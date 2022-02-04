Из-за сокращений медсёстры подмосковного роддома объявили голодовку

Согласно нормам Минздрава, сотрудниц должно быть не меньше 128 человек, но на деле работают всего 22 медсестры. С 2019 года в роддоме идут массовые сокращения, а нагрузка остаётся прежней. Администрация роддома пообещала увеличить зарплаты оставшимся за счёт сокращения штата, однако этого не случилось. Сейчас женщины работают 12-часовые смены с 10-минутным перерывом. Попытки добиться справедливости ни к чему не привели. Руководство задавило морально: штрафы, угрозы понижения должности, докладные. Голодовкой сотрудницы пытаются привлечь надзорные ведомства, чтобы наконец-то обратили внимание на проблемы и главврач сел за стол переговоров и как-то решил сложившуюся ситуацию.