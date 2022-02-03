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15 идей от смекалистых гениев, которые дадут фору по части изобретательности даже Илону Маску

15 идей от смекалистых гениев, которые дадут фору по части изобретательности даже Илону Маску (16 фото)

Автор:
03 февраля 2022 19:44
Сообщество : Юмор
Метки: и так сойдет   инженеры   прикол   смекалка   фото   
2158
16

"Как тебе такое, Илон Маск?" - это фраза давно стала крылатой. Ведь Маск у всего мира ассоциируется с открытиями и перспективными проектами. Но гении из нашей подборки ничуть не уступают американскому инженеру.

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А вам когда-нибудь приходилось решать проблемы нестандартным образом?


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Метки: и так сойдет   инженеры   прикол   смекалка   фото   
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Дмитрий 2 часа назад
Не отличить изоленту от армированного скотча - каким же дебилом нужно быть?!
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Audrius Lape Полминуты назад
Ссылка youtu.be
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lekha-fil 9 минут назад
Ху*та.
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Думай о хорошем! Час назад
да, и не раз
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a_komolow Час назад
Хрень полнейшая!
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