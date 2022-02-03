15 идей от смекалистых гениев, которые дадут фору по части изобретательности даже Илону Маску

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"Как тебе такое, Илон Маск?" - это фраза давно стала крылатой. Ведь Маск у всего мира ассоциируется с открытиями и перспективными проектами. Но гении из нашей подборки ничуть не уступают американскому инженеру.
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А вам когда-нибудь приходилось решать проблемы нестандартным образом?
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Метки: и так сойдет инженеры прикол смекалка фото
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