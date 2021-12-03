Британцы высмеяли в Твиттере рождественскую елку, подаренную Норвегией

Каждый год, начиная с 1947 года, город Осло дарит Великобритании рождественскую елку, которую затем устанавливают на Трафальгарской площади. Это символ солидарности и дружбы: так Норвегия благодарит Великобританию за помощь во Второй мировой войне. Однако в этом году что-то пошло не так — присланная елка, мягко говоря, удивила британцев, и они не поскупились на эмоции в соцсетях.
Это уже 74-я по счету подаренная Норвегией елка, и для лондонцев ее прибытие уже давно знаменует начало обратного отсчета до Рождества. Однако в этом году, судя по реакции британцев в соцсетях, дерево явно не способствует появлению праздничного настроения.
Пользователь Твиттера Дэн Баркер разместил в соцсети фотографию несчастной елки, и британцы тут же настрочили сотни уморительных комментариев, в которых высмеяли качество дерева. Ниже вы найдете лучшие из них:
Каждый год огни рождественской елки на лондонской Трафальгарской площади загораются в первый четверг декабря и горят до 6 января. Дерево присылают без украшений, и лондонцы украшают его в традиционном норвежском стиле. В этом году церемония зажжения огней на елке состоялась 2 декабря, на ней выступили с речью лорд-мэр Вестминстера и мэр Осло.
Под деревом располагается мемориальная доска с надписью: «Это дерево подарено городом Осло в знак признательности Норвегии жителям Лондона за их помощь в 1940-45-х годах. Дерево дарят ежегодно с 1947 года».
Елку, которую ставят на Трафальгарской площади, выбирают за несколько месяцев, а иногда и за годы. Дерево срубают в лесах, окружающих Осло, примерно в ноябре. При этом присутствуют посол Великобритании в Норвегии, мэр Осло и лорд-мэр Вестминстера. Обычно это европейская ель, которая живет 50-60 лет и достигает 20 метров в высоту.
"Не могу избавиться от ощущения, что это какая-то депрессивная метафора о состоянии страны. Нашей, конечно, а не Норвегии"
"Сразу станет ясно, кто вы — человек, для которого елка наполовину целая, или человек, для которого елка наполовину голая"
Елка на Трафальгарской площади лично ответила на критику (да, у нее есть собственный аккаунт в Твиттере), заявив, что ее ветки соблюдают социальную дистанцию и, вообще, она тут стоит, чтобы символизировать дружбу между двумя государствами, а не для того, чтобы ее высмеивали в Твиттере.
"Хочу, чтобы вы знали, что половина моих веток вовсе не отсутствуют... они соблюдают социальную дистанцию"
"Каждый год люди собираются, чтобы посмотреть на мои огни, спеть рождественские песни и насладиться праздником дарения. А не писать тирады в Твиттере о том, как я выгляжу. Быть добрым ничего не стоит, даже по отношению к дереву".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Боширов: Неее.
Петров: А кто?
Боширов: Да это, как его - из Осло кто-то.