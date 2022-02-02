Сто лет спустя: история самой смертоносной метели в Вашингтоне

С 27 по 28 января 1922 года на Вашингтон обрушилась метель, принесшая с собой рекордный снегопад — 28 дюймов (примерно 71 сантиметр). По прогнозам, осадки должны были быть умеренными, но в итоге выпало гораздо больше снега, чем ожидалось. Вирджиния и Каролина тоже оказались погребены под снегом, но больше всего пострадал Вашингтон.

Вечер в «Никербокере» начался как обычно. Ситуация изменилась около 21:00, после антракта. Оставшиеся в живых зрители позже рассказывали, что сперва раздался громкий шипящий звук, похожий на звук рвущейся простыни, после чего оркестр окутало облако пыли. Ничего не подозревающие члены оркестра продолжали играть, а зрители остались на своих местах.

В этот момент плоская крыша театра треснула посередине, не выдержав веса снега, а опорные балки вдоль стен тут же сломались. Прежде чем кто-либо успел среагировать, крыша целиком рухнула вниз, по пути ударившись о балкон и сбив куски кирпичных стен. Удар бетонной плиты об пол был настолько сильным, что, как сообщается, ударная волна выбила окна и двери и выбросила из здания как минимум двух зрителей.

Из-за огромного веса бетонной плиты большинство зрителей либо погибли мгновенно, либо оказались в ловушке под обломками из кирпича, штукатурки и металлических балок.