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Почему все время хочется есть: 20 причин, по которым вы голодны

Почему все время хочется есть: 20 причин, по которым вы голодны (10 фото)

Автор:
18 октября 2020 09:19
Сообщество : Еда
Метки: голод   еда   люблю поесть   пища   полезно знать   факты   фото   
362
10
Голод — это способ вашего мозга отдать вам команду покушать, чтобы тело могло сгенерировать полезную энергию. Но если ваш желудок урчит даже после плотного приема пищи, что-то явно не так.
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Метки: голод   еда   люблю поесть   пища   полезно знать   факты   фото   
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
ТС забыл про солитера.
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793
Медвежья Ферма 47 минут назад
Калораж!!!! СУКА, откуда это слово??
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2k
au3 Медвежья Ферма 20 минут назад
Оттуда же откуда метраж, киллометраж....
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Alorous

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