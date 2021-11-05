30 фактов, от которых мурашки по коже

Розмари Кеннеди приходилась сестрой Джона Кеннеди. При рождении она пострадала от кислородного голодания, что замедлило ее умственное развитие. Боясь, что ее поведение поставит под угрозу его политическую карьеру, ее отец, Джозеф, решил сделать дочери лоботомию. Ее мать, Роза, была против и запретила ему это делать. Однако Джозеф договорился об операции за ее спиной, когда она отправилась в путешествие.

После операции и без того низкий IQ Розмари снизился еще больше, - до такой степени, что она больше не могла ходить и общаться. Семья поместила ее в приют и фактически отреклась от нее. Они никогда не навещали ее и никогда больше не признавали ее существование публично. Розмари умерла в возрасте 86 лет. Ее мать так и не простила мужа за то, что он сделал.