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Билет в один конец

Билет в один конец (1 фото)

Автор:
05 февраля 2022 17:06
Метки: Билет в один конец   билетик в детство   родители и дети   сделай сам   
574
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— Здравствуйте! Мне, пожалуйста, один билет. В один конец. Только туда.
— В один конец не бывает. Только туда и обратно!
— Ну, тогда давайте туда и обратно. На сегодня!
— На сегодня уже давно нет.
— А на когда есть? Только на самое ближайшее время! Очень надо!
— Самое ближайшее… Извините, только через год.
— Давайте хоть через год… На целый день, пожалуйста!
— На целый день по лимиту не положено!
— Ну, хоть на час тогда!
— Свободна только всего лишь одна минута!
— Хорошо. Давайте на одну минуту!
— Э-э… Есть на три часа, но это только через два года…
— Нет, давайте через год на минуту!
— Так. Тогда проверяем параметры: один билет туда и обратно, через год, на одну минуту. Всё верно? Согласны? Оформляем?
— Да!
— Держите Ваш билетик в детство!
— Спасибо огромное!
— А позвольте полюбопытствовать?…
— Конечно.
— Всего минута… Что Вы будете делать? Что Вы сможете успеть сделать…
— Я крепко-крепко обниму своих родителей, сразу обоих, одновременно!

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Метки: Билет в один конец   билетик в детство   родители и дети   сделай сам   
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Дмитрий 2 часа назад
Коллеги, а никто не напомнит название повести с похожим сюжетом? Место действия -- город, в котором любой житель может сесть на поезд и отправится в собственное детство на встречу с самим собой -- ребёнком. Типа, надавать мудрых советов и всё такое прочее. Поездки популярны, все уже ездили много раз, лишь один главный герой никак не может решиться. Но однажды и он покупает билет.
Автор российский, насколько я помню. Название было какое-то банальное: "Поезд в детство", "Билет в детство", но что-то никак не могу найти.
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