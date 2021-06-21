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Клёши: писк моды 70-х и символ десятилетия

Клёши: писк моды 70-х и символ десятилетия (27 фото)

Автор:
21 июня 2021 19:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: 70-е   винтаж   джинсы   люди   мода   ретро   ретро фото   фото   
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В 1960-х годах клёши вошли в моду и у женщин, и у мужчин. Они стали популярными в Европе, а затем в Северной Америке, но только в 70-х стали настоящим писком моды. Джинсы-клеш, а также клеши из яркого хлопка и атласного полиэстера были настолько популярны, что стали символом десятилетия. Посмотрим на коллекцию ретро-фото с клешами из 70-х!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 70-е   винтаж   джинсы   люди   мода   ретро   ретро фото   фото   
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8  комментариев
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11k
Вася 56 минут назад
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−8
Meri Poppins Ufa Минуту назад
Тогда мы 14 и 15 лет в обычные брюки сами или бабушек просили - вшивали вставки. За неимением средств или желания родителей шить клеши в ателье.
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98
evilbus 5 минут назад
После 70-х они уже несколько раз возвращались, правда не такие "парусные".
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3k
RALEXXX Час назад
В начале 70х тётушка из Израиля прислала мне костюм джинсовый. Штаны клеш и курточку. Был первым парнем на деревне.
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11k
Bill Час назад
Когда я был мальчишкой, носил я брюки-клёш,
Соломенную шляпу, в кармане - финский нож.
Мамашу я зарезал, папашу зарубил,
Сестрёнку-гимназистку - в сортире утопил.
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