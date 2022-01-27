Это невозможно: ветеринары посмеялись над поляками, которые пытаются спасти от бойни корову-трансгендера

В Польше фермер решил сдать на бойню корову, которая не могла телиться. Однако, в дело вмешались активисты. На потеху ветеринарам они назвали бурёнку трансгендером. Оказывается, эта корова по ошибке стала коровой, а должна была быть бычком.
Волонтёры рассказали, что Помадка (так зовут корову) на самом деле должна была родиться бычком. Именно поэтому она не может давать потомство. Активисты разглядели у Помадки повадки быка и открыли сбор на выкуп бурёнки. Фермер сообщил, что отдаст корову за 5000 злотых (97 тыс. рублей).
Активисты собрали деньги на выкуп бурёнки и спасли Помадку от бойни.
«Ему так стыдно за корову, что он даже не хочет ее продавать, но мне удалось уговорить его», — рассказал один из активистов изданию Zrzutka.
Естественно, эта новость быстро разлетелась по миру. Надо ли говорить, что ветеринары были в шоке. Специалисты заявили, что корова-трансгендер - это полный абсурд. У Помадки недоразвиты родовые пути, что случается, когда у коровы рождается двойня.
Трансгендер - это человек (!), который уверен, что родился не того пола. Корова не может ощущать себя быком, это факт. Но тут дело даже не в корове, а в самих людях.
Другими словами, мужик решил избавиться от коровы, которая не принесёт ему прибыль, активисты решили её спасти от бойни. Зоозащитники так часто поступают, но в этом случае их опередили ЛГБТ-активисты.
Как удивителен мир, когда ты тупенький, как сапожок. Тут и коровы-трансгендеры, а любое физическое явление воспринимается как чудо.
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А то ещё нашли бы ей пару из своих.