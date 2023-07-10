17 фотографий, доказывающих, что люди и животные друзья навек

Между людьми и животными всегда существовала особая связь, которая приносит пользу как домашним питомцам, так и их владельцам. Наши маленькие друзья уменьшают стресс, тревогу, депрессию, облегчают одиночество и даже улучшают состояние нашей сердечно-сосудистой системы. А домашние животные, от любви хозяев, получают гормон “хорошего самочувствия”. В этом посте вы увидите трогательные кадры, которые переполнены положительными эмоциями.