17 фотографий, доказывающих, что люди и животные друзья навек

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Между людьми и животными всегда существовала особая связь, которая приносит пользу как домашним питомцам, так и их владельцам. Наши маленькие друзья уменьшают стресс, тревогу, депрессию, облегчают одиночество и даже улучшают состояние нашей сердечно-сосудистой системы. А домашние животные, от любви хозяев, получают гормон “хорошего самочувствия”. В этом посте вы увидите трогательные кадры, которые переполнены положительными эмоциями.
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13. Коллега привёл на работу своего пса, и он наблюдал за мной целый день, видимо я ему понравилась
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