В Москве снегоуборщики показали настоящий дрифт

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Представьте, как скучно целый день месить снег, катаясь туда-сюда. Эти коммунальщики придумали, как себя развлечь.
Жители Новой Москвы сняли на видео, как коммунальщики на снегоуборочных машинах крутили "пятаки" на перекрёстке в спальном районе. Остановил веселье случайный водитель, который ехал по дороге.
Тот случай, когда в тебе живёт гонщик, а не уборщик.
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