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— Здравствуйте! Мне, пожалуйста, один билет. В один конец. Только туда.
— В один конец не бывает. Только туда и обратно!
— В один конец не бывает. Только туда и обратно!
— Ну, тогда давайте туда и обратно. На сегодня!
— На сегодня уже давно нет.
— А на когда есть? Только на самое ближайшее время! Очень надо!
— Самое ближайшее… Извините, только через год.
— Давайте хоть через год… На целый день, пожалуйста!
— На целый день по лимиту не положено!
— Ну, хоть на час тогда!
— Свободна только всего лишь одна минута!
— Хорошо. Давайте на одну минуту!
— Э-э… Есть на три часа, но это только через два года…
— Нет, давайте через год на минуту!
— Так. Тогда проверяем параметры: один билет туда и обратно, через год, на одну минуту. Всё верно? Согласны? Оформляем?
— Да!
— Держите Ваш билетик в детство!
— Спасибо огромное!
— А позвольте полюбопытствовать?…
— Конечно.
— Всего минута… Что Вы будете делать? Что Вы сможете успеть сделать…
— Я крепко-крепко обниму своих родителей, сразу обоих, одновременно!
— На сегодня уже давно нет.
— А на когда есть? Только на самое ближайшее время! Очень надо!
— Самое ближайшее… Извините, только через год.
— Давайте хоть через год… На целый день, пожалуйста!
— На целый день по лимиту не положено!
— Ну, хоть на час тогда!
— Свободна только всего лишь одна минута!
— Хорошо. Давайте на одну минуту!
— Э-э… Есть на три часа, но это только через два года…
— Нет, давайте через год на минуту!
— Так. Тогда проверяем параметры: один билет туда и обратно, через год, на одну минуту. Всё верно? Согласны? Оформляем?
— Да!
— Держите Ваш билетик в детство!
— Спасибо огромное!
— А позвольте полюбопытствовать?…
— Конечно.
— Всего минута… Что Вы будете делать? Что Вы сможете успеть сделать…
— Я крепко-крепко обниму своих родителей, сразу обоих, одновременно!
Авторский пост
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Автор российский, насколько я помню. Название было какое-то банальное: "Поезд в детство", "Билет в детство", но что-то никак не могу найти.