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Британка решила изменить свою жизнь и построила собственный дом на колесах

Британка решила изменить свою жизнь и построила собственный дом на колесах (22 фото)

Автор:
03 февраля 2022 20:07
Сообщество : Сделай сам!
Метки: блогеры   дом на колесах   своими руками   сделай сам   фургон   
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21-летняя Амелиз Бёрр из Кембриджа решила круто изменить свою жизнь и превратила обычный фургон в настоящий дом на колесах. Ее мотивировала личная трагедия: она потеряла бабушку, с которой была очень близка. Тогда девушка решила, что жизнь слишком коротка и ей нужны радикальные перемены, после чего засучила рукава и принялась за дело, попутно рассказывая о своем прогрессе в социальных сетях.

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Вот как это произошло с ее собственных слов: «Итак, я наткнулась на идею жизни в крохотных пространствах и жизни в фургоне на YouTube почти 3 года назад, и влюбилась в нее. Я узнала о доме на колесах, когда в моей жизни наступила черная полоса: моя бабушка (с которой я была очень близка) только что умерла, и это заставило меня осознать, что жизнь слишком коротка, чтобы жить ради того, чтобы платить по счетам; я хотела, чтобы моя жизнь была приключением! Тогда я решила, что, живя в фургоне, я смогу избавиться от долгов, смогу жить где угодно (приключение!), и быть почти полностью самодостаточной, что невероятно, особенно в наше время».

«Я уже привыкла к жизни в фургоне, но до сих пор не могу поверить, что наконец-то закончила ремонт (и что я сделала это полностью самостоятельно!) и что я живу той жизнью, о которой мечтала 3 года тому назад. Мой фургон (и моя жизнь) — это действительно все, чего я хотела. Это самый дешевый, и при этом самый лучший образ жизни, я влюблена в него», - говорит Амэ.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блогеры   дом на колесах   своими руками   сделай сам   фургон   
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37k
Вепс Час назад
Дажеидиоту понятно что ничего она не делала. Просто периодически фоткалась на фоне сделанного.
1. Обшить машину в стиль сауны это просто полный пи*дец.
2. И 100% делала не она.
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30k
a.fey 55 секунд назад
А что, гадильня отсутствует? Писанье только вместе с душем?
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6k
grimmsan Минуту назад
ну чо сказать, чо сказать: дороХо боХато)))
а по существу: тема сисек не раскрыта)))
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61k
Опиум для народа 2 минуты назад
Взяла бы уж тогда фургон. Хотя в Англии, как все знают ,это довольно проблематично.)))
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69k
Пётровыч 10 минут назад
Замуж бы вышла, детей родила
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7k
Погулять вышел 15 минут назад
Камментов не читал, но дай угадаю что там ниже: что-то вроде "ипанутая" с соответствующим мемом по местной традиции, да?
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11k
gnyS i 19 минут назад
Слишком руки чистые и гладкие для таких работ.
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11k
K7OO Полчаса назад
Ну а че, нормалек. Поиграется немножко в кукольный домик и продаст, за сколько возьмут. Знавал я наивных людей, которые тоже думали, что таким ловким способом решили свой жилищный вопрос. Не она первая.)
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105
dʎɔvɐн 46 минут назад
Чувствуете запах пиз..жа.
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87
. . 59 минут назад
Скорее всего девочка даже не знает как держать молоток... Полюбому заплатила и ей сделали... судя по фото это именно так и есть..
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48k
zloykoyot Час назад
"Деревянные панели стоили всего в 14 фунтов стерлингов (примерно полторы тысячи рублей)" Эти панели правильно называются досками от разобранных поддонов. Ну что сказать, девчонка молодая, руки и голова на месте, а это уже редкость для инстаграммов/тиктоков. Сделала что хотела - молодец. По крайней мере за ЖКХ платить не надо бешеные деньги, бабуля видимо ничего в наследство не оставила. Будет такой же упёртой - сможет добиться и бОльшего, чего ей и желаю.
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3k
Дмитрий ! Час назад
Сделала -молодец.
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9k
Сергей Час назад
Осталось только камер навешать и пойдёт дело, лишь бы рессоры не скрипели.
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1k
Mixan Час назад
Обыкновенная реклама таких домиков на колесах ..Там больше недели не проживешь нормально, грязь вонь пыль и т.д.
Это если охотники или рыбаки и чтобы без баб ..Тогда можно !
P.S. От этой бабы уже через пару дней селедкой вонять будет и потом с духами (жуткая смесь )))
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30k
MatveiVainrub Час назад
Деваха красавица и то , что во концовке получила то чего хотела - молодец . Честно сработано . Плюсанул , НО машинка если честно очень мала . Брать надо было больше .
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162k
☭Cheкаво☭ Час назад
У меня в "нищей Рашке" предбанник в раза 4 больше)
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3k
Mowgley Час назад
Пожалуй молча позеленю
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