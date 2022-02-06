На дне Москвы-реки обнаружили квадроцикл пропавшего эксзамминистра юстиции Ялунина

70-летний Владимир Ялунин исчез накануне в районе села Козино. Вечером он отправился на квадроцикле на гусеничном ходу в сторону церкви Троицы Живоначальной в Одинцовском районе. Прибывшие на место спасатели обнаружили на снегу следы гусениц, которые вели от дороги к полынье.

Позже водолазы обнаружили квадроцикл на дне Москвы-реки на глубине около двух с половиной метров. Самого Ялунина не обнаружили.

"Известия" опубликовали видео из Подмосковья, где бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин мог провалиться под лед.