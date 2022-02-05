Как выглядели бы знаменитые мультяшные персонажи в реальной жизни

С помощью работ бразильского художника Хидрели Диао показываем вам, как несколько знаменитых мультяшных персонажей могли выглядеть в реальности, если бы их сказочная реальность действительно существовала.
В связи с тем, что студия Disney планирует в ближайшее время экранизировать все свои классические мультики, особенно кстати приходится мода последних лет по очеловечиванию всех подряд. Тем более, что современные нейросети позволяют делать это всё более и более реалистично.
Малефисента
Мультфильм «Спящая красавица» (1959).
Мулан
Джо Гарднер
Мультфильм «Душа» (2020).
Злая королева
Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» (1937).
Жасмин
Мультфильм «Аладдин» (1992).
Урсула
Мультфильм «Русалочка» (1989).
Ариэль
Мультфильм «Русалочка» (1989).
Геркулес
Мо Сизлак
Мультсериал «Симпсоны».
Рапунцель
Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» (2010).
Милхаус Ван Хутен
Мультсериал «Симпсоны».
Карл Фредриксен
Мультфильм «Вверх» (2009).
Принц Эрик
Мультфильм «Русалочка» (1989).
Барт Симпсон
Мультсериал «Симпсоны».
Аладдин
Нед Фландерс
Мультсериал «Симпсоны».
Моана
Кристофф
Мультфильм «Холодное сердце» (2013).
Источник:
- Самые жуткие и впечатляющие мультипликации СССР
- Картины Настасьи Чудаковой, которые возвращают в детство
- Как выглядели бы отечественные фильмы и мультики в стиле аниме
- Эти картины выглядят достаточно реалистично и очень сильно напоминают фотографии
- Как в мультике про попугая Кешу показали жизнь советского «мажора»
Понравилось19
А почему не