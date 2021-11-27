20+ удивительных фактов о нашем удивительном мире

Наш мир полон сюрпризов, и даже доктор наук порой может узнать о нем что-то, что изумит его до глубины души. Вот и среди фактов, о которых мы расскажем здесь, вам наверняка будет, чему удивиться!

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0 Источник: Потребуется около 10 ^ 8 атомов, уложенных в ряд, чтобы покрыть ширину ногтя человека, которая составляет примерно 1 сантиметр. Если бы такое же количество стандартных деревянных карандашей положили встык, они бы обогнули экватор более 47 раз.

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0 Источник: У пингвинов есть коленки.

0 Источник: На протяжении многих десятилетий компания General Electric владела NBC. Три ноты джингла NBC - это зашифрованные в нотах буквы G, E, C - первые буквы слов, составляющих название компании.

0 Источник: Название породы корги - это перевод с валлийского слов «карликовая собака»: «кор ги ».

0 Источник: Граница между США и Канадой - самая длинная сухопутная граница в мире.

0 Источник: Способность людей чувствовать запах петрихора (запах влажной земли от дождя) больше, чем способность акул чувствовать запах крови в воде.

0 Источник: Акулы появились на нашей планете раньше, чем деревья.

0 Источник: Патент, выданный на пожарный гидрант, был уничтожен пожаром.

0 Источник: Юджин Олдрин, отец известного астронавта Базза Олдрина, не только стал свидетелем первого полета братьев Райт, но и приехал посмотреть, как его сын приземлился на Луне.

0 Источник: Большая Птица из "Улицы Сезам" чуть не погибла при взрыве "Челленджера". Она должна была стать участником полета и записать космические выпуски, чтобы заинтересовать детей космосом, но костюм (более 2,5 метров в высоту) был слишком большим, чтобы поместиться в космический корабль.

0 Источник: Панцирь - часть скелета черепахи.

0 Источник: Зажигалка была изобретена раньше, чем спички.

0 Источник: В Британии карусели крутятся по часовой стрелке, а в Америке - против.

0 Источник: Бабочки и мотыльки с удовольствием пьют кровь и слезную жидкость - для них это очень питательно.

0 Источник: Австралия по ширине больше, чем Луна.

0 Источник: Население Мадагаскара больше, чем население Австралии.

0 Источник: Клеопатра жила ближе к изобретению айфона, чем к строительству пирамид.

0 Источник: Книгу рекордов Гиннесса изобрели в пивоваренной компании Guinness. Там решили выпустить верифицированный справочник разных фактов, чтобы с его помощью прекращать горячие споры в барах.

0 Источник: Если белоголовый орлан теряет перо, он сбрасывает такое же перо на противоположной стороне своего тела, чтобы оставаться идеально сбалансированным в полете.

0 Источник: Том Брэди сделал больше голевых передач в 40-летнем возрасте, чем в 20-летнем.

0 Источник: Фанта была создана компанией Coca-Cola для немцев во время Второй мировой войны. Америка запретила весь экспорт в Германию с началом войны, поэтому Coca-Cola создала Фанту - похожий лимонад, в котором, однако, использовались только местные немецкие продукты.

0 Источник: Менеджер Элвиса Пресли запустил в продажу сувенирную продукцию с надписями "Я ненавижу Элвиса", чтобы получать доходы и с ненавистников певца.