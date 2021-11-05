30 фактов, от которых мурашки по коже

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Даже в самые солнечные и радостные дни темная сторона реальности всегда рядом, и она не упускает случая напомнить о себе. Следи за собой, будь осторожен!
Бактерии и вирусы могут быть заморожены на миллионы лет и по-прежнему оставаться жизнеспособными и заразными. А если они к тому же никогда ранее не встречались с человечеством, результаты встречи будут самыми катастрофическими. Именно поэтому ученые с трепетом ждут возможности изучить, какие патогены скрываются в вечной мерзлоте, которая теперь постепенно тает день за днем.
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Одна из причин, по которой вороны и вороны ассоциируются со смертью, заключается в том, что они часто следовали за армиями, когда те шли в битву. Будучи чрезвычайно умными птицами-падальщиками, они поняли: большая группа вооруженных людей, марширующих в одном направлении, означает, что вскоре птиц ждет трапеза из трупов.
Запах свежескошенной лужайки на самом деле является химическим сигналом бедствия, исходящим от травы во время стрижки.
Женские мумии в Древнем Египте всегда были более разложенными, чем мужские. Причина в том, что мужские тела бальзамированы намного раньше, чем женские. Женские тела хранились в доме до тех пор, пока они не начинали разлагаться, чтобы избежать некрофилии у бальзамировщиков.
Дно Верхнего озера настолько холодное, что тела погибших моряков не разлагаются. Вместо этого они получают покрытие из жировой ткани - жидкий жир тела затвердевает, окутывая их своего рода коконом.
Рыба-капля в своей естественной среде обитания выглядит как обычная рыба, но живет настолько глубоко под водой, что не использует обычный плавательный пузырь для сохранения равновесия в толще воды. Его роль играет губчатая кожа, немного менее плотная, чем вода, которая повреждается и раздувается, когда рыбаки слишком быстро поднимают ее. Так что на самом деле это не самая уродливая рыба. Просто подъем на поверхность для нее - все равно, что для человека выход в открытый космос без скафандра. Разница между давлением на уровне моря и на глубине более километра, где она проживает, - около 60 атмосфер, и на поверхности ее просто медленно разрывает.
Розмари Кеннеди приходилась сестрой Джона Кеннеди. При рождении она пострадала от кислородного голодания, что замедлило ее умственное развитие. Боясь, что ее поведение поставит под угрозу его политическую карьеру, ее отец, Джозеф, решил сделать дочери лоботомию. Ее мать, Роза, была против и запретила ему это делать. Однако Джозеф договорился об операции за ее спиной, когда она отправилась в путешествие.
После операции и без того низкий IQ Розмари снизился еще больше, - до такой степени, что она больше не могла ходить и общаться. Семья поместила ее в приют и фактически отреклась от нее. Они никогда не навещали ее и никогда больше не признавали ее существование публично. Розмари умерла в возрасте 86 лет. Ее мать так и не простила мужа за то, что он сделал.
После операции и без того низкий IQ Розмари снизился еще больше, - до такой степени, что она больше не могла ходить и общаться. Семья поместила ее в приют и фактически отреклась от нее. Они никогда не навещали ее и никогда больше не признавали ее существование публично. Розмари умерла в возрасте 86 лет. Ее мать так и не простила мужа за то, что он сделал.
Если вы при переливании крови и получите кровь не той группы, одним из симптомов этого будет «ощущение надвигающейся гибели».
Если бы солнце взорвалось прямо сейчас, вы бы в блаженном неведении не осознавали этого в течение восьми минут, пока энергия двигалась бы к вам со скоростью света.
Только в 1987 году Американская академия педиатрии объявила неэтичным оперировать новорожденных без анестезии. До недавнего времени медицинское сообщество считало опасным давать младенцам анестезию, поскольку считало, что они не чувствуют боли.
Оссифицирующая прогрессивная фибродисплазия - генетическое заболевание, при котором мышечная ткань заменяется костью. Под кожей образуются костные наросты, и больные постепенно оказываются заключенными в тюрьму из костей прямо под собственной кожей. Обычно им приходится выбирать между сидением или стоянием до конца своей жизни. К концу жизни они могут питаться только через соломинку и едва в состоянии двигаться.
Наблюдения за тараканами показали, что они могут поедать человеческое мясо, как живое, так и мертвое, объедать ногти, ресницы, ступни и руки. Американский таракан и немецкий таракан чаще кусают людей, чем другие виды.
Гора Эверест покрыта замороженными трупами, потому что их уборка очень небезопасна и требует много времени. Они легко просматриваются с маршрутов восхождения, а некоторые используются в качестве маркеров троп.
Колумбийский серийный убийца Педро Алонсо Лопес, известный как Монстр Анд, изнасиловал и убил более 300 девочек из Эквадора, Перу и Колумбии. Однако после того, как он был пойман и заключен в тюрьму на 18 лет, он был помещен в психиатрическую больницу. Там его осмотрели, объявили вменяемым и выпустили на свободу, несмотря на его откровенное заявление о том, что он намерен снова убивать. Он был освобожден в 1998 году, и никто не знает, где он находится и чем занимается. В настоящее время ему должен быть 71 год.
Подавляя чихание, есть шанс повредить органы в голове: вас может ждать разрыв кровеносных сосудов глаза, разрыв барабанных перепонок и даже разрыв аневризмы головного мозга. То есть, существует небольшой шанс, что подавленное чихание может вас убить.
Со временем на фейсбуке страниц, принадлежащих мертвецам, может стать больше, чем страниц живых людей.
Более 700 человек ежегодно умирают в мире от плохого почерка врачей, чьи указания медсестры или фармацевты расшифровывают неверно.
Малайзийский "Боинг", выполнявший рейс 370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал 8 марта 2014 года, и до сих пор никто не знает о его судьбе.
В 2015 году у молодой женщины начались головные боли. Врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга. Когда врачи удалили и рассмотрели ее, они были потрясены: это была шишка, напоминающая кожу, которая содержала кости, зубы и волосы. Образование называли «тератомой» или «чудовищной опухолью»: она была образована клетками ткани, которые случайно попали в мозг во время развития эмбриона и продолжали развиваться там в ходе беременности, отрастив волосы и зубы. Строго говоря, это был странный лишний орган, не нужный организму и случайно выросший в нем.
Существует паразит, который проникает в рот рыбы, поедает ее язык и заменяет его собой, становясь новым языком рыбы.
Часто после смерти чу покойников случается отрыжка, поскольку в теле накапливается много газов. По той же причине иногда трупы могут самостоятельно садиться.
Астронавты на борту космического корабля "Челленджер", скорее всего, не умерли, пока не упали в воду на несколько миль ниже места первоначального взрыва.
У CNN есть предварительно записанная в 1990-х программа, премьера которой состоится при наступлении конца света.
Ваш мозг может сыграть с вами шутку, заставляя вас видеть монстров в зеркале. Эта оптическая иллюзия называется эффектом Трокслера.
Существует паук, после укуса которого пострадавший испытывает мощную многочасовую эрекцию. После нее наступает смерть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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