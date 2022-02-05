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Как выглядели бы знаменитые мультяшные персонажи в реальной жизни

Как выглядели бы знаменитые мультяшные персонажи в реальной жизни (19 фото)

Автор:
05 февраля 2022 08:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Хидрели Диао   мультик   мультяшные персонажи   фото   художник   
565
19

С помощью работ бразильского художника Хидрели Диао показываем вам, как несколько знаменитых мультяшных персонажей могли выглядеть в реальности, если бы их сказочная реальность действительно существовала.

В связи с тем, что студия Disney планирует в ближайшее время экранизировать все свои классические мультики, особенно кстати приходится мода последних лет по очеловечиванию всех подряд. Тем более, что современные нейросети позволяют делать это всё более и более реалистично.



Малефисента

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Мультфильм «Спящая красавица» (1959).


Мулан


Джо Гарднер


Мультфильм «Душа» (2020).


Злая королева


Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» (1937).


Жасмин


Мультфильм «Аладдин» (1992).


Урсула


Мультфильм «Русалочка» (1989).


Ариэль


Мультфильм «Русалочка» (1989).


Геркулес


Мо Сизлак


Мультсериал «Симпсоны».


Рапунцель


Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» (2010).


Милхаус Ван Хутен


Мультсериал «Симпсоны».


Карл Фредриксен


Мультфильм «Вверх» (2009).


Принц Эрик


Мультфильм «Русалочка» (1989).


Барт Симпсон


Мультсериал «Симпсоны».


Аладдин



Нед Фландерс


Мультсериал «Симпсоны».


Моана


Кристофф


Мультфильм «Холодное сердце» (2013).


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Метки: Хидрели Диао   мультик   мультяшные персонажи   фото   художник   
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21
S400 2 часа назад
не, вот так!!!
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755
Мрачный Жнец 6 минут назад

А почему не
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