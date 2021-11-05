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30 фактов, от которых мурашки по коже

30 фактов, от которых мурашки по коже (31 фото)

Автор:
05 ноября 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: жутковато   интересно   мрачная сторона   неожиданно   познавательно   страшно аж жуть   факты   
1848
31
Даже в самые солнечные и радостные дни темная сторона реальности всегда рядом, и она не упускает случая напомнить о себе. Следи за собой, будь осторожен!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жутковато   интересно   мрачная сторона   неожиданно   познавательно   страшно аж жуть   факты   
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6  комментариев
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8k
arhshed Час назад
Комментарий к фото
Катастрофическими они будут скорее для бактерий и вирусов. Просыпаешься ты такой, а вокруг ни велоцерапторов ни хвощей... есть какие-то совсем непонятные организмы, но как их вообще жрать - не понятно. Иммунная система, если что, все эти миллионы лет тоже развивалась.
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2k
lekha-fil 44 минуты назад
"Если вас убьют, вероятность того, что ваш убийца будет найден и наказан, составляет всего около 40%." -- Очень оптимистично, но, скорее всего, процент в разы меньше.
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18k
KOSTELLO 57 минут назад
«Боясь, что ее поведение поставит под угрозу его политическую карьеру»

Какой «заботливый» родитель, однако
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57k
Андрей Час назад
"...это была шишка, напоминающая кожу, которая содержала кости, зубы и волосы..."
Это был близнец, поглощённый в период внутриутробного развития. Стивен Кинг, "Тёмная половина".
Вообще, большинство фактов в посте как-то не вяжется с тематикой сайта.
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11k
Taximaxi 2 часа назад
У англосаксонских тараканов жестокие повадки? Знаем,знаем. Как и у хозяев.
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