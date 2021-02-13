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14 смекалистых людей, которые нестандартно подходят к решению проблем

14 смекалистых людей, которые нестандартно подходят к решению проблем (15 фото)

Автор:
13 февраля 2021 09:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: гений инженерной мысли   инженеры   починили   приколы   смекалка   смешно   сообразительный   фото   
514
15
Современные проблемы требуют быстрых решений!
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Метки: гений инженерной мысли   инженеры   починили   приколы   смекалка   смешно   сообразительный   фото   
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4  комментария
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45k
noName 36 минут назад
"гении инженерной мысли живут среди нас"-я бы не сказал этого по данной подборке.Единственное что претендует на инженерную мысль это вентиляторы с ременным приводом.Но и это скорей из серии "смотри что я могу",так как такой конструктив добавляет кучу лишних проблем и КПД проекта стремится к нулю
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11k
KOSTELLO 7 минут назад
Елка из стремянки, интересное решение.
Молодцы хохлы, 5 за креатив
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1k
lekha-fil 48 минут назад
Дибелизм.
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−29
Popson 58 минут назад
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