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Британцы высмеяли в Твиттере рождественскую елку, подаренную Норвегией

Британцы высмеяли в Твиттере рождественскую елку, подаренную Норвегией (26 фото)

Автор:
03 декабря 2021 16:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   twitter   Комментарии из Соцсетей   забавные новости   лондон   новогодняя елка   норвегия   рождество   
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Каждый год, начиная с 1947 года, город Осло дарит Великобритании рождественскую елку, которую затем устанавливают на Трафальгарской площади. Это символ солидарности и дружбы: так Норвегия благодарит Великобританию за помощь во Второй мировой войне. Однако в этом году что-то пошло не так — присланная елка, мягко говоря, удивила британцев, и они не поскупились на эмоции в соцсетях.

Это уже 74-я по счету подаренная Норвегией елка, и для лондонцев ее прибытие уже давно знаменует начало обратного отсчета до Рождества. Однако в этом году, судя по реакции британцев в соцсетях, дерево явно не способствует появлению праздничного настроения.

Пользователь Твиттера Дэн Баркер разместил в соцсети фотографию несчастной елки, и британцы тут же настрочили сотни уморительных комментариев, в которых высмеяли качество дерева. Ниже вы найдете лучшие из них:

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Каждый год огни рождественской елки на лондонской Трафальгарской площади загораются в первый четверг декабря и горят до 6 января. Дерево присылают без украшений, и лондонцы украшают его в традиционном норвежском стиле. В этом году церемония зажжения огней на елке состоялась 2 декабря, на ней выступили с речью лорд-мэр Вестминстера и мэр Осло.

Под деревом располагается мемориальная доска с надписью: «Это дерево подарено городом Осло в знак признательности Норвегии жителям Лондона за их помощь в 1940-45-х годах. Дерево дарят ежегодно с 1947 года».

Елку, которую ставят на Трафальгарской площади, выбирают за несколько месяцев, а иногда и за годы. Дерево срубают в лесах, окружающих Осло, примерно в ноябре. При этом присутствуют посол Великобритании в Норвегии, мэр Осло и лорд-мэр Вестминстера. Обычно это европейская ель, которая живет 50-60 лет и достигает 20 метров в высоту.

Елка на Трафальгарской площади лично ответила на критику (да, у нее есть собственный аккаунт в Твиттере), заявив, что ее ветки соблюдают социальную дистанцию и, вообще, она тут стоит, чтобы символизировать дружбу между двумя государствами, а не для того, чтобы ее высмеивали в Твиттере.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   twitter   Комментарии из Соцсетей   забавные новости   лондон   новогодняя елка   норвегия   рождество   
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5  комментариев
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437
Mixan 2 часа назад
Ну норги те еще скупердяи ..Это первый звоночек ,что влияние англосаксов в мире резко упало .
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4k
a_komolow Час назад
Норвежцы ещё те тролли!
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41k
dima423 2 часа назад
возможно ее отравили новичком... даже хайли лайкли
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3k
Горожанин 2 часа назад
Петров: Ты пилил?
Боширов: Неее.
Петров: А кто?
Боширов: Да это, как его - из Осло кто-то.
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198
ЛИЦЕМЕ́Р Горожанин 2 часа назад
Кот Скрапалей её пометил
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