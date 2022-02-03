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17 самых странных суеверий со всего света

17 самых странных суеверий со всего света (18 фото)

Автор:
03 февраля 2022 11:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: заблуждения   интересно   легенды   народная мифология   неожиданно   познавательно   предрассудки   суеверия   
1268
18
Во всем мире люди верят в странные вещи. Почти в каждой культуре есть свой уникальный набор суеверий, но темы, вокруг которых они сосредоточены, везде одинаковы, - смерть, любовь, деньги и отношения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заблуждения   интересно   легенды   народная мифология   неожиданно   познавательно   предрассудки   суеверия   
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13  комментариев
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19k
SolomonA 2 часа назад
С детства помню еще одно:

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914
Alexander Gorn Полчаса назад
Какой я, оказывается, суеверный: и обувь на стол не ставлю (и в голову такая некультурная дичь не придет), и на улице не вяжу (в других местах тоже - просто не умею вязать), и за столом не пою (когда я ем - я глух и нем), и козлятину не ем (где вы ее у нас в магазинах видели?), и даже палочки в еду не втыкаю (поскольку ими не пользуюсь).
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4k
Alex75r 36 минут назад
А ещё забыл. Не ездите ночью в лес в багажнике. Тоже примета не очень.
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4k
Alex75r 37 минут назад
Нельзя есть напротив зеркала - счастье своё проешь.
И пить нельзя напротив зеркала - счастье своё пропьёшь.
Ну и ни в коем случае не вешай зеркало напротив унитаза - ...
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791
Hallo FreeSpace 55 минут назад
чего только не придумают
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10k
Гуляка Час назад
Так вот почему у меня последнее время плохой секс... Оказывается, потому, что я крайний раз смотрел на её титьки, а не в глаза...
А я думал из-за возраста...
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653
Мрачный Жнец Час назад
В каждой избушке свои погремушки.
Меньше обращать внимания на суеверия, и они к тебе не пристанут.
Мысль иногда материальна.
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5k
TirAn 2 часа назад
Про острый подарок. В России принято расплачиваться на нож мелкой монеткой, тогда как бы нож не считается подарком и ни чего плохого не случиться
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1k
Егор Терентьев 2 часа назад
Лично для меня, если чёрный кот дорогу перебежит- будет Нештяк!
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