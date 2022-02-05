Билет в один конец

— Ну, тогда давайте туда и обратно. На сегодня!

— На сегодня уже давно нет.

— А на когда есть? Только на самое ближайшее время! Очень надо!

— Самое ближайшее… Извините, только через год.

— Давайте хоть через год… На целый день, пожалуйста!

— На целый день по лимиту не положено!

— Ну, хоть на час тогда!

— Свободна только всего лишь одна минута!

— Хорошо. Давайте на одну минуту!

— Э-э… Есть на три часа, но это только через два года…

— Нет, давайте через год на минуту!

— Так. Тогда проверяем параметры: один билет туда и обратно, через год, на одну минуту. Всё верно? Согласны? Оформляем?

— Да!

— Держите Ваш билетик в детство!

— Спасибо огромное!

— А позвольте полюбопытствовать?…

— Конечно.

— Всего минута… Что Вы будете делать? Что Вы сможете успеть сделать…

— Я крепко-крепко обниму своих родителей, сразу обоих, одновременно!