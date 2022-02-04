«Я вас долбил и буду долбить!»: пьяный ФСИНовец пообещал изнасиловать коллег и всю Россию

Ему очень хочется получить очередное звание, поэтому он не сдерживается.
Майор внутренней службы ФСИН, Ермек Рамаданов. Он прямо жаждет получить звание полковника: «Если в 38 лет не стану полковником - я вас задолблю н….й!»
У него все видео в таком стиле: пьяный в умат, все время требует и угрожает.
Видимо, информация все-таки дошла до его коллег - на последнем видео майор обещает уйти в отставку. И говорит, что теперь он «будет долбить полканов».
Он трудился (или продолжает трудиться?) в городе Мелуз, в исправительной колонии №7, в республике Башкортостан. Довольно странно, что таких людей допускают к работе с заключенными. А потом удивляются, почему в колониях происходят пытки и издевательства над людьми.
Источник:
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как и в коллекторы, впрочем...
С другой стороны, он быкует на коррумпированное начальство, а не на людей...
Зато ровная, как положено по уставу, не то, что у некоторых.
Такие кадры нам нужны!