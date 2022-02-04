В Норвегии запретили разводить две породы собак из-за врожденных проблем со здоровьем

Однако NKK выступила против решения, настаивая на том, что решение было принято не из соображений защиты благополучия собак.

«Мы разочарованы и удивлены, — заявил в среду MailOnline представитель NKK Кьетил Йохансен. — С нашей точки зрения далеко не очевидно, что это укрепит благополучие собак. Норвежский клуб собаководов, клубы породы и шесть заводчиков, конечно же, знают о проблемах со здоровьем у этих пород. Вот почему мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить ситуацию со здоровьем. У нас есть строгие требования к здоровью для различных пород, и мы тесно сотрудничаем со специалистами и научно-исследовательскими институтами, чтобы гарантировать, что разведение идет в правильном направлении с точки зрения здоровья».

«Поскольку эти породы по-прежнему разрешено импортировать и содержать, а это очень популярные породы, мы считаем, что люди будут продолжать покупать их, но у безответственных заводчиков и у заводчиков из стран с более низким уровнем здоровья, чем у тех, что связаны с NKK и клубами породы в Норвегии. Для нас очевидно, что решение проблем со здоровьем лежит в работе с зарегистрированными собаками. Таким образом, мы можем гарантировать, что в разведении используются здоровые животные, а больные исключены», — добавил он.

Билл Ламберт, руководитель службы здравоохранения, социального обеспечения и племенного дела в клубе собаководов Великобритании, сказал MailOnline: «Мы обеспокоены этим общим запретом на разведение в Норвегии и не верим, что это решение способствует предотвращению плохой практики разведения или каких-либо сложных проблем со здоровьем, с которыми могут столкнуться некоторые бульдоги и кавалер-кинг-чарльз-спаниели. Этот абсолютный подход, который будет трудно осуществить, может еще больше разжечь продолжающийся кризис безответственных заводчиков, незаконной контрабанды щенков и неосведомленных покупателей щенков и фактически усугубить проблемы, которые пытается решить закон».

«Мы знаем, что прямой запрет на породу не работает — мы уже видели это в Великобритании в 1991 году, когда попытки были предприняты с Законом об опасных собаках. Это просто загнало разведение этих собак в подполье, что привело к большому количеству незарегистрированных животных с невозможностью связаться с заводчиками или покупателями этих собак или оказать какое-либо влияние на здоровье и благополучие породы. Это также может еще больше подогреть кризис незаконно выведенных и импортированных собак», — продолжил он.