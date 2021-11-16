FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Тайны и загадки 291 пост • 220 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Тайны и загадки 
20 интересных вещиц, которые люди нашли во время ремонта старых домов

20 интересных вещиц, которые люди нашли во время ремонта старых домов (21 фото)

Автор:
16 ноября 2021 17:48
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: интересное   находка   находки   подборка   ремонт   ретро   странные вещи   фото   
1945
21
Во время ремонта домов, а особенно старых, можно сделать много интересных находок. Эти дома хранят целые истории, и полны самых разных тайн. Эти пользователи сети решили поделиться своими любопытными находками.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: интересное   находка   находки   подборка   ремонт   ретро   странные вещи   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Allmaster Час назад
В прошлом году нашел в гараже на антресолях пачку астры 1985 года.
Закурил. Писец. отвыкли мы от табака )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
297
Чумной Доктор 22 минуты назад
ну ценность представляет только кольцо, тайный подвал , тайный чердак. хотя сауна тоже зашибись ну меч может иметь ценность. а остальное в принципе мусор и не как не пригодится . сейфы хороши с ключами .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
922
Лимонадный Джо 24 минуты назад
Этот меч более похож на вакидзаси.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a_komolow Час назад
Твой дедушка массоном был
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Таблетка от Covidа существует? Таблетка от Covidа существует? Они неожиданно нашли старинные вещи в собственных домах Они неожиданно нашли старинные вещи в собственных домах Смотри, что нашел: 30 интересных находок, которыми поделились в сети Смотри, что нашел: 30 интересных находок, которыми поделились в сети 30 странных находок, сделанных во время технической проверки домов 30 странных находок, сделанных во время технической проверки домов "Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети "Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети 20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории 20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9074



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах
1
26
17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о...
Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен, что его никогда не поймают
4
102
Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен,...
Набирающие популярность в сообществах
Странные товары
0
2
Странные товары
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
0
36
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
Таблетка от Covidа существует?
Таблетка от Covidа существует?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ага, как же
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#люди#подборка#СССР#авто аварии#фотографии#Разное#позитив
#Юмор#история#автомобили#автомир#животные#дтп#Ynews#приколы#искусство#музыка
#факты#Россия#картинки#прикол#кино#аварии#в мире#новости#мемы#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться