С ними не соскучишься

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Как развлекают себя собаки и кошки, когда за ними никто не наблюдает.
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Метки: животные и их кошки собаки
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Трусы мои ворует ночью и рвет на клочья ..Месть за воспитание))))) Нельзя ,Сидеть ,Можно .Фу ..Щенок сообразительный конечно ,но хитрун тот еще Вот так и живем ,он нашу жизнь преобразил ..А то сидели каждый в своей комнате в этих интернетах и злились друг на друга ал
А так уже собираемся вместе ,гуляем с ним ,ковер чистит жена когда нассал ,я говно убира Это первые недели были ..Сейчас проще
!
Вот думаю Бог нам его послал ,иначе бы друг друга поубивали с этим тупым интернетом (особенно у жены ))))
Пожелайте мне и моему песелю удачи ! Я должен его воспитать хорошим обученным псом ,каких бы он размеров не был ..Это так трудно