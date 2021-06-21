Клёши: писк моды 70-х и символ десятилетия

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В 1960-х годах клёши вошли в моду и у женщин, и у мужчин. Они стали популярными в Европе, а затем в Северной Америке, но только в 70-х стали настоящим писком моды. Джинсы-клеш, а также клеши из яркого хлопка и атласного полиэстера были настолько популярны, что стали символом десятилетия. Посмотрим на коллекцию ретро-фото с клешами из 70-х!
Чаще всего в 70-х можно было встретить клёши из денима, яркого хлопка и атласного полиэстера. Считается, что в США эту моду ввели Сонни и Шер, известный тогда и культовый хиппи-дуэт. Хотя "оригинальные" клеши из 60-х были расклешены от бедра, в 70-х - в основном от колена. После появления панк-рока в конце 1970-х годов, клеши начали терять актуальность - на смену пришли облегающие брюки в стиле 50-х. Однако, сегодня клеши вновь вернулись в моду.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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