Самый высокий мегаполис в мире: город захватывающий дух

Как думаете, какой город расположен выше всех над уровнем моря? В Гималаях, Тибете или может быть в Уральских горах?
Логичные предположения, но нет, речь идет о боливийском городе-миллионнике Эль-Альто.
Он расположен на высоте свыше четырех тысяч метров над уровнем моря.
У неподготовленного человека здесь может развиться горная болезнь. Несмотря на разряженный воздух, в город стекаются жители соседних деревень в поиске лучшей жизни. Многим из них даже удается найти свое счастье.
В этих краях живет народ аймара, поэтому культура Эль-Альто пропитана обычаями этого народа.
До 1903 года эта местность не была заселена, помимо высоты, Эль-Альто расположен на засушливом плато и считался окраиной города Ла-Пас.
Ла-Пас тоже нельзя назвать равнинным городом, он расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря. И фактически считается столицей Боливии. Но когда в Эль-Альто провели железную дорогу, вокруг Ж\Д станции стали появляться постройки, в которых жили работники железной дороги. Позже в Эль-Альто появилась взлетная площадка, вокруг которой также образовался квартал. Но в крупное поселение Эль-Альто превратился когда к нему подвели водопроводную сеть из Ла-Паса. А в 1987 он официально получил статус города.
Известность город приобрел благодаря строениям знаменитого на всю Боливию архитектора Фредди Мамани Сильвестре.
Он вырос в скромной семье местного каменщика и уже с детства решил, что тесно свяжет свою жизнь со строительством. В 16 лет он поступает на факультет гражданского строительства и, несмотря на уговоры родных сменить профессию, заканчивает и открывает свою архитектурную фирму.
Его работы быстро становятся известными. Благодаря ему Эль-Альто возвышается над серым Ла-Пасом, пригородом которого он был, в прямом и переносном смысле этого слова.
Здания в "ново андском" стиле от Мамани теперь можно увидеть по всей Боливии, но больше всего их в его родном городе.
Источник:
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