На дне Москвы-реки обнаружили квадроцикл пропавшего эксзамминистра юстиции Ялунина

Поиски пропавшего в Одинцовском районе Московской области в ночь на 6 февраля бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина остановлены до утра.
70-летний Владимир Ялунин исчез накануне в районе села Козино. Вечером он отправился на квадроцикле на гусеничном ходу в сторону церкви Троицы Живоначальной в Одинцовском районе. Прибывшие на место спасатели обнаружили на снегу следы гусениц, которые вели от дороги к полынье.
Позже водолазы обнаружили квадроцикл на дне Москвы-реки на глубине около двух с половиной метров. Самого Ялунина не обнаружили.
"Известия" опубликовали видео из Подмосковья, где бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин мог провалиться под лед.
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На кадрах показана работа поисково-спасательных служб, объезжающих место происшествия на снегоходах.
За день спасатели с помощью специальных видеокамер обследовали 1 800 кв. метров дна. Для этого им пришлось каждые два метра рубить лунки, однако тела бывшего чиноовника так и не нашли.
Спасательные работы на Москве-реке возобновятся завтра в 09:00.
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Умер Максим...
Хотелось бы увидеть такое перед смертью. Но мне 35, я наверно не доживу...
абалдеть
Убийство - вполне реальная версия и осмотр тела необходим.
Да емае если без рофлов - просто гражданин российский погиб. Тело нужно предать земле. Сейчас, а не через полгода когда его ребятишки-рыбаки выловят ниже по течению. В конце концов он 50 лет работал, заслужил он право в землю спокойно лечь или должен теперь в речке отмокать?