20 интересных вещиц, которые люди нашли во время ремонта старых домов

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Во время ремонта домов, а особенно старых, можно сделать много интересных находок. Эти дома хранят целые истории, и полны самых разных тайн. Эти пользователи сети решили поделиться своими любопытными находками.
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"Обнаружил потайной чердак. Дверь ведет в комнату со старыми газетами военного времени, кроватью и фотографиями на стенах"
"Банка фанты 1970-х годов со вкусом винограда. Не знаю, как она оказалась под ванной моего дома"
"Друг решил заменить свой старый ковер в доме, и нашел дверь в подвал. Он обрадовался находкам внутри!"
"А вот моя находка в моем доме 1930-х годов. Просто цепь в стене, которую я нашел во время ремонта"
"Мой 84-летний отец ремонтирует свой дом. Он нашел эти картины на стенах - они датируются 1912 годом"
"Купил дом 10 месяцев назад. Нашел канализационную трубу, замаскированную под пальму, во время работы в подвале"
"Обнаружили этот снимок класса 1911 года в стене кухни. На фото написано: "Вивьен Гилберт, июнь 1911"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Закурил. Писец. отвыкли мы от табака )))