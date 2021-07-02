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Безумно крутые велопарковки

Безумно крутые велопарковки (17 фото)

Автор:
02 июля 2021 20:21
Сообщество : Юмор
Метки: велопарковка   велопарковки   велосипеды   интересное   подборка   транспорт   
670
17

Порой припарковать велосипед просто некуда. Но в этом посте собраны настолько классные велопарковки, что вам просто не захочется менять своего железного коня на другой вид транспорта.

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Метки: велопарковка   велопарковки   велосипеды   интересное   подборка   транспорт   
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3  комментария
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5k
Ya 21 минуту назад
"Безумно крутые велопарковки" ??? Что безумного, что крутого? Ну однозначно-автор безумно тупой. Ну и безумно тупые эстонцы понравились, зимой на великах это круто. Особенно два припаркованных колеса хорошо смотрятся.
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657
Not Found! 3 минуты назад
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1k
denis karablev 36 минут назад
Приходит мужик в гости к другу.
И говорит:" как поживаешь?"
- Отлично!
- А как теща?
- Да я ее убил.
- Как убил?
- Да замочил я ее! и на огороде закопал!
Не веришь пойдем покажу.
Приходят они на огород, и правда закопанная теща, только жопа торчит.
- А че жопу не закопал?
- Зато знаешь как в нее удобно велосипед ставить!!! :)
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