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С ними не соскучишься

С ними не соскучишься (19 фото)

Автор:
05 февраля 2022 14:02
Метки: животные   и их кошки   собаки   
1367
19

Как развлекают себя собаки и кошки, когда за ними никто не наблюдает.

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Метки: животные   и их кошки   собаки   
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1k
Mixan 9 часов назад
Песеля подобрал щенка дрожащего 2 января (никогда этого не делал ) что то в мозгу щелкнуло ..Жена скандал закатила я ее послал и спать лег ,с мыслью завтра отнесу ,где взял ..Но, пути господне неисповедимы ..Живет бандит Мишка я злюсь но уже полюбил его заразу Окрас овчарки немецкой ,но ...Двортерьер скорее всего

Трусы мои ворует ночью и рвет на клочья ..Месть за воспитание))))) Нельзя ,Сидеть ,Можно .Фу ..Щенок сообразительный конечно ,но хитрун тот еще Вот так и живем ,он нашу жизнь преобразил ..А то сидели каждый в своей комнате в этих интернетах и злились друг на друга ал
А так уже собираемся вместе ,гуляем с ним ,ковер чистит жена когда нассал ,я говно убира Это первые недели были ..Сейчас проще
!
Вот думаю Бог нам его послал ,иначе бы друг друга поубивали с этим тупым интернетом (особенно у жены ))))
Пожелайте мне и моему песелю удачи ! Я должен его воспитать хорошим обученным псом ,каких бы он размеров не был ..Это так трудно
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5k
Алекс Крайчек 7 часов назад
Я думал, что-нибудь типа этого будет....

Я думал, что-нибудь типа этого будет....Посмотреть
Я думал, что-нибудь типа этого будет....
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2k
kappaneed 9 часов назад
Мои))
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24k
Ваня 9 часов назад
кот алкоголик - горе в семье...
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