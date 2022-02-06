Страшная и одновременно красивая посадка самолета

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Сотрудник авиакомпании Qatar Airways шокировал пользователей Twitter видеозаписью из кабины пилота, на которой запечатлена посадка пассажирского самолета в Ново-Зеландском городе Квинстауне.
Часть подписчиков сочла, что пассажирам лучше не знать, какие виды открываются членам экипажа. Некоторые даже заявили, что теперь никогда не полетят в Новую Зеландию.
Музыка - Oh wonder - technicolour beat (urban contact remix)
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Метки: новая зеландия посадка самолет
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https://yandex.ru/images/search?text=квинстаун карты заходов на посадку&stype=image&lr=213&source=serphttps://yandex.ru/images/search?text=квинстаун карты заходов на посадку&stype=image&lr=213&source=serp
Весь мир писался и какался от этого видео больше года назад..
Что ж, вас ждет, вероятно, еще много удивительных открытий в сети интернет.
только надо сначала послюнявить.