Британка решила изменить свою жизнь и построила собственный дом на колесах

21-летняя Амелиз Бёрр из Кембриджа решила круто изменить свою жизнь и превратила обычный фургон в настоящий дом на колесах. Ее мотивировала личная трагедия: она потеряла бабушку, с которой была очень близка. Тогда девушка решила, что жизнь слишком коротка и ей нужны радикальные перемены, после чего засучила рукава и принялась за дело, попутно рассказывая о своем прогрессе в социальных сетях.
Это Амэ, ее собака Джиджи и Глория — фургон, над которым она начала работать после личной трагедии.
Вот как это произошло с ее собственных слов: «Итак, я наткнулась на идею жизни в крохотных пространствах и жизни в фургоне на YouTube почти 3 года назад, и влюбилась в нее. Я узнала о доме на колесах, когда в моей жизни наступила черная полоса: моя бабушка (с которой я была очень близка) только что умерла, и это заставило меня осознать, что жизнь слишком коротка, чтобы жить ради того, чтобы платить по счетам; я хотела, чтобы моя жизнь была приключением! Тогда я решила, что, живя в фургоне, я смогу избавиться от долгов, смогу жить где угодно (приключение!), и быть почти полностью самодостаточной, что невероятно, особенно в наше время».
«Я уже привыкла к жизни в фургоне, но до сих пор не могу поверить, что наконец-то закончила ремонт (и что я сделала это полностью самостоятельно!) и что я живу той жизнью, о которой мечтала 3 года тому назад. Мой фургон (и моя жизнь) — это действительно все, чего я хотела. Это самый дешевый, и при этом самый лучший образ жизни, я влюблена в него», - говорит Амэ.
Все остальное обошлось ей примерно в 2000 фунтов стерлингов (примерно 208 тысяч рублей), что, учитывая все обстоятельства, довольно дешево.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. Обшить машину в стиль сауны это просто полный пи*дец.
2. И 100% делала не она.
а по существу: тема сисек не раскрыта)))
Это если охотники или рыбаки и чтобы без баб ..Тогда можно !
P.S. От этой бабы уже через пару дней селедкой вонять будет и потом с духами (жуткая смесь )))
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Вода там дорогая ..Все равно вонять будет
А в чем собссно проблема?
Чего вы так возбудились то?
Как вообще можно сравнивать кемпер (ЛЮБОЙ), с СТАЦИОНАРНОЙ постройкой (любой)?
Вы еще сравните диван и костюм, ага... а чего не сравнивать то, и там, и там используется ТКАНЬ