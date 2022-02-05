Велосипедное «Динамо». Если у тебя в детстве не было велика, а сейчас Лексус, то всё равно - в детстве у тебя не было велика

Вспоминая слова почтальона Печкина: «Я раньше почему злой был, потому что у меня велосипеда не было», я всегда сочувствую тем, у кого в детстве не было велика.
Велосипед — это не просто средство передвижения или спортивный «снаряд» для укрепления здоровья. Велик был нашим верным другом и соратником. Он никогда не спорил и всегда соглашался на все наши авантюры… ну, ладно, иногда мог и поспорить, и повредничать. Колесо, например, проткнуть, или от наших авантюр появлялись «восьмерки» на колёсах.
Велики свои мы очень любили и ухаживали за ними. Подражая взрослым, могли поехать на речку и помыть его, или даже без речки просто с ведром воды наводили марафет. Но просто чистотой всё не заканчивалось, мы же и украшали, кто во что горазд. Сейчас это называется тюнинг. Многие элементы для тюнинга продаются в спортивных и вело-магазинах. У нас же в основном всё делалось из подручных материалов.
Самое простое, что можно было сделать, это нацепить кучу катафотов на спицы. Бывало, что их тырили с грузовиков, но чаще находили прямо на дороге. Спицы обматывали цветной проволокой и при движении выглядело очень красиво. Кто-то резал трубочки всякие и одевал их на спицы, а кто-то из ДВП или картона вырезали «колпаки», их крепили также на спицы. Правда это было чревато, динамика движения ухудшалась и боковой ветер становился серьёзной такой помехой.
Ещё к вилке крепили трещотку, чаще всего календарик, он соприкасался со спицами и при движении звук был, как на мотороллере едешь. Для нас это была мечта о следующем виде транспорта - мотоцикле.
Делали поворотники из жёлтых зажигалок, они не светились, но так - для красоты.
А вот светилась она, точнее от неё – «Динамо-машина». Ставилась на колесо, и чем быстрее колесо вращалось, тем ярче светила фара и даже задний «стопарь». Правда, если на колесе сильная восьмёрка, то свет мог моргать.
Тогда «динамо» для нас, по силе желания превышало 13 Айфон сейчас. Но было оно не у всех, у меня, например, даже и не было. Только у некоторых товарищей во дворе и в деревне у одного парняги я их видел.
Если порасспрашивать, то выяснится, что кто-то очень хотел себе динамо, но сначала и денег не было, а потом и велик украли. Бывало такое, что велики тырили, для пацанов это, конечно, было - горе горюшко. Меня в этом плане, как говорится, Бог миловал.
Но и те, кто Динамо не заимел, находили выход. Например, вместо фары делали «голову» от шахтёрского фонаря. Или просто фонарики прикручивали синей изолентой. Чтобы по вечерам кататься комфортно, да и сам факт, что у тебя фара, намного повышал уровень тюнинга «железного коня».
А кто-то делал более бюджетный вариант - брали консервную банку и использовали её, как фару. Внутри горела свеча, крышка банки защищала от ветра, свеча не тухла и нормально так светила.
У нас во дворе самой «спортивной тачкой» считалась красная «Кама».
Велосипед «Кама» (обязательно красная) на руле сигнал дудка, бардачок под сидением, на спицах куча катафотов, руль оплетён гофрой от противогаза, даже зеркало как-то прикручивали. Фара, стопарь и динамо. Красота!
Хотя, на самом деле «Кама» была не самым удобным великом, но крутость ведь не всегда измеряется удобством.
Ещё козырным устройством был велосчётчик, который крепился на ось колеса. На спицу ставился толкатель, который вращал звезду на счётчике и у тебя был свой одометр.
Ну и «вишенка на торте», видел пару раз такой дизайн - на переднем колесе на втулку крепились две спицы из игры в хоккей, и там на конце были искусственные цветочки. Ух! =)
Всегда уже в конце зимы я не мог дождаться лета. Да, даже не лета, а уже ранней весны, чтобы хоть где-то асфальт высох. Велик стоял на балконе и иногда я ходил туда, даже садился на него и ждал, ну, когда же, когда же…
Надеюсь, что и у вас в детстве был велосипед, иначе это очень грустно, как в поговорке: «Если у тебя в детстве не было велика, а сейчас Лексус, то всё равно - в детстве у тебя не было велика».
Источник:
- Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого
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В '98-м продал заезжему негоцианту из Дрездена за 500 ЕВРО !!! Неплохой б/у автомобиль столько стОил !
Даже к нотариусу (за его,негоцианта счёт) ходили оформлять дОговор.
(До этого Ветерок и Орленок)
Потому был еще велик Украина.
По сравнению с ЗИСом гораздо более хлипкий.
Хотя внешне практически один в один.
https://old.fishki.net/3410868-vremja.htmlhttps://old.fishki.net/3410868-vremja.html
Динамы нах не нужной могло не быть , но велик !!!!