«Я вас долбил и буду долбить!»: пьяный ФСИНовец пообещал изнасиловать коллег и всю Россию

Он трудился (или продолжает трудиться?) в городе Мелуз, в исправительной колонии №7, в республике Башкортостан. Довольно странно, что таких людей допускают к работе с заключенными. А потом удивляются, почему в колониях происходят пытки и издевательства над людьми.