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В Норвегии запретили разводить две породы собак из-за врожденных проблем со здоровьем

В Норвегии запретили разводить две породы собак из-за врожденных проблем со здоровьем (3 фото)

Автор:
04 февраля 2022 22:38
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   английский бульдог   заводчики собак   норвегия   разведение   собаки   
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Норвегия запретила разведение английских бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Суд постановил, что эта практика является жестокой и приводит к «антропогенным проблемам со здоровьем» у этих животных.

Окружной суд Осло постановил в понедельник, что разведение брахицефальных пород собак (с плоскими мордами) нарушает закон страны о защите животных. Постановление касается двух популярных пород собак, происходящих из Великобритании.

Это дело передала в суд организация Animal Protection Norway в 2018 году. Организация подала в суд на Норвежский клуб собаководства (NKK), Норвежский клуб кавалеров, Клуб норвежских бульдогов и шесть заводчиков английских бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей.

В июле 2021 года норвежский парламент проголосовал за изменение формулировки пункта о разведении в норвежском законе о защите животных, согласно которому NKK, группы заводчиков и частные заводчики несут ответственность за разведение здоровых животных.

Юристы, представляющие группу по защите прав животных, добились запрета, заявив, что из-за истории селекционного разведения в стране ни одно из животных, живущих в настоящее время в Норвегии, не может считаться «здоровым». Следовательно, с этической точки зрения ни одно из них не может быть использовано в целях разведения.

«Это прежде всего победа наших собак», — передает The Telegraph слова Ошильд Роальдсет, возглавляющей благотворительную организацию.

«Это исторический вердикт, который привлекает международное внимание. Об антропогенных проблемах со здоровьем у бульдогов известно с начала 20 века. Но собаки имеют право быть здоровыми», — сказала она.

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Однако NKK выступила против решения, настаивая на том, что решение было принято не из соображений защиты благополучия собак.

«Мы разочарованы и удивлены, — заявил в среду MailOnline представитель NKK Кьетил Йохансен. — С нашей точки зрения далеко не очевидно, что это укрепит благополучие собак. Норвежский клуб собаководов, клубы породы и шесть заводчиков, конечно же, знают о проблемах со здоровьем у этих пород. Вот почему мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить ситуацию со здоровьем. У нас есть строгие требования к здоровью для различных пород, и мы тесно сотрудничаем со специалистами и научно-исследовательскими институтами, чтобы гарантировать, что разведение идет в правильном направлении с точки зрения здоровья».

«Поскольку эти породы по-прежнему разрешено импортировать и содержать, а это очень популярные породы, мы считаем, что люди будут продолжать покупать их, но у безответственных заводчиков и у заводчиков из стран с более низким уровнем здоровья, чем у тех, что связаны с NKK и клубами породы в Норвегии. Для нас очевидно, что решение проблем со здоровьем лежит в работе с зарегистрированными собаками. Таким образом, мы можем гарантировать, что в разведении используются здоровые животные, а больные исключены», — добавил он.

Билл Ламберт, руководитель службы здравоохранения, социального обеспечения и племенного дела в клубе собаководов Великобритании, сказал MailOnline: «Мы обеспокоены этим общим запретом на разведение в Норвегии и не верим, что это решение способствует предотвращению плохой практики разведения или каких-либо сложных проблем со здоровьем, с которыми могут столкнуться некоторые бульдоги и кавалер-кинг-чарльз-спаниели. Этот абсолютный подход, который будет трудно осуществить, может еще больше разжечь продолжающийся кризис безответственных заводчиков, незаконной контрабанды щенков и неосведомленных покупателей щенков и фактически усугубить проблемы, которые пытается решить закон».

«Мы знаем, что прямой запрет на породу не работает — мы уже видели это в Великобритании в 1991 году, когда попытки были предприняты с Законом об опасных собаках. Это просто загнало разведение этих собак в подполье, что привело к большому количеству незарегистрированных животных с невозможностью связаться с заводчиками или покупателями этих собак или оказать какое-либо влияние на здоровье и благополучие породы. Это также может еще больше подогреть кризис незаконно выведенных и импортированных собак», — продолжил он.

«Мы считаем, что более эффективным подходом является продолжение совместной работы с заводчиками, ветеринарами, учеными и социальными организациями для исследования, понимания и принятия действий, основанных на фактических данных — с помощью таких инструментов, как Схема оценки респираторной функции для бульдогов, — чтобы уменьшить и, в конечном итоге, устранить проблемы со здоровьем, с которыми могут столкнуться эти породы, а также для просвещения и влияния на неосведомленных покупателей и заводчиков щенков».

Селекция может привести к широкому спектру проблем со здоровьем у собак, а их владельцы иногда даже не подозревают, что их питомцы страдают. Английские бульдоги страдают от брахицефалического синдрома, который вызван характерным для породы коротким черепом и мордой. По данным организации, это может привести к затрудненному дыханию собак, храпу, свистящему дыханию, ограничению выносливости и тепловым ударам.

Болезнь также может ухудшаться со временем, поскольку английские бульдоги часто страдают от проблем с пищеварением, ушами и глазами, пневмонией, ожирением и проблемами с позвоночником. Что касается кавалер-кинг-чарльз-спаниелей, селекция привела к порокам сердца, проблемам с глазами и суставами, а также к головным болям у собак.

Согласно данным британского клуба собаководов, популярность собак с плоской мордой резко возросла в последние годы, и с 2004 года организация зафиксировала увеличение количества владельцев французских бульдогов в Великобритании на 2747 процентов.

Однако исследование, проведенное Королевским ветеринарным колледжем в прошлом году, показало, что 58 процентов владельцев короткомордых собак не способны распознать признаки того, что у их питомцев проблемы с дыханием.

Суд Осло оставил некоторую надежду любителям британских бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей, постановив, что заводчики, работающие над устранением проблем со здоровьем животных, могут продолжать работу.

«Приговор не означает запрета на серьезное разведение бульдогов или кавалеров, поскольку серьезная и научно обоснованная селекция может быть хорошей альтернативой», — говорится в постановлении суда.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   английский бульдог   заводчики собак   норвегия   разведение   собаки   
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
лучше арабов бы повыгоняли
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5k
Olga Raudis 2 часа назад
Зоошиза рулит. Под тем или иным предлогом будут накладывать запрет и на другие породы собак. Лозунг - не берите породистых, берите дворню из приюта.
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16k
Corvus Corax 2 часа назад
Про наглийский бульдогов много лет как говорят, там реально уже уродство, они толком и рожать уже не могут... а вот чем спаниельки им не угодили? Суставы - проблема многих пород, решаема грамотным разведением, как и все прочее...
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3k
Александр 2 часа назад
Да уж.. Кабздец у них там сложности. Как жить?
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RALEXXX 2 часа назад
А что не так с кавалер-кинг-чарльз-спаниелями?
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