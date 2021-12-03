Британцы высмеяли в Твиттере рождественскую елку, подаренную Норвегией

Каждый год огни рождественской елки на лондонской Трафальгарской площади загораются в первый четверг декабря и горят до 6 января. Дерево присылают без украшений, и лондонцы украшают его в традиционном норвежском стиле. В этом году церемония зажжения огней на елке состоялась 2 декабря, на ней выступили с речью лорд-мэр Вестминстера и мэр Осло.

Под деревом располагается мемориальная доска с надписью: «Это дерево подарено городом Осло в знак признательности Норвегии жителям Лондона за их помощь в 1940-45-х годах. Дерево дарят ежегодно с 1947 года».

Елку, которую ставят на Трафальгарской площади, выбирают за несколько месяцев, а иногда и за годы. Дерево срубают в лесах, окружающих Осло, примерно в ноябре. При этом присутствуют посол Великобритании в Норвегии, мэр Осло и лорд-мэр Вестминстера. Обычно это европейская ель, которая живет 50-60 лет и достигает 20 метров в высоту.