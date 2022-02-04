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Дыхание пустыни: архитектурный арт, который видно из космоса спустя 25 лет

Дыхание пустыни: архитектурный арт, который видно из космоса спустя 25 лет (14 фото)

Автор:
04 февраля 2022 12:52
Сообщество : Путешествия
Метки: art   Дыхание пустыни   Сахара   Хугарда   архитектура   египет   интересно   пустыня   
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Не только инопланетяне оставляют круги на Земле. Существует как минимум одна рукотворная композиция, которую видно не только с неба, но и из космоса.

И сейчас речь идет не о городах, которые подсвечиваются миллионами огней в ночное время.


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В 1995 году инициативная группа, состоящая из скульптора Данаи Стратоу, промышленного дизайнера Александры Стратоу и архитектора Стеллы Константинидес образовали объединение художников D.A.ST. Arteam, чтобы создать арт-проект "Дыхание пустыни".

Местом для строительства ленд-арта был выбран Египет, а точнее плоское пространство пустыни недалеко от Хугарды. Возможно, вы даже видели воочию его во время туристических экскурсий. Если нет, то вы удивитесь, но архитектурный "рисунок на теле Земли" делали целых два года.

В работе были задействованы не только люди, но и строительная техника. Сам арт-объект представляет собой две спирали из положительных и отрицательных конусов, сделанных из песка. В центре этой композиции находится большая яма в форме отрицательного конуса, в центре которой возвышается до уровня краев ямы песчаная гора в форме конуса.

Художники задумывали этот арт-объект, как подготовка к началу "художественного представления", а именно эрозии. Таким образом композиция из 90 песчаных конусов и 90 песчаных ям должны были полностью исчезнуть с лица земли с течением времени.

Но спустя практически двадцать пять лет "Дыхание пустыни" до сих пор существует и его можно наблюдать на снимках спутников.

Несмотря на то, что у проекта есть свой сайт, а также был снят документальный фильм о строительстве этого архитектурного объекта, встречаются люди, которые не верят, что это рукотворное произведение. Впрочем, всегда найдутся те, кто будет аргументировать свое невежество. Если в следующий раз вы соберетесь в отпуск в Египет, то теперь вы знаете, что там есть не только многовековые пирамиды, но и еще один рукотворный архитектурный объект, который заслуживает вашего внимания.

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Метки: art   Дыхание пустыни   Сахара   Хугарда   архитектура   египет   интересно   пустыня   
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Мойша 41 минуту назад
Комментарий к фото
Что-то мне кажется, что это Луксор.
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