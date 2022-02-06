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Страшная и одновременно красивая посадка самолета

Страшная и одновременно красивая посадка самолета (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2022 18:30
Метки: новая зеландия   посадка   самолет   
449
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Сотрудник авиакомпании Qatar Airways шокировал пользователей Twitter видеозаписью из кабины пилота, на которой запечатлена посадка пассажирского самолета в Ново-Зеландском городе Квинстауне.

Часть подписчиков сочла, что пассажирам лучше не знать, какие виды открываются членам экипажа. Некоторые даже заявили, что теперь никогда не полетят в Новую Зеландию.

Музыка - Oh wonder - technicolour beat (urban contact remix)

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Метки: новая зеландия   посадка   самолет   
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65k
Доктор Джонс Час назад
А чего тут страшного?
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1k
Стебан Шутник 2 минуты назад
Нормальная работа ILS. Ничего экстраординарного.
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1k
Максим Максимов 9 минут назад
Автор! Пилоты уже не заходят ВИЗУАЛЬНО на посадку, ибо для этого существуют штурманские карты подходов к портам. Если не знаешь о таком способе - ссылка ниже.
https://yandex.ru/images/search?text=квинстаун карты заходов на посадку&stype=image&lr=213&source=serphttps://yandex.ru/images/search?text=квинстаун карты заходов на посадку&stype=image&lr=213&source=serp
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17k
Andrey Полчаса назад
Автор, поздравляю! Вероятно проведение интернета в ваш богом забытый ареал проживания действительно событие, заслуживающее внимание.
Весь мир писался и какался от этого видео больше года назад..
Что ж, вас ждет, вероятно, еще много удивительных открытий в сети интернет.
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2k
Сладких снов Час назад
Фантастика. Спасибо Отто.
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13k
Bill Час назад
После такого видео, на отпуск в Новозеландщину - только на своих колесах!
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11k
Кыся Час назад
Кто-то до сих пор думает, что на посадку заходят по виду в иллюминаторе? А ночью по прожекторам, что ли?
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