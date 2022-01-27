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Это невозможно: ветеринары посмеялись над поляками, которые пытаются спасти от бойни корову-трансгендера

Это невозможно: ветеринары посмеялись над поляками, которые пытаются спасти от бойни корову-трансгендера (2 фото)

Автор:
27 января 2022 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: Польша   Юмор   активисты   животные   корова   лгбт   прикол   фото   
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В Польше фермер решил сдать на бойню корову, которая не могла телиться. Однако, в дело вмешались активисты. На потеху ветеринарам они назвали бурёнку трансгендером. Оказывается, эта корова по ошибке стала коровой, а должна была быть бычком.

Волонтёры рассказали, что Помадка (так зовут корову) на самом деле должна была родиться бычком. Именно поэтому она не может давать потомство. Активисты разглядели у Помадки повадки быка и открыли сбор на выкуп бурёнки. Фермер сообщил, что отдаст корову за 5000 злотых (97 тыс. рублей).

Активисты собрали деньги на выкуп бурёнки и спасли Помадку от бойни.

«Ему так стыдно за корову, что он даже не хочет ее продавать, но мне удалось уговорить его», — рассказал один из активистов изданию Zrzutka.

Естественно, эта новость быстро разлетелась по миру. Надо ли говорить, что ветеринары были в шоке. Специалисты заявили, что корова-трансгендер - это полный абсурд. У Помадки недоразвиты родовые пути, что случается, когда у коровы рождается двойня.

Трансгендер - это человек (!), который уверен, что родился не того пола. Корова не может ощущать себя быком, это факт. Но тут дело даже не в корове, а в самих людях.


Другими словами, мужик решил избавиться от коровы, которая не принесёт ему прибыль, активисты решили её спасти от бойни. Зоозащитники так часто поступают, но в этом случае их опередили ЛГБТ-активисты.

Как удивителен мир, когда ты тупенький, как сапожок. Тут и коровы-трансгендеры, а любое физическое явление воспринимается как чудо.


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Метки: Польша   Юмор   активисты   животные   корова   лгбт   прикол   фото   
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6k
Шурави Час назад
Всё отлично, главное что и фермер и корова в плюсе.
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18k
KOSTELLO 18 минут назад
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
В этой новости прекрасно всё!
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68k
parallax Полчаса назад
А ведь могли бы трансгендерную колбасу замутить. Новый писк на рынке мясопродуктов.
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86
Denis 41 минуту назад
Маразм крепчал....
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4k
просто Дмитрий 42 минуты назад
Мдяяяя... Не всех упомянул Задорнов....
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3k
wladimirb 44 минуты назад
Фермеру респект. Не теряется мужик.
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89
Дмитрий Семенов 55 минут назад
У меня была овчарка (сука),так она кобеля видит и вскочит на кобеля.Никак не хотела под кобеля а всегда наоборот.Получается тоже собака трансгендер была,Так и не смогли её случить ни с одним кобелем.
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1k
narim 56 минут назад
Главные акционеры цирка в мире сша,польша и украина,я б написал и англию,но там ,по крайнем мере, есть " учёные"!)))
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22k
pssst Час назад
У меня созрел бизнес-план...
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13k
Великий Кормчий Час назад
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728
Ольга Кирина Час назад
Ну выкупили. А кормить потом на что? Тоже сбор средств будут объявлять? Или главное шум поднять, что делать - потом подумаем.
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12k
Erorist Час назад
Хорошо хоть не сказали, что она себя ощущает человеком....
А то ещё нашли бы ей пару из своих.
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8k
Ivan Час назад
Это невозможно: ветеринары посмеялись над поляками, которые пытаются спасти от бойни корову-трансгендераПосмотреть
Это невозможно: ветеринары посмеялись над поляками, которые пытаются спасти от бойни корову-трансгендера
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8k
БарНалей Час назад
Они бы ещё операцию по смену пола ей зафигачили бы
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4k
livaneth Час назад
Бычков, не способных покрывать коров, тоже отправляют на мясо.
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655
Hallo FreeSpace Час назад
браво
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