Самый высокий мегаполис в мире: город захватывающий дух

Ла-Пас тоже нельзя назвать равнинным городом, он расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря. И фактически считается столицей Боливии. Но когда в Эль-Альто провели железную дорогу, вокруг Ж\Д станции стали появляться постройки, в которых жили работники железной дороги. Позже в Эль-Альто появилась взлетная площадка, вокруг которой также образовался квартал. Но в крупное поселение Эль-Альто превратился когда к нему подвели водопроводную сеть из Ла-Паса. А в 1987 он официально получил статус города.