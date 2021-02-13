14 смекалистых людей, которые нестандартно подходят к решению проблем

Современные проблемы требуют быстрых решений!
Дорогие друзья, не проходите мимо! Сейчас мы вам докажем, что гении инженерной мысли живут среди нас, и они способны на многое. Это люди, которые придумывают безумные лайфхаки, мастерят странные устройства из подручных материалов, а ещё они способны починить всё что угодно с помощью изоленты и стяжек. Мы собрали для вас подборку фотографий, которые лучше всего опишет фраза «я у мамы инженер».
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5. Для тех, кто часто бьётся мизинчиком
"Я всё ещё ударяюсь ногой, но обертывание ножки кровати полотенцем, помогает частично облегчить боль."
8. Стремянка вместо ёлки
Кстати, но эти Новый год и Рождество был довольно забавный тренд, когда люди украшали ёлки в духе 2020-го.
11. Лайфхак
"Уважаемые соседи! Не убирайте, пожалуйста, бутылки с водой! Они специально оставлены здесь для того, чтобы наши дети могли пользоваться грузовым лифтом. Спасибо за понимание и хорошего дня! =)"
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