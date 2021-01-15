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"Пилоту не нравятся люди с голой кожей": пассажирку заставили прикрыться курткой

"Пилоту не нравятся люди с голой кожей": пассажирку заставили прикрыться курткой (6 фото)

Автор:
15 января 2021 06:59
Сообщество : Путешествия
Метки: Virgin Australia   Австралия   авиакомпания   обнаженка   пилот   полет   посадка   самолет   
3528
6
Девушку изумило высказанное замечание: ее топик слишком открыт, чтобы разрешить пассажирке подняться в нем на борт авиакомпании Virgin Australia.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Virgin Australia   Австралия   авиакомпания   обнаженка   пилот   полет   посадка   самолет   
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34  комментария
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10k
alexis 2 часа назад
Голой спиной елозить по сиденью, где неизвестно кто сидел? Самой то приятно?
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135
bobobo alexis 2 часа назад
Согласен. Это х как на пляже. Голой спиной лежать на песке, на котором неизвестно кто лежал.
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27k
a.fey 8 минут назад
Взлететь не могли. Штурвал клинило.
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0
Vadim 14 минут назад
Правильно, она же в отдельной кабинке сидит
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899
СДД 22 минуты назад
Фирма как звалась? "Непорочная Австралия". Вот и не маячь этой вопиюще голой спиной! )
На самом же деле причиной могло быть уже что угодно. От муслимства, помянутого ниже, до затраханности всевозможными кодами и запретами.
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2k
newegg 43 минуты назад
Никому не понравится садиться в кресло, где перед этим несколько часов предедущего рейса терлась жирной потной кожей подобная мадам.
Дело не в приличиях, а в элементарной гигиене.
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915
Шурман Час назад
Вчера летел Рига-Брюссель :) через ряд сидела одна Б :) губы как после укуса 20 пчел и шмеля , в норке , бляха в Брюсселе + 6 какая нафиг шуба , вела себя так как будто она ВИП :) за весь полет она смогла себе купить только маленькую баночку колы :) самое смешно было смотреть как она пьет эту колу :))) сын сказал что она похожа на нашего сомика из аквариума :)
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3k
TirAn Час назад
муслим был за рулём наверное. перевозбудился.
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6k
Ф Ив Час назад
Сильно смахивает на фейк. Пилоты сидят в кабине, и кабина эта во время полета закрыта.
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10k
Юрий Николаевич Час назад
А если пилот мусульманин, всех женщин в чадру укутать?
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1k
Тритий Час назад
Переведите название компании и всё станет ясно )))
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5k
vitenok Час назад
А я согласен с компанией. Будет сидеть с голой спиной, потеть, выделять всякие вещества со своей кожи, которые будут вписываться в спинку сиденья. Может, у неё болезнь какая нибудь кожная.
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11k
Денис Час назад
Я вот летел пару лет назад из Франкфурта в Нью-Йорк. А лететь там 9 часов.
Сидел я на H месте, которое справа от второго прохода. А на G месте, которое через проход, слева от меня сидело тело, одетое точь в точь как то, что на фото ниже.
Я уж не знаю, как вытерпел полёт тот чувак, что сидел слева от этой тёлки, но я так ужасно ещё никогда не летал.
Ни поспать, ни кино нормально не посмотреть. Сидеть неудобно, мешается всякое (парни поймут). Подзюбить тоже никак - самолёт всё-таки.
Даже, *лять, стюардессы спотыкались со своими тележками, когда проходили мимо нашего ряда.
Так что всё верно австралопитеки сделали - нехер таких тёлок пускать на борт. Сплошные неудобства.
Я вот летел пару лет назад из Франкфурта в Нью-Йорк. А лететь там 9 часов. Сидел я на H месте, которое справа от второго прохода. А на G месте, которое через проход, слева от меня сидело тело, одетое точь в точь как то, что на фото ниже. Я уж не знаю, как вытерпел полёт тот чувак, что сидел слева от этой тёлки, но я так ужасно ещё никогда не летал. Ни поспать, ни кино нормально не посмотреть. Сидеть неудобно, мешается всякое (парни поймут). Подзюбить тоже никак - самолёт всё-таки. Даже, *лять, стюардессы спотыкались со своими тележками, когда проходили мимо нашего ряда. Так что всё верно австралопитеки сделали - нехер таких тёлок пускать на борт. Сплошные неудобства.
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3k
livaneth Денис 39 минут назад
Извиняюсь, а стюардессы обо что спотыкались? Или это у Дениса такой длинный?
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Просто пилот из заднеприводных.
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414
Дмитрий 2 часа назад
Наконец то хоть кто то стал ставить охеревших шлюх на место. Самолёт это не пляж и не баня. Весь мир уже провонял голыми бабами без всяких норм нравственности, морали и приличий.
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14k
ВОВЧЕГ Дмитрий Час назад
Во еще один дырявый рот открыл, где ты там увидел шлюху, все прикрыто и все прилично.
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10k
KOSTELLO 2 часа назад
И поделом.
Вот хозяин компании Брэнсон, корректно одевается


И поделом. Вот хозяин компании Брэнсон, корректно одевается
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3k
muha 2 часа назад
Скорее всего фейковая новость, пилот не будет проводить дрес-код пассажиров. Хотя, конечно, возможны варианты.
Скорее всего фейковая новость, пилот не будет проводить дрес-код пассажиров. Хотя, конечно, возможны варианты.
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1k
Денис 2 часа назад
Эта авиакомпания скоро ещё и целостность плевы проверять начнет.
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18k
Вишенка Крокодилова Денис Час назад
Virgin - девственница. Так что вполне возможно.
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Пилот - девофоб, сисифоб, кожефоб
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4k
Echo 2 часа назад
правильно сказано - и вам теплее и пилот дрожать перестанет
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135
bobobo 2 часа назад
А как там компания то называется? Девственая Австралия? И правила соответствующие.
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135
bobobo 2 часа назад
А причём тут пилот, если эти требования указаны на сайте авиакомпании?
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