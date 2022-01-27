Это невозможно: ветеринары посмеялись над поляками, которые пытаются спасти от бойни корову-трансгендера

Естественно, эта новость быстро разлетелась по миру. Надо ли говорить, что ветеринары были в шоке. Специалисты заявили, что корова-трансгендер - это полный абсурд. У Помадки недоразвиты родовые пути, что случается, когда у коровы рождается двойня.

Трансгендер - это человек (!), который уверен, что родился не того пола. Корова не может ощущать себя быком, это факт. Но тут дело даже не в корове, а в самих людях.

Другими словами, мужик решил избавиться от коровы, которая не принесёт ему прибыль, активисты решили её спасти от бойни. Зоозащитники так часто поступают, но в этом случае их опередили ЛГБТ-активисты.

Как удивителен мир, когда ты тупенький, как сапожок. Тут и коровы-трансгендеры, а любое физическое явление воспринимается как чудо.