Клёши: писк моды 70-х и символ десятилетия

Чаще всего в 70-х можно было встретить клёши из денима, яркого хлопка и атласного полиэстера. Считается, что в США эту моду ввели Сонни и Шер, известный тогда и культовый хиппи-дуэт. Хотя "оригинальные" клеши из 60-х были расклешены от бедра, в 70-х - в основном от колена. После появления панк-рока в конце 1970-х годов, клеши начали терять актуальность - на смену пришли облегающие брюки в стиле 50-х. Однако, сегодня клеши вновь вернулись в моду.