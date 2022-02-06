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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 86 постов • 10 подписчиков подписаться
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На дне Москвы-реки обнаружили квадроцикл пропавшего эксзамминистра юстиции Ялунина

На дне Москвы-реки обнаружили квадроцикл пропавшего эксзамминистра юстиции Ялунина (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2022 20:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   Подмосковье   Ялунин   водолазы   квадроцикл   москва река   полынья   спасатели   
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Поиски пропавшего в Одинцовском районе Московской области в ночь на 6 февраля бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина остановлены до утра.

70-летний Владимир Ялунин исчез накануне в районе села Козино. Вечером он отправился на квадроцикле на гусеничном ходу в сторону церкви Троицы Живоначальной в Одинцовском районе. Прибывшие на место спасатели обнаружили на снегу следы гусениц, которые вели от дороги к полынье.

Позже водолазы обнаружили квадроцикл на дне Москвы-реки на глубине около двух с половиной метров. Самого Ялунина не обнаружили.

"Известия" опубликовали видео из Подмосковья, где бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин мог провалиться под лед.


На кадрах показана работа поисково-спасательных служб, объезжающих место происшествия на снегоходах.

За день спасатели с помощью специальных видеокамер обследовали 1 800 кв. метров дна. Для этого им пришлось каждые два метра рубить лунки, однако тела бывшего чиноовника так и не нашли.

Спасательные работы на Москве-реке возобновятся завтра в 09:00.

Источник:

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Метки: МЧС   Подмосковье   Ялунин   водолазы   квадроцикл   москва река   полынья   спасатели   
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382k
Алексей 2 часа назад
кто как умеет. одна бомбочкой нырнула 10 дней искали. кто побогаче на квадрацикле.....
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4k
Петрович 18 минут назад
А чо искали так пенса? ПФР приветствует
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126
Дмитрий Семенов Полчаса назад
Один замминистр вторая юрист, физику один хер не учили .
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6k
Виктор Полчаса назад
В Сокольники ушёл , там есть где скрыться .
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6k
Gamletof 41 минуту назад
На зарплату наверное дачку прикупил. Зато успел на пенсию уйти.
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10k
Seledochnik 45 минут назад
Еще один "топор"
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Раки должны знать где искать.
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
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2
Николай Час назад
И покатался и поплавал
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2k
Sergius SPb Час назад
Получасовка ненависти объявляется открытой.
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106
Ярослав Мовчун Час назад
Рисковано так ездить. Я когда-то провалился на Поларисе возле берега - еле вылез, лед ломался и меня вытащили. То есть сам бы не вылез. А тут еще и 70 лет
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83k
Taras Kozalupko Час назад
В церкву пешком ходят, а не на квадриках ездят...

Умер Максим...
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Это будут искать долго.
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Стоп! Рядом церковь! И чё, на попов никак нельзя стрелки перевести? Ну типа попы прорубили прорубь-купель для дополнительного сбора бабла га Крещенье, прорубь потом затянуло тонким льдом и занесло снегом. Вот, человек и погиб!
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1k
Петр Бирюков 2 часа назад
Да и йух с ним...
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84k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
квадрацикл на гусеничном ходу.......
абалдеть
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3k
Voland 2 часа назад
А нафига его вообще искать? Задействовать кучу людей и техники и только для того, чтобы убедиться, что жмурик где-то там таки есть... Стоимость куска мяса, да еще и которое будет закопано, опять же, обойдется в десятки лямов - не лучше ли спасать на это бабло тех, которых еще можно спасти?
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