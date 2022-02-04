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«Я вас долбил и буду долбить!»: пьяный ФСИНовец пообещал изнасиловать коллег и всю Россию

«Я вас долбил и буду долбить!»: пьяный ФСИНовец пообещал изнасиловать коллег и всю Россию (1 фото + 3 видео)

Автор:
04 февраля 2022 14:45
Сообщество : Криминал
Метки: major   Россия   Угрозы   ФСИН   заключённые   колония   полковник   
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Ему очень хочется получить очередное звание, поэтому он не сдерживается.

Майор внутренней службы ФСИН, Ермек Рамаданов. Он прямо жаждет получить звание полковника: «Если в 38 лет не стану полковником - я вас задолблю н….й!»

У него все видео в таком стиле: пьяный в умат, все время требует и угрожает.

Видимо, информация все-таки дошла до его коллег - на последнем видео майор обещает уйти в отставку. И говорит, что теперь он «будет долбить полканов».

Он трудился (или продолжает трудиться?) в городе Мелуз, в исправительной колонии №7, в республике Башкортостан. Довольно странно, что таких людей допускают к работе с заключенными. А потом удивляются, почему в колониях происходят пытки и издевательства над людьми.

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Метки: major   Россия   Угрозы   ФСИН   заключённые   колония   полковник   
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25  комментариев
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6k
Кирилл Час назад
Сразу видно, что мозг у него выдающийся. Селезень - разновидность утки!
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990
Ярик 4 минуты назад
Не понимаю, как таких дегенератов держат на службе? Раньше только начальник знал что ты дебил, теперь, с развитием интернета, знают все. И всё равно служит, хоть и явно не соответствует занимаемому месту.
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201
fduch_a 14 минут назад
Город Мелеуз. Исправьте.
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1k
Павел Коваленко 17 минут назад
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683
Трям 23 минуты назад
очередной закомплексованный даобайоб, которого в школе писдили девчонки.
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43k
Элек Мек Полчаса назад
Вспоминается песня Владимира Семёновича Высоцкого - Никогда ты не будешь майором.
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6k
RRK Полчаса назад
А кого вы собственно ожидали увидеть в рядах ФСИН? Интеллигента, интеллектуала?
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12k
Святослав Полчаса назад
всё-таки в "цырики" идут какая то особая категория особей.
как и в коллекторы, впрочем...
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1k
Вася Куралесофф Полчаса назад
Снять погоны и к подопечным на нары. Они его быстро полканом сделают. Раздолбят ему все что можно и нельзя
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5k
молотый Либентроп Полчаса назад
Пьяный и курящий последователь Аллаха.
С другой стороны, он быкует на коррумпированное начальство, а не на людей...
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34
ИВАН АВТО 40 минут назад
Мда, лечиться надо... И от алкоголизма тоже
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5k
aleksei 42 минуты назад
А они там все педики?
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12
sasha 43 минуты назад
путин любит таких
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8k
Rus77 50 минут назад
Долбойоб какой-то!
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2k
Алксандр Шевченко 52 минуты назад
Птица говорун, отличается умом и сообразительностью.

Ссылка youtu.be
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2k
americos 52 минуты назад
Одна извилина, и та -- от фуражки.
Зато ровная, как положено по уставу, не то, что у некоторых.
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26k
Батончик с маком 52 минуты назад
Обезьяна в погонах
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4k
ron 53 минуты назад
Уволить из ФСИН и оставить в городе Мелуз, в исправительной колонии №7, в республике Башкортостан.
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35k
Нанук Паналык 57 минут назад
Если дед кабай видос увидит - быть чуваку полканом!
Такие кадры нам нужны!
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19k
Serg2001 Час назад
Уволить недостаточно... За ним пристально наблюдать надо специалистам из психиатрички. У него явно с мозгами что-то. По синьке это просто вылезает наружу.
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4k
Мангуст Час назад
У@бище
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