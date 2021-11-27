20+ удивительных фактов о нашем удивительном мире

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Наш мир полон сюрпризов, и даже доктор наук порой может узнать о нем что-то, что изумит его до глубины души. Вот и среди фактов, о которых мы расскажем здесь, вам наверняка будет, чему удивиться!
Потребуется около 10 ^ 8 атомов, уложенных в ряд, чтобы покрыть ширину ногтя человека, которая составляет примерно 1 сантиметр. Если бы такое же количество стандартных деревянных карандашей положили встык, они бы обогнули экватор более 47 раз.
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На протяжении многих десятилетий компания General Electric владела NBC. Три ноты джингла NBC - это зашифрованные в нотах буквы G, E, C - первые буквы слов, составляющих название компании.
Способность людей чувствовать запах петрихора (запах влажной земли от дождя) больше, чем способность акул чувствовать запах крови в воде.
Юджин Олдрин, отец известного астронавта Базза Олдрина, не только стал свидетелем первого полета братьев Райт, но и приехал посмотреть, как его сын приземлился на Луне.
Большая Птица из "Улицы Сезам" чуть не погибла при взрыве "Челленджера". Она должна была стать участником полета и записать космические выпуски, чтобы заинтересовать детей космосом, но костюм (более 2,5 метров в высоту) был слишком большим, чтобы поместиться в космический корабль.
Бабочки и мотыльки с удовольствием пьют кровь и слезную жидкость - для них это очень питательно.
Книгу рекордов Гиннесса изобрели в пивоваренной компании Guinness. Там решили выпустить верифицированный справочник разных фактов, чтобы с его помощью прекращать горячие споры в барах.
Если белоголовый орлан теряет перо, он сбрасывает такое же перо на противоположной стороне своего тела, чтобы оставаться идеально сбалансированным в полете.
Фанта была создана компанией Coca-Cola для немцев во время Второй мировой войны. Америка запретила весь экспорт в Германию с началом войны, поэтому Coca-Cola создала Фанту - похожий лимонад, в котором, однако, использовались только местные немецкие продукты.
Менеджер Элвиса Пресли запустил в продажу сувенирную продукцию с надписями "Я ненавижу Элвиса", чтобы получать доходы и с ненавистников певца.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Этот факт на многие мысли наталкивает ..Немцы жгли деревни в СССР и после этого сладенький лимонад попивали Фанту Больше покупать не буду эту дрянь ...