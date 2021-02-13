14 смекалистых людей, которые нестандартно подходят к решению проблем

Дорогие друзья, не проходите мимо! Сейчас мы вам докажем, что гении инженерной мысли живут среди нас, и они способны на многое. Это люди, которые придумывают безумные лайфхаки, мастерят странные устройства из подручных материалов, а ещё они способны починить всё что угодно с помощью изоленты и стяжек. Мы собрали для вас подборку фотографий, которые лучше всего опишет фраза «я у мамы инженер».