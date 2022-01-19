В Сахаре выпал снег

94
8
1
В алжирском городе Айн-Сефра, расположенном в пустыне Сахара, в пятый раз за последние 42 года выпал снег. Это произошло из-за резкого ночного понижения температуры до -2°C.
Благодаря фотографу Кариму Бучетата у нас есть потрясающие снимки того, как выглядела пустыня, покрытая снегом.
Она занимает большую часть Северной Африки, и за последние несколько сотен тысяч лет в ней произошли изменения температуры и влажности. Ученые полагают, что Сахара снова станет зеленой примерно через 15 000 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Starbucks открывает кафе для глухих
- Модный бренд выпустил коллекцию обуви от Ван Гога
- Принц Гарри и Элис Купер стали тортами
- Концептуально или омерзительно? Канадская марка представляет "сапоги дьявола"
- В Киеве прошел конкурс "Мисс Украина Плюс Сайз"
16
Понравилось16
Новости партнёров