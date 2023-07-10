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17 фотографий, доказывающих, что люди и животные друзья навек

17 фотографий, доказывающих, что люди и животные друзья навек

Автор:
10 июля 2023 22:27
Сообщество : Животные
Метки: Навек   Положительные   Эмоции   друзья   животные   любовь   люди   
1168
18

Между людьми и животными всегда существовала особая связь, которая приносит пользу как домашним питомцам, так и их владельцам. Наши маленькие друзья уменьшают стресс, тревогу, депрессию, облегчают одиночество и даже улучшают состояние нашей сердечно-сосудистой системы. А домашние животные, от любви хозяев, получают гормон “хорошего самочувствия”. В этом посте вы увидите трогательные кадры, которые переполнены положительными эмоциями.

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Метки: Навек   Положительные   Эмоции   друзья   животные   любовь   люди   
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2  комментария
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6k
Андрей Крылов Час назад
Не все люди с не со всеми животными друзья, тем более навек, но трогательно и хорошо, когда это так, хотя бы среди некоторых.
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1k
tartilych 2 минуты назад
13 - Нет, просто ты шуршишь вкусной шоколадкой.
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