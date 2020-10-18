Почему все время хочется есть: 20 причин, по которым вы голодны

Постоянное чувство голода может также означать, что ваше тело устойчиво к инсулину, что является одной из причин диабета. Инсулин — это гормон, который секретируется бета-клетками поджелудочной железы и помогает переносить глюкозу в клетки, где она превращается в полезную энергию. Когда вы переедаете, уровни инсулина постоянно зашкаливают. И это вызывает резистентность к инсулину. В результате молекулы глюкозы не могут проникать в клетки. Когда это происходит, ваше тело лишается энергии, и мозг сигнализирует, что вам нужно есть больше. И все, что вы чувствуете в течение дня — это голод. Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как перейти к выводам. Не бойтесь, если вы страдаете диабетом. Просто следуйте здоровому образу жизни.