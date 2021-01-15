"Пилоту не нравятся люди с голой кожей": пассажирку заставили прикрыться курткой

Девушку изумило высказанное замечание: ее топик слишком открыт, чтобы разрешить пассажирке подняться в нем на борт авиакомпании Virgin Australia.
23-летняя Кэтрин Бэмптон рассказывает, что в среду утром ожидала посадки на рейс VA1447 из Аделаиды в Голд-Кост, когда к ней подошла одна из сотрудников наземных служб авиакомпании.
Студентка говорит, что сотрудница авиаперевозчика прилюдно ее отчитала: "Она сказала на глазах у всех, что пилот отказывает мне в посадке в самолет из-за моей одежды. Я была просто в шоке и совершенно сбита с толку, потому что не надела ничего неприличного".
На мисс Бэмптон были кроссовки, брюки с завышенной талией и полосатый топик без декольте.
На мисс Бэмптон были кроссовки, брюки с завышенной талией и полосатый топик без декольте.
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По словам мисс Бэмптон, ее спросили, есть ли у нее еще что-то, и попросили это надеть.
"Это было так стыдно и унизительно. Все остальные, ожидавшие посадки в самолет, сидели и смотрели… тоже в шоке с открытыми ртами".
Чтобы все-таки попасть на свой рейс, девушке пришлось накинуть куртку.
"Это было так стыдно и унизительно. Все остальные, ожидавшие посадки в самолет, сидели и смотрели… тоже в шоке с открытыми ртами".
Чтобы все-таки попасть на свой рейс, девушке пришлось накинуть куртку.
Поднявшись на борт самолета, студентка попросила бортпроводника объяснить, что не так с ее одеждой.
По словам мисс Бэмптон, ей ответили: "Пилоту не нравятся люди, демонстрирующие слишком много кожи".
Тогда девушка спросила: неужели уже нужно закутывать руки и спину, и стюардесса не знала, что ответить...
По словам мисс Бэмптон, ей ответили: "Пилоту не нравятся люди, демонстрирующие слишком много кожи".
Тогда девушка спросила: неужели уже нужно закутывать руки и спину, и стюардесса не знала, что ответить...
Теперь пассажирка намерена добиться извинений от пилота того рейса и авиакомпании:
"Я не хочу, чтобы они поступали так с другими, потому что такого нельзя позволять".
По всей видимости, сотрудники Virgin посчитали, что "топ в стиле бикини" не подходит для путешествий.
Минимальные требования к одежде указаны на веб-сайте Virgin Australia, и пассажирам, которые им не соответствуют, могут отказать в посадке, пока они не оденутся соответствующим образом:
- Обувь (допустимы вьетнамки) - все взрослые и дети, способные ходить, должны быть обуты.
- Шорты, юбка или штаны / брюки - подходящая одежда, закрывающая нижнюю половину тела.
- Рубашка (допустимы майки).
"Я не хочу, чтобы они поступали так с другими, потому что такого нельзя позволять".
По всей видимости, сотрудники Virgin посчитали, что "топ в стиле бикини" не подходит для путешествий.
Минимальные требования к одежде указаны на веб-сайте Virgin Australia, и пассажирам, которые им не соответствуют, могут отказать в посадке, пока они не оденутся соответствующим образом:
- Обувь (допустимы вьетнамки) - все взрослые и дети, способные ходить, должны быть обуты.
- Шорты, юбка или штаны / брюки - подходящая одежда, закрывающая нижнюю половину тела.
- Рубашка (допустимы майки).
Ожидается, что Virgin Australia напомнит своим сотрудникам, контактирующим с пассажирами, рамки своего дресс-кода.
"Требования к одежде на наших самолетах аналогичны правилам других авиакомпаний здесь, в Австралии, и подавляющее большинство тех, кто летает с нами, им соответствуют, - сказал представитель Virgin Australia Group. - Мы всегда стремились к тому, чтобы те, кто путешествует с Virgin Australia, чувствовали себя желанными гостями и путешествовали с комфортом. Мы проводим расследование инцидента, и хотя официальная жалоба от пассажира пока не поступила, активно пытались связаться с ней, чтобы лучше понять, что произошло".
"Требования к одежде на наших самолетах аналогичны правилам других авиакомпаний здесь, в Австралии, и подавляющее большинство тех, кто летает с нами, им соответствуют, - сказал представитель Virgin Australia Group. - Мы всегда стремились к тому, чтобы те, кто путешествует с Virgin Australia, чувствовали себя желанными гостями и путешествовали с комфортом. Мы проводим расследование инцидента, и хотя официальная жалоба от пассажира пока не поступила, активно пытались связаться с ней, чтобы лучше понять, что произошло".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На самом же деле причиной могло быть уже что угодно. От муслимства, помянутого ниже, до затраханности всевозможными кодами и запретами.
Дело не в приличиях, а в элементарной гигиене.
Сидел я на H месте, которое справа от второго прохода. А на G месте, которое через проход, слева от меня сидело тело, одетое точь в точь как то, что на фото ниже.
Я уж не знаю, как вытерпел полёт тот чувак, что сидел слева от этой тёлки, но я так ужасно ещё никогда не летал.
Ни поспать, ни кино нормально не посмотреть. Сидеть неудобно, мешается всякое (парни поймут). Подзюбить тоже никак - самолёт всё-таки.
Даже, *лять, стюардессы спотыкались со своими тележками, когда проходили мимо нашего ряда.
Так что всё верно австралопитеки сделали - нехер таких тёлок пускать на борт. Сплошные неудобства.
Вот хозяин компании Брэнсон, корректно одевается