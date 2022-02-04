Дыхание пустыни: архитектурный арт, который видно из космоса спустя 25 лет

Но спустя практически двадцать пять лет "Дыхание пустыни" до сих пор существует и его можно наблюдать на снимках спутников.

Несмотря на то, что у проекта есть свой сайт, а также был снят документальный фильм о строительстве этого архитектурного объекта, встречаются люди, которые не верят, что это рукотворное произведение. Впрочем, всегда найдутся те, кто будет аргументировать свое невежество. Если в следующий раз вы соберетесь в отпуск в Египет, то теперь вы знаете, что там есть не только многовековые пирамиды, но и еще один рукотворный архитектурный объект, который заслуживает вашего внимания.