гос аппарата задолбала.
а еще недавно тетка питбуля спустила на мента, тоже нефига.