Безумно крутые велопарковки

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Порой припарковать велосипед просто некуда. Но в этом посте собраны настолько классные велопарковки, что вам просто не захочется менять своего железного коня на другой вид транспорта.
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Из серии "И так сойдёт"
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И говорит:" как поживаешь?"
- Отлично!
- А как теща?
- Да я ее убил.
- Как убил?
- Да замочил я ее! и на огороде закопал!
Не веришь пойдем покажу.
Приходят они на огород, и правда закопанная теща, только жопа торчит.
- А че жопу не закопал?
- Зато знаешь как в нее удобно велосипед ставить!!! :)