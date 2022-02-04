В Москве снегоуборщики показали настоящий дрифт

Жители Новой Москвы сняли на видео, как коммунальщики на снегоуборочных машинах крутили "пятаки" на перекрёстке в спальном районе. Остановил веселье случайный водитель, который ехал по дороге.

Тот случай, когда в тебе живёт гонщик, а не уборщик.