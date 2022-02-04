Ютубер Хэнди Генг как-то раз заметил, что у всех его приятелей пауэрбанки больше, чем у него. И настолько его это задело, что он потерял покой и сон. Тогда он решил собрать самый большой пауэрбанк в мире, засучил рукава и взялся за работу.
В итоге у Хэнди Генга получился портативный (!) аккумулятор емкостью 27 000 000 мАч. Это равносильно примерно 900 обычным пауэрбанкам. Оснащенный шестьюдесятью розетками, он может полностью зарядить 5000 смартфонов с батареями емкостью 3000 мАч. С его помощью можно также заряжать другие внешние аккумуляторы, ноутбуки и даже электрические велосипеды.
Пауэрбанк получился огромным: его габариты составляют примерно 180 x 120 x 30 сантиметров. При этом, его, судя по всему, все еще можно назвать портативным — главное не забыть веревку, чтобы можно было волочить его за собой по городу.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Рыбак из Ленинска показал, как сделать ледяную карусель
- Необычные ёлки, сделанные из того, что попалось под руку
- Как сделать оригинальную новогоднюю елку из пенофола
- Мастера-вышивальщики 80-го уровня
- Британка решила изменить свою жизнь и построила собственный дом на колесах
Понравилось23
Народ! Кто скажет, куда девается карма? У меня за последние сутки пропало 300 единиц. Это нормально?
КАК ЖЕ ВЫ З,А,Е,Б,А,Л,И!!!!!!!!!!!!!
Кое-кто не в курсе, что означает это слово?