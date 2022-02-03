17 самых странных суеверий со всего света

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Во всем мире люди верят в странные вещи. Почти в каждой культуре есть свой уникальный набор суеверий, но темы, вокруг которых они сосредоточены, везде одинаковы, - смерть, любовь, деньги и отношения.
В Японии некоторые люди прячут большие пальцы, проходя мимо кладбища. Почему? На японском «большой палец» дословно означает «родительский палец». Сокрытие большого пальца означает, что вы защищаете своих родителей от смерти.
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Немецкое суеверие гласит, что если вы чокаетесь бокалом с водой, вы втайне желаете, чтобы ваши сотрапезники умерли. Также, чокаясь, следует смотреть в глаза вашим визави, иначе вы будете обречены на несколько лет плохого секса.
Какой красивый букет желтых цветов! Но не для россиян. Здешний предрассудок гласит, что, вручая желтые цветы, вы накладываете проклятие измены на получателя цветов, и скоро его бросит любимый человек.
Если вы дарите кому-то что-то острое, не забудьте приложить к подарку одну-две монеты. Острое лезвие якобы разрывает отношения, а деньги снова их соединяют. Точно так же, если вы дарите кому-то бумажник, вы должны положить туда немного денег, иначе вы обрекаете этого человека на жизнь в нищете.
Поздравлять с днем рождения или отпраздновать день рождения до его наступления — к несчастью. Это суеверие действует во многих странах.
Не втыкайте палочки в еду. Японцы считают, что так они похожи на ароматические палочки, используемые на похоронах, и на число четыре — несчастливое число в Японии, а стало быть, оставлять палочки воткнутыми в пищу - к смерти.
В Корее многие беременные женщины воздерживаются от еды странной формы. Они считают, что их ребенок из-за такой пищи может родиться уродливым и странным.
Согласно филиппинскому поверью, если вы отправитесь домой сразу после похорон или поминок, злой дух может последовать за вами домой. Надо сделать крюк!
Женщины в Руанде практически не едят козлятину. Там считается, что козье мясо вызывает рост волос на лице.
Японское суеверие гласит, что нельзя спать головой на север: ведь так хоронят мертвых. То же самое суеверие действует и в некоторых странах Африки - но там вам не советуют спать головой на Запад.
Не пойте за столом в Нидерландах. Почему? Суеверные люди могут подумать, что вы поете хвалу дьяволу за еду.
Некоторые жители Исландии считают, что вязать на улице нельзя: этим вы продлите холодную зимнюю погоду.
В Литве запрещено свистеть в помещении: считается, что свист вызывает демонов. А в России тот же свист выдувает из дома деньги.
Невесты в Ирландии носят колокольчики на свадебных платьях, чтобы отогнать злых духов, пытающихся разрушить их брак.
Не ставь свою обувь на стол, иначе ты убьешь кого-то из родных. Раньше, ставя обувь на стол, вы сообщали своей семье, что владелец обуви умер, - видимо, отсюда и пошло это поверье.
Не ставьте два зеркала друг напротив друга. Считается, что петля отражения открывает дверь в ад.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: заблуждения интересно легенды народная мифология неожиданно познавательно предрассудки суеверия
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