Почему все время хочется есть: 20 причин, по которым вы голодны

Голод — это способ вашего мозга отдать вам команду покушать, чтобы тело могло сгенерировать полезную энергию. Но если ваш желудок урчит даже после плотного приема пищи, что-то явно не так.
Испытывать голод — хороший признак здорового обмена веществ, но частое чувство недоедания и желание все время что-то погрызть — это не хорошие сигналы. Доктор Сьюзан Пирс Томпсон, автор бестселлера NY Times, «Bright Line Eating», называет этот голод «ненасытным голодом». И есть причины, по которым и вы, и другие люди страдаете от этого. Из этой статьи вы узнаете, почему постоянно хочется есть и какое существует решения для этой досадной проблемы.
Вы потребляете слишком много углеводов
Я не говорю, что все углеводы оказывают плохое влияние на организм. Но простые углеводы, такие как мука и рафинированный сахар, точно вредны для здоровья. И причина, по которой вы чувствуете голод, даже после употребления простых углеводов, заключается в том, что они перевариваются и быстро усваиваются системой пищеварения. В результате, сразу после еды, ваш желудок чувствует себя пустым, и вы снова чувствуете голод. Таким образом, лучший способ справиться с этим — полностью избегать потребления простых углеводов и сосредоточиться на здоровых и питательных продуктах.
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Вы едите в соответствии с калоражем, но на соотношение питательных веществ не обращаете внимание
Я думаю, что мы все делаем такую ошибку время от времени. Хорошо, позвольте мне привести вам пример. Диетическая кола содержит 0 калорий. И вы пьете ее, думая, что не потребляете никаких калорий. Это правда, но не вся. Многие нездоровые продукты содержат мало калорий, но они имеют нулевую пищевую ценность, а это означает, что они не содержат каких-либо существенных питательных веществ. И когда в организме недостает питательных веществ, мозг сигнализирует, что вам нужно поесть. Таким образом, подсчет калорий не самый эффективный способ определить, что кушать, а что — нет. Чашка свежевыжатого фруктового сока намного лучше, чем диетическая coca-cola.
Вы находитесь в стрессе или в подавленном состоянии
Напряжение или депрессия истощают. И когда вы обеспокоены / подавлены, уровень кортизола постоянно зашкаливает. Это побуждает вас кушать чаще, чтобы чувствовать себя лучше. Пачка чипсов, огромная коробка мороженого — это «удобные» продукты, которые в будущем окажут вам неприятную услугу. Лучшим способом борьбы с этим типом реакции на стресс является поиск реального решения проблемы. Если необходимо, поговорите с кем-то, кому вы доверяете, или даже с полнейшим незнакомцем, чтобы выплеснуть негативные эмоции. Потому что невозможно контролировать внешние проявления, когда вы не в порядке внутри.
Вы просто хотите пить
Это на самом деле причина, по которой многим людям постоянно хочется есть. Обезвоживание может «портить» мозговые сигналы. И вместо того, чтобы пить воду, вы идете к холодильнику или кухонному шкафчику, чтобы наесться чего-нибудь вкусненького. Просто пейте воду, и, конечно же, вы перестанете чувствовать голод. Фактически, выпейте 500 мл воды сразу после пробуждения. И затем, пейте 1-2 стакана воды каждые 1-2 часа. Делайте детоксикационные напитки и носите их на работу или в школу. Все ваши проблемы с кожей, волосами, ногтями и весом будут вскоре позабыты.
Вы смотрите на еду
Ага. Вы правильно прочитали. Я могу сказать это из моего личного опыта, что просмотр фотографий с едой или просмотр кулинарных шоу на YouTube или ТВ может стимулировать ваш мозг, чтобы сигнализировать телу о необходимости приема пищи. Вы либо должны быть очень сильными умственно и морально, чтобы не заманиваться на эти вкусные продукты или должны останавливаться или ограничивать свое время в социальных сетях/телевизорах. Последний вариант кажется более практичным и выполнимым.
У вас гипертиреоз
Еще одна причина, почему постоянно хочется кушать, возможно, вы страдаете от гипертиреоза, который заставляет вас чувствовать голод все время. Это гормональное расстройство вызывает различные проблемы, связанные с ожирением, особенно для женщин. Поэтому проверьте уровень гормонов щитовидной железы и измените свой образ жизни, здорово питаясь и регулярно тренируясь.
Вы потребляете мало белка
Знаете ли вы, что в каждом приеме пищи у вас должен быть источник белка? Это потому, что белки являются «строительными блоками» вашего тела. Ваши волосы, гормоны, ферменты и клеточные мембраны состоят из белка. И они постоянно разрушаются из-за износа и сдвиов в энергетическом обмене. Итак, если вы не пополняете запасы белка в своем теле, то вы будете чувствовать себя слабыми и голодными все время. Белки занимают больше времени для переваривания, и, следовательно, вы чувствуете себя сытыми намного дольше. Потребляйте рыбу, грибы, куриные грудки, индейку, фасоль и бобовые, тофу и брокколи для удовлетворения потребности вашего организма в белках.
В вашем питании отсутствует диетическое волокно
Если простые углеводы — ваш враг, ваш лучший друг — диетическое волокно или сложные углеводы. Это потому, что сложные углеводы занимают больше времени, чтобы усвоиться в организме, поскольку они образуют гелеобразный слой в желудке, что замедляет проход пищи через пищеварительную систему. Это приводит к увеличению уровня насыщения.
Вы избегаете потребления здоровых жиров
Как углеводы, не все жиры плохи. Фактически, хорошие жиры являются неотъемлемой частью структуры клеточной мембраны, также они уменьшают воспаление в организме и голод и помогают различным функциям организма. Поэтому не избегайте жиров полностью. Потребляйте здоровые или хорошие жиры, такие как оливковое масло, масло авокадо, само авокадо, семена льна, семена подсолнечника, грецкие орехи, миндаль, орехи пекан, фисташки и топленое масло.
Вы отвлекаетесь, когда едите
Есть два типа отвлекающих факторов — плохие и хорошие. Не обращать внимания на то, что вы едите — это плохое отвлечение. Когда вы утыкаетесь в социальные сети, электронные письма, работаете из дома / кафе, вы на самом деле не смотрите в свою тарелку, чтобы дать вашему мозгу визуальный сигнал о том, сколько вы съели. В результате, через полчаса, вы снова чувствуете голод.
Вы устойчивы к лептину
Лептин — это гормон, который секретируется жировыми клетками и предотвращает переедание. Но когда вы едите слишком много и накапливаете много жира в своем теле, ваш мозг перестает реагировать на лептин, выделяемый жировыми клетками, и вы становитесь устойчивым к нему. Итак, вы теперь полностью пропускаете сигнал, чтобы перестать есть и постоянно чувствуете голод. Поговорите с врачом, чтобы убедиться, что вы устойчивы к лептину и следуете здоровому образу жизни.
У вас есть признаки диабета
Постоянное чувство голода может также означать, что ваше тело устойчиво к инсулину, что является одной из причин диабета. Инсулин — это гормон, который секретируется бета-клетками поджелудочной железы и помогает переносить глюкозу в клетки, где она превращается в полезную энергию. Когда вы переедаете, уровни инсулина постоянно зашкаливают. И это вызывает резистентность к инсулину. В результате молекулы глюкозы не могут проникать в клетки. Когда это происходит, ваше тело лишается энергии, и мозг сигнализирует, что вам нужно есть больше. И все, что вы чувствуете в течение дня — это голод. Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как перейти к выводам. Не бойтесь, если вы страдаете диабетом. Просто следуйте здоровому образу жизни.
Вы пропускаете приемы пищи
Пропускайте неинтересные встречи, но не ваши блюда. Многие люди пропускают завтрак, обед или ужин либо потому, что они заняты, либо они хотят похудеть. Пропуск еды для похудения не работает. И если вы очень заняты, имейте при себе жидкие блюда, такие как энергетические или белковые коктейли. У вас всегда будет 2 минуты, чтобы приготовить их. Когда вы пропускаете прием пищи, особенно завтрак, ваш мозг и тело переходят в режим летаргии, и вы чувствуете усталость и стресс. В результате вы чувствуете перманентный голод и переедаете.
Вам не хватает сна
Сон — это естественный способ помочь вашему мозгу, костям и мышцам расслабиться и омолодиться. Если вы у вас нет достаточного количества отдыха и сна, то уровень стресса увеличивается. Это может привести к увеличению количества свободных радикалов кислорода. А это значит, что они атакуют клетки на молекулярном уровне и препятствуют основным функциям организма, приводя к метаболическому синдрому и заболеваниям. Все это заставляет вас чувствовать себя голодным и напряженным все время. Итак, 6-7 часов сна достаточно, чтобы вы не чувствовали себя раздраженными, уставшими и голодными 24/7.
Вы беременны
Если вы вдруг начали чувствовать голод все время, пропустили цикл, почувствовали тошноту, и ваша грудь увеличилась, то вы можете быть беременны. Большинство женщин все время хотят есть в первом триместре. Проконсультируйтесь с вашим врачом.
У вас одна из крайних степеней ожирения
Крайние степени ожирения также могут заставить вас хотеть есть все больше и больше. Это потому, что а) вы устойчивы к лептину, b) устойчивы к инсулину, c) страдаете от метаболического синдрома и d) вы в депрессии. Все это стресс-реакции, которые заставляют вас кушать больше. Это не изменится, если вы не решите начать менять свою жизнь. Попросите помощи у своих близких, поговорите со специалистом и спланируйте свое «путешествие для потери веса».
У вас одна из крайних степеней ожирения
Употребление слишком большого количества алкоголя также может заставить вас чувствовать себя постоянно голодным и переедать. Когда вы уже немного пьяны, вы забываете следить за тем, сколько еды вы едите. Кроме того, алкоголь обезвоживает тело. И вместо того, чтобы пить воду, вы, как правило, едите, так как неправильно читаете сигналы своего мозга. Итак, если вы собираетесь на вечеринку, поешьте, прежде чем пить. И держите питьевую воду рядом, чтобы не быть обезвоженными.
Вы быстро едите
Быстро пережевывание пищи мешает вам понять, сколько вы на самом деле съели. И это также мешает вашему мозгу получать визуальный сигнал о количестве еды. Ешьте медленно и жуйте правильно, чтобы этого не происходило.
Вы перетренированы
Чрезмерные физические нагрузки препятствуют правильной постройке мышц. В результате уровень воспаления и стресса в вашем теле увеличивается, и ваши энергетические уровни всегда низкие. Когда это происходит, вы чувствуете, что нужно кушать все время, чтобы поднять уровни энергии и чувствовать себя лучше эмоционально. Проведите смешанную тренировку, т.е. кардио + силовая. Тренировки должны занимать 5-6 часов в неделю и не более. Если вы хотите тренироваться больше, обратитесь за профессиональной помощью.
Вы принимаете определенные лекарства
Некоторые лекарства, такие как антидепрессанты, лекарства от аллергии и противозачаточные средства, могут заставить вас сходить с ума от голода. Итак, если вы принимаете определенный тип лекарств, то вы должны контролировать свой повышенный аппетит постоянно.
Это были те самые 20 причин, которые могут стать ответом на вопросы: «Почему я много ем? Почему я не наедаюсь?»
Да, голод трудно контролировать, но становится намного легче, если вы знаете причины такого состояния. Если вы пьете мало воды, то пейте больше. Если у вас сидячий образ жизни, то начните активно тренироваться. У каждой проблемы есть решение, но только если вы его ищете. Двигайтесь вперед и убейте этот постоянный голод эффективным противоядием. Удачи!
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