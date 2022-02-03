17 самых странных суеверий со всего света

Если вы дарите кому-то что-то острое, не забудьте приложить к подарку одну-две монеты. Острое лезвие якобы разрывает отношения, а деньги снова их соединяют. Точно так же, если вы дарите кому-то бумажник, вы должны положить туда немного денег, иначе вы обрекаете этого человека на жизнь в нищете.