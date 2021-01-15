"Пилоту не нравятся люди с голой кожей": пассажирку заставили прикрыться курткой

Ожидается, что Virgin Australia напомнит своим сотрудникам, контактирующим с пассажирами, рамки своего дресс-кода.



"Требования к одежде на наших самолетах аналогичны правилам других авиакомпаний здесь, в Австралии, и подавляющее большинство тех, кто летает с нами, им соответствуют, - сказал представитель Virgin Australia Group. - Мы всегда стремились к тому, чтобы те, кто путешествует с Virgin Australia, чувствовали себя желанными гостями и путешествовали с комфортом. Мы проводим расследование инцидента, и хотя официальная жалоба от пассажира пока не поступила, активно пытались связаться с ней, чтобы лучше понять, что произошло".