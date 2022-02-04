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Китаец собрал «портативный» аккумулятор, способный зарядить 5&nbsp;000 смартфонов

Китаец собрал «портативный» аккумулятор, способный зарядить 5 000 смартфонов (16 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 18:01
Сообщество : Сделай сам!
Метки: внешний аккумулятор   забавное   портативная зарядка   своими руками   сделай сам   
543
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Ютубер Хэнди Генг как-то раз заметил, что у всех его приятелей пауэрбанки больше, чем у него. И настолько его это задело, что он потерял покой и сон. Тогда он решил собрать самый большой пауэрбанк в мире, засучил рукава и взялся за работу.

В итоге у Хэнди Генга получился портативный (!) аккумулятор емкостью 27 000 000 мАч. Это равносильно примерно 900 обычным пауэрбанкам. Оснащенный шестьюдесятью розетками, он может полностью зарядить 5000 смартфонов с батареями емкостью 3000 мАч. С его помощью можно также заряжать другие внешние аккумуляторы, ноутбуки и даже электрические велосипеды.

Пауэрбанк получился огромным: его габариты составляют примерно 180 x 120 x 30 сантиметров. При этом, его, судя по всему, все еще можно назвать портативным — главное не забыть веревку, чтобы можно было волочить его за собой по городу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: внешний аккумулятор   забавное   портативная зарядка   своими руками   сделай сам   
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68k
parallax 2 часа назад
Когда коту нечего делать...
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* You All 43 минуты назад
авто с прицепом или на худой конец тележка хоть прилагается в комплект?
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5k
Максим Демидов 48 минут назад
В один прекрасный день там внутри коротнёт - вот это будет "фестиваль фейерверков"...)))))
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434
kuka 49 минут назад
Автор, прошу прощения, что влезла в обсуждение вашего поста не по теме. У всех читателей также прошу прощения.
Народ! Кто скажет, куда девается карма? У меня за последние сутки пропало 300 единиц. Это нормально?
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65k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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748
Мрачный Жнец Час назад
И снова грёбаные хайперы, лайкодрочеры, тиктокеры....
КАК ЖЕ ВЫ З,А,Е,Б,А,Л,И!!!!!!!!!!!!!
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sedoisever Час назад
"Всё ещё можно назвать портативным..."?
Кое-кто не в курсе, что означает это слово?
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3k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Пауэрбанк для электробуса.
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695
Трям 2 часа назад
А где раскладные солнечные батареи и встроенный дизель-генератор?
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38
Сергей 2 часа назад
Интересно сколько времени его зарядка занимает, дни, месяцы или годы.
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781
sos1960sos 2 часа назад
Он просто украл последнюю Сколковскую разработку...
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533
moishab 2 часа назад
Ипанутый на всю голову.
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10k
Alex Djeff 2 часа назад
Что ещё у него меньше чем у друзей?
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