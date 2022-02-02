Сто лет спустя: история самой смертоносной метели в Вашингтоне

Матушку-природу нельзя недооценивать, особенно когда дело касается снежных бурь. Легкий снегопад может очень быстро превратиться в жуткую метель, и именно это и произошло 28 января 1922 года в Вашингтоне, когда на посетителей театра Никербокер под тяжестью снега обрушилась крыша.
Театр Никербокер в Вашингтоне, округ Колумбия, был построен в 1917 году и вплоть до трагедии был самым крупным кинотеатром в этом районе. Театр стоял на углу 18-й улицы и северо-западной улицы Колумбия, вмещал примерно 1500 зрителей и славился талантливым оркестром, сопровождавшим показы немых фильмов.
Вечером 28 января 1922 года примерно 200-300 человек пришли в «Никербокер» посмотреть ныне утерянную немую комедию «Get–Rich–Quick Wallingford», билет стоил 25 центов. Вместе со зрителями в зале находился оркестр из 11 человек.
С 27 по 28 января 1922 года на Вашингтон обрушилась метель, принесшая с собой рекордный снегопад — 28 дюймов (примерно 71 сантиметр). По прогнозам, осадки должны были быть умеренными, но в итоге выпало гораздо больше снега, чем ожидалось. Вирджиния и Каролина тоже оказались погребены под снегом, но больше всего пострадал Вашингтон.
Вечер в «Никербокере» начался как обычно. Ситуация изменилась около 21:00, после антракта. Оставшиеся в живых зрители позже рассказывали, что сперва раздался громкий шипящий звук, похожий на звук рвущейся простыни, после чего оркестр окутало облако пыли. Ничего не подозревающие члены оркестра продолжали играть, а зрители остались на своих местах.
В этот момент плоская крыша театра треснула посередине, не выдержав веса снега, а опорные балки вдоль стен тут же сломались. Прежде чем кто-либо успел среагировать, крыша целиком рухнула вниз, по пути ударившись о балкон и сбив куски кирпичных стен. Удар бетонной плиты об пол был настолько сильным, что, как сообщается, ударная волна выбила окна и двери и выбросила из здания как минимум двух зрителей.
Из-за огромного веса бетонной плиты большинство зрителей либо погибли мгновенно, либо оказались в ловушке под обломками из кирпича, штукатурки и металлических балок.
Почти сразу же к «Никербокеру» прибыли спасательные бригады из солдат, полицейских и пожарных. Среди тех, кто пришел на помощь, был генерал Джон Ф. Першинг со своими солдатами, а также майор Джордж Паттон. Паттона вызвали для организации поисков выживших, несмотря на то, хотя он на тот момент восстанавливался после сильной аллергической реакции.
В 00:00 на месте происшествия было 200 спасателей, а к 6:30 это число увеличилось до 600. Местные жители столпились вокруг, готовые оказать любую помощь. Они предоставили пострадавшим одеяла и повязки, а также кофе и горячую еду для спасателей.
Близлежащие дома и магазины временно превратили в пункты первой помощи, откуда машины скорой помощи из Медицинского центра Уолтера Рида эвакуировали пострадавших в ближайшие больницы. Всего в кинотеатре погибло 98 человек и еще 133 получили ранения, что сделало эту трагедию самой смертоносной в истории города.
Последующее расследование, проведенное Конгрессом и городскими властями, показало, что крыша театра поддерживалась только стенами здания. Большое жюри предъявило архитектору Реджинальду У. Гиру и еще четырем лицам обвинения в непредумышленном убийстве. Владелец театра, Гарри М. Крэндалл, также подал иск против него. Однако, поскольку здание соответствовало строительным нормам того времени, все обвинения были сняты. Однако и Гир, и Крэндалл так и не смогли смириться с трагедией, и в итоге покончили с собой.
После обрушения крыши в строительные нормы и правила Вашингтона были внесены изменения, обязующие использовать в строительных проектах L-образные балки.
Через полтора года на этом месте построили театр «Амбассадор». Однако он так и не стал популярным у местных жителей, и в 1969 году его снесли и заменили банком SunTrust.
Сегодня на месте театра Никербокер находится площадь, но памятника, указывающего на то, что произошло 100 лет назад, здесь не найти — только небольшая мемориальная доска через дорогу. Существуют планы по перепланировке участка, но местное сообщество выступило против них. Также недавно возобновилась дискуссия о строительстве мемориала погибшим в ту ночь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А в это время 8 тысяч интервентов из американского корпуса "Сибирь" грабили и убивали людей на российском Дальнем востоке.