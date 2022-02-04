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Из-за сокращений медсёстры подмосковного роддома объявили голодовку

Из-за сокращений медсёстры подмосковного роддома объявили голодовку (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 22:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   голодовка   медсестры   роддом   сокращения   условия труда   
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Непосильные условия труда вынудили медсестёр пойти на такие крайние меры. Сокращение привело к тому, что им приходится работать за четверых.
Согласно нормам Минздрава, сотрудниц должно быть не меньше 128 человек, но на деле работают всего 22 медсестры. С 2019 года в роддоме идут массовые сокращения, а нагрузка остаётся прежней. Администрация роддома пообещала увеличить зарплаты оставшимся за счёт сокращения штата, однако этого не случилось. Сейчас женщины работают 12-часовые смены с 10-минутным перерывом. Попытки добиться справедливости ни к чему не привели. Руководство задавило морально: штрафы, угрозы понижения должности, докладные. Голодовкой сотрудницы пытаются привлечь надзорные ведомства, чтобы наконец-то обратили внимание на проблемы и главврач сел за стол переговоров и как-то решил сложившуюся ситуацию. 

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Метки: Подмосковье   голодовка   медсестры   роддом   сокращения   условия труда   
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62
родион Час назад
БлRдство какое-то творится!!!!
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453
Flexx U 18 минут назад
Как же так сегодня на первом канале сказали что в медицине все отлично?
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15k
Hairy. 22 минуты назад
Стабильность? Рывок? Прорыв? Что там обнулок то будет кряхтеть по этому поводу?
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18k
babuby Полчаса назад
У нас просто взяли и закрыли.
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196
Карл Такойто 44 минуты назад
Так приняли же бюджет на 2022 г. где сократили расходы на здравоохранение сразу на 9,2 %. С чего медсестр то оплачивать?)) На силовиков зато увеличили,обращайтесь если что к Росгвардейцам за медицинской помощью.
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196
Карл Такойто Baklanavr 3 минуты назад
Ну они же в рублях увеличивали а не в долларах))а деревянный как известно подвержен обесцениванию, за прошлый год только официальная инфляция 8% понятно что реальная выше-все же ходят по магазинам. А теперь сравни по годам чего они там увеличивали,и ты увидишь что эти увеличения даже инфляцию не перекрывают год к году))
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3k
Voland 53 минуты назад
Ели это правда (что вызывает большие сомнения), то это долбаный пистец! Ну да, условия скотские, это если мягко - очень мягко! - выражаться, но голодовка со стороны медперсонала - это вообще зашквар: хотите протест выразить - ну так увольтесь или тупо не выйдете на работу дружно, но не нужно выходить на работу голодными и этим подвергать опасности пациентов.
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453
Flexx U Voland 17 минут назад
Дядя Петя ты дурак?
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−12
Knives22 54 минуты назад
Для тех кто не увидел город Коломна. Пруфы в гугле найдете.
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10k
Andrei 57 минут назад
30 лет работаю в медицине, только сейчас узнал, что санитарка - это, оказывается, младшая медсестра.
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1k
Алек Сандр 59 минут назад
Опять кто-то кое-где порой? Ни названия, ни города, ни фамилии главврача.... Пук!!!
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453
Flexx U Алек Сандр 16 минут назад
Пук сидит в вашей жопе уважаемый.
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6k
Думай о хорошем! 59 минут назад
наймут таджичек, хохлушки на такие работы уже не идут
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13k
Алан Час назад
А пруфы где? Готовь своё дупло для подката яичек
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Nika
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