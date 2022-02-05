Велосипедное «Динамо». Если у тебя в детстве не было велика, а сейчас Лексус, то всё равно - в детстве у тебя не было велика

Велосипед — это не просто средство передвижения или спортивный «снаряд» для укрепления здоровья. Велик был нашим верным другом и соратником. Он никогда не спорил и всегда соглашался на все наши авантюры… ну, ладно, иногда мог и поспорить, и повредничать. Колесо, например, проткнуть, или от наших авантюр появлялись «восьмерки» на колёсах.

Велики свои мы очень любили и ухаживали за ними. Подражая взрослым, могли поехать на речку и помыть его, или даже без речки просто с ведром воды наводили марафет. Но просто чистотой всё не заканчивалось, мы же и украшали, кто во что горазд. Сейчас это называется тюнинг. Многие элементы для тюнинга продаются в спортивных и вело-магазинах. У нас же в основном всё делалось из подручных материалов.