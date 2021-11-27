FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4197 постов • 986 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
20+ удивительных фактов о нашем удивительном мире

20+ удивительных фактов о нашем удивительном мире (24 фото)

Автор:
27 ноября 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: в копилку знаний   законы природы   интересно   неожиданно   познавательно   так устроен мир   удивитесь   факты   
749
24
Наш мир полон сюрпризов, и даже доктор наук порой может узнать о нем что-то, что изумит его до глубины души. Вот и среди фактов, о которых мы расскажем здесь, вам наверняка будет, чему удивиться!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в копилку знаний   законы природы   интересно   неожиданно   познавательно   так устроен мир   удивитесь   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Domax3000 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
430
Mixan Час назад
Фанта была создана компанией Coca-Cola для немцев во время Второй мировой войны.
====================================================
Этот факт на многие мысли наталкивает ..Немцы жгли деревни в СССР и после этого сладенький лимонад попивали Фанту Больше покупать не буду эту дрянь ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неожиданный исход одного собеседования Неожиданный исход одного собеседования Вы уникум? Давайте узнаем! Вы уникум? Давайте узнаем! 20 исторических фактов, о которых нам не рассказывали в школе 20 исторических фактов, о которых нам не рассказывали в школе 30 фактов, которые вас удивят 30 фактов, которые вас удивят Неизвестные факты о "Звездных войнах" Неизвестные факты о "Звездных войнах" 30 фактов, от которых мурашки по коже 30 фактов, от которых мурашки по коже
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20426



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной, после ее ответа врачам из красной зоны
3
608
Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной, после ее ответа врачам из...
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
2
46
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
Набирающие популярность в сообществах
Ювелир сделал кольцо с 12 тысячами бриллиантов и попал в Книгу рекордов Гиннесса
0
5
Ювелир сделал кольцо с 12 тысячами бриллиантов и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фурор
0
9
Фурор
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#Россия#подборка#автомобили#автомир#истории#СССР#Жизнь
#фото#люди#животные#дтп#история#интересное#картинки#комментарии#фотографии#природа
#интересно#ватермарк#новости#кино#аварии#авто аварии#Ynews#приколы#шоу бизнес#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться