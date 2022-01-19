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В Сахаре выпал снег

В Сахаре выпал снег (8 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 15:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Сахара   выпал снег   необычно   погодное явление   пустыня   снег в пустыне   
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В алжирском городе Айн-Сефра, расположенном в пустыне Сахара, в пятый раз за последние 42 года выпал снег. Это произошло из-за резкого ночного понижения температуры до -2°C.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Сахара   выпал снег   необычно   погодное явление   пустыня   снег в пустыне   
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Anton Chigurh Минуту назад
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