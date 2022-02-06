Американка шлепнула полицейского по попе — теперь ей грозит 6 лет тюрьмы



Как пишет Daily Star, дело было ранним субботним утром. Помощник шерифа с коллегой проводили рутинную проверку баров, как вдруг он почувствовал мощный удар по заднице. Оглянувшись, мужчина увидел возбужденную даму, которая призналась ему в любви и заявила, что у него «аппетитная попа».



В дальнейшем он дал под присягой показания, в которых отметил, что шлепок не показался ему дружеским — это был полноценный удар с подскока, который скорее походил на попытку нападения на сотрудника правоохранительных органов при исполнении, нежели на заигрывания. Находилась ли дама в состоянии алкогольного опьянения — не уточняется.



Сама женщина отрицает злой умысел, однако теперь ее судьбу будет решать суд. За нападение на полицейского и домогательства ей грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас Сандра Д. Кобс-Сабо находится дома — ее выпустили под залог.