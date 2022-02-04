FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5699 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Москве снегоуборщики показали настоящий дрифт

В Москве снегоуборщики показали настоящий дрифт (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 09:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Юмор   видео   дрифт   интересное   снег   уборщики   фото   
695
1
1

Представьте, как скучно целый день месить снег, катаясь туда-сюда. Эти коммунальщики придумали, как себя развлечь.

Жители Новой Москвы сняли на видео, как коммунальщики на снегоуборочных машинах крутили "пятаки" на перекрёстке в спальном районе. Остановил веселье случайный водитель, который ехал по дороге.

Тот случай, когда в тебе живёт гонщик, а не уборщик.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   Юмор   видео   дрифт   интересное   снег   уборщики   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
457
Шурман 2 часа назад
Веселые ребята :) самое главное технику не повредить и окружающих а так пускай развлекаются они тоже люди . Был случай в жизни у нас уволился мужик который управлял этой хренью только на погрузчике , делать было нехер , накатил и пошел попробовать , честно говорю понравилось :) правда моя работа была в офисе как главный инженер но когда я эти полеты поднимал снимал было круто .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото) История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото) "Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль "Есть женщины в русских селениях": на Сахалине дама успешно вытолкнула застрявший автомобиль В Тимашевске инвалид сам почистил снег, чтобы проехать В Тимашевске инвалид сам почистил снег, чтобы проехать "Троицкое побоище": защитников Троицкого леса начали калечить ЧОПовцы и "бандиты" "Троицкое побоище": защитников Троицкого леса начали калечить ЧОПовцы и "бандиты" В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28546



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
47
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
20 компаний, которые приняли очень неудачные решения
2
131
20 компаний, которые приняли очень неудачные решения
Набирающие популярность в сообществах
Совпадение?
0
15
Совпадение?
Студенты ТюмГМУ создают аппарат для автоcбора анализов
0
9
Студенты ТюмГМУ создают аппарат для автоcбора анализов
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Максимальный уровень сложности
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#люди#подборка#Приколы#в мире#картинки#США#актеры
#фото#ватермарк#история#полиция#интересное#авто аварии#фильм#мошенники#автомир#школа
#прикол#интересно#кино#дтп#аварии#Разное#автомобили#СССР#Москва#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться