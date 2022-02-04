Ютубер Хэнди Генг как-то раз заметил, что у всех его приятелей пауэрбанки больше, чем у него. И настолько его это задело, что он потерял покой и сон. Тогда он решил собрать самый большой пауэрбанк в мире, засучил рукава и взялся за работу.