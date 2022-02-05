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Велосипедное «Динамо». Если у тебя в детстве не было велика, а сейчас Лексус, то всё равно - в детстве у тебя не было велика

Велосипедное «Динамо». Если у тебя в детстве не было велика, а сейчас Лексус, то всё равно - в детстве у тебя не было велика (6 фото)

Автор:
05 февраля 2022 12:30
Метки: велосипеды   детство   транспорт   
360
6

Вспоминая слова почтальона Печкина: «Я раньше почему злой был, потому что у меня велосипеда не было», я всегда сочувствую тем, у кого в детстве не было велика.

Велосипед — это не просто средство передвижения или спортивный «снаряд» для укрепления здоровья. Велик был нашим верным другом и соратником. Он никогда не спорил и всегда соглашался на все наши авантюры… ну, ладно, иногда мог и поспорить, и повредничать. Колесо, например, проткнуть, или от наших авантюр появлялись «восьмерки» на колёсах.


Велики свои мы очень любили и ухаживали за ними. Подражая взрослым, могли поехать на речку и помыть его, или даже без речки просто с ведром воды наводили марафет. Но просто чистотой всё не заканчивалось, мы же и украшали, кто во что горазд. Сейчас это называется тюнинг. Многие элементы для тюнинга продаются в спортивных и вело-магазинах. У нас же в основном всё делалось из подручных материалов.

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Самое простое, что можно было сделать, это нацепить кучу катафотов на спицы. Бывало, что их тырили с грузовиков, но чаще находили прямо на дороге. Спицы обматывали цветной проволокой и при движении выглядело очень красиво. Кто-то резал трубочки всякие и одевал их на спицы, а кто-то из ДВП или картона вырезали «колпаки», их крепили также на спицы. Правда это было чревато, динамика движения ухудшалась и боковой ветер становился серьёзной такой помехой.


Ещё к вилке крепили трещотку, чаще всего календарик, он соприкасался со спицами и при движении звук был, как на мотороллере едешь. Для нас это была мечта о следующем виде транспорта - мотоцикле.


Делали поворотники из жёлтых зажигалок, они не светились, но так - для красоты.

А вот светилась она, точнее от неё – «Динамо-машина». Ставилась на колесо, и чем быстрее колесо вращалось, тем ярче светила фара и даже задний «стопарь». Правда, если на колесе сильная восьмёрка, то свет мог моргать.


Тогда «динамо» для нас, по силе желания превышало 13 Айфон сейчас. Но было оно не у всех, у меня, например, даже и не было. Только у некоторых товарищей во дворе и в деревне у одного парняги я их видел.


Если порасспрашивать, то выяснится, что кто-то очень хотел себе динамо, но сначала и денег не было, а потом и велик украли. Бывало такое, что велики тырили, для пацанов это, конечно, было - горе горюшко. Меня в этом плане, как говорится, Бог миловал.

Но и те, кто Динамо не заимел, находили выход. Например, вместо фары делали «голову» от шахтёрского фонаря. Или просто фонарики прикручивали синей изолентой. Чтобы по вечерам кататься комфортно, да и сам факт, что у тебя фара, намного повышал уровень тюнинга «железного коня».


А кто-то делал более бюджетный вариант - брали консервную банку и использовали её, как фару. Внутри горела свеча, крышка банки защищала от ветра, свеча не тухла и нормально так светила.

У нас во дворе самой «спортивной тачкой» считалась красная «Кама».

Велосипед «Кама» (обязательно красная) на руле сигнал дудка, бардачок под сидением, на спицах куча катафотов, руль оплетён гофрой от противогаза, даже зеркало как-то прикручивали. Фара, стопарь и динамо. Красота!


Хотя, на самом деле «Кама» была не самым удобным великом, но крутость ведь не всегда измеряется удобством.


Ещё козырным устройством был велосчётчик, который крепился на ось колеса. На спицу ставился толкатель, который вращал звезду на счётчике и у тебя был свой одометр.

Ну и «вишенка на торте», видел пару раз такой дизайн - на переднем колесе на втулку крепились две спицы из игры в хоккей, и там на конце были искусственные цветочки. Ух! =)

Всегда уже в конце зимы я не мог дождаться лета. Да, даже не лета, а уже ранней весны, чтобы хоть где-то асфальт высох. Велик стоял на балконе и иногда я ходил туда, даже садился на него и ждал, ну, когда же, когда же…

Надеюсь, что и у вас в детстве был велосипед, иначе это очень грустно, как в поговорке: «Если у тебя в детстве не было велика, а сейчас Лексус, то всё равно - в детстве у тебя не было велика».


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Метки: велосипеды   детство   транспорт   
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162k
☭Cheкаво☭ 13 минут назад
счетчик был, динамо не было, если по городу ночью гонять оно не нужно
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17k
Александр Сучков 15 минут назад
Да! Всё это было. Только вот- динамо был тот еще агрегат (проблема с качеством крепежа и прижимом к колесу крутящей запчасти.) из-за этого приходилось постоянно подтягивать. В итоге мне сосед переделал под батарейки с принудительным включением, что стало более понятным с точки зрения практичности (днем нафиг не надо, а крепеж "туда-сюда" тоже изнашивался). А вот по поводу счетчика я тогда ваще не воткнул- про ЗОЖ еще тем не было, а сколько ты там прокатался- похер. Так что деньги на ветер. Ну а вся остальная мишура- ДА! Наше детство. Ну а что касаемо самой "Камы", то- да. Неуправляемый велик на скорости. Один раз я со склона во дворе умудрился так разогнаться, что оторвал бампер старому москвичу и при этом у меня колесо стало не "восьмеркой", а знаком бесконечности. Хорошо хоть сам синяками отделался. Каму можно сравнить с "малолитражкой"))) А вот на "Салюте" тогда уже можно было и за город и по паркам, но это уже совсем другая история)))...
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1k
vijilante 20 минут назад
У меня в детстве был "СИМСОН" 1947 г.в. !!!
В '98-м продал заезжему негоцианту из Дрездена за 500 ЕВРО !!! Неплохой б/у автомобиль столько стОил !
Даже к нотариусу (за его,негоцианта счёт) ходили оформлять дОговор.
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3k
Сергей Сергеев 23 минуты назад
Кама? Нет: ход тугой, сильно не разгонишь. Вот Спутник был пуля
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66k
Варакин Алексей Час назад
У меня был черный Орленок довоенный, абсолютно неубиваемый!
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2k
Сладких снов Час назад
Не знаю почему, но мы в детстве его называли ласково "Лайба". А так, сколько помню, велосипеды со мной лет с 10 (1967) и до сих пор. Лучшие по "неубиваемости" из СССР и "немцы" (+удобство).
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906
klklkl Час назад
Орленок был у бабушки когда я к ней приезжал на лето. На нем до меня все братья еще катались. Мой собственный - это уже такой большой, с рамой, не Кама. Не помню название да и не важно. Но в городе - да, и хранить негде и ездить особо некуда...
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7k
bum-bum Час назад
Лет около 15 назад мой босс решил исполнить мечту детства - купил себе велик. Кореша его сразу приехали, такие же городские охламоны безвелосипедные. Ну катаются во дворе многоэтажки. Дяди все уже за 40, все с пузом уже, половина лысых. Босс тоже толстый и лысый. Ну короче бабка идет и ему такая: старый дурак, лучше бы машину себе купил))) Машин на тот момент у него несколько было))
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4k
Taf Taffus Час назад
Динамо круто смотрится. Но нихрена не практично. Сопротивление движению сразу раза в два повышается, если, не приведи Ктулху, случится дождь, то ролик генератор проскальзывал по колесу, а если на дороге хоть немного грязи, то все, кина не будет. Спустя пару недель после устновки, вся эта хренотень была убрана, а в пространство между багажником и стойкой сиденья был вкорячен щелочной аккумулятор от ручного железнодорожного фонаря. Вес у него небольшой, но 4-5 часов _ровного_ света он обеспечивал. По здравому размышлению сейчас замена смотрится не ахти какой умной.
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16k
albedo 2 часа назад
Мой первый взрослый велик был ЗИС (который потом стал Харьковским велосипедным заводом).
(До этого Ветерок и Орленок)
Потому был еще велик Украина.
По сравнению с ЗИСом гораздо более хлипкий.
Хотя внешне практически один в один.
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799
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Да, было дело , но чень быстро пришло осознание , что чем меньше лишних деталей на велике, тем удобней на нем кататься . Сейчас на Кубике даже крыльев нет )))
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20k
kamanch 2 часа назад
Эх, Кама... а сколько вилок переломано на ней было от езды на заднем колесе
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3k
Mowgley 2 часа назад
"Уралец" в детстве был
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872
Иннoгeнтий 2 часа назад
Отпишитесь тут у кого в детстве НЕ было велика !!! Это как ?!?!

Динамы нах не нужной могло не быть , но велик !!!!
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