Британка решила изменить свою жизнь и построила собственный дом на колесах

Вот как это произошло с ее собственных слов: «Итак, я наткнулась на идею жизни в крохотных пространствах и жизни в фургоне на YouTube почти 3 года назад, и влюбилась в нее. Я узнала о доме на колесах, когда в моей жизни наступила черная полоса: моя бабушка (с которой я была очень близка) только что умерла, и это заставило меня осознать, что жизнь слишком коротка, чтобы жить ради того, чтобы платить по счетам; я хотела, чтобы моя жизнь была приключением! Тогда я решила, что, живя в фургоне, я смогу избавиться от долгов, смогу жить где угодно (приключение!), и быть почти полностью самодостаточной, что невероятно, особенно в наше время».