Нью-Йорк завалило снегом

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Мощный снежный шторм накрыл северо-восток США и за считанные часы серьезно осложнил жизнь коммунальщикам и обывателям.
Сугробы в Нью-Йорке уже превышают отметку в полметра, а снег все еще продолжает идти. По прогнозам синоптиков, обильные снегопады, низкие температуры и резкие порывы ветра сохранятся на северо-востоке страны до начала следующей недели.
Коммунальные службы в районе Манхэттена не успевают чистить дороги, на тротуарах образовываются небольшие сугробы, реагентов не везде хватает. Жители порой с трудом пробираются через заснеженные улицы. Автовладельцы пытаются расчистить свои машины.
Коммунальные службы честно предупредили горожан, что чистый и сухой асфальт они еще не скоро увидят. Городское управление по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендовало всем жителям Нью-Йорка оставаться дома в эти выходные и не пользоваться личным транспортом.
Тысячи авиарейсов были отменены по всему региону, движение на железной дороге между Бостоном и Вашингтоном, округ Колумбия, было остановлено.
Особенно сильно пострадали прибрежные районы Массачусетса, а несколько штатов объявили чрезвычайные ситуации из-за шторма.
Ожидается также, что сегодня ночью температура резко упадет, что может привести к отключениям электроэнергии и ухудшит ситуацию на дорогах.
Американский метеоролог Энтони Д. Торрес напомнил, что северные шторма случаются каждый год, но такие сильные, как этот, случаются, может быть, один или два раза в десятилетие. И этот конкретный шторм может побить исторический рекорд, если в Бостоне выпадет более 70 см снега. Тогда он станет самым большим снегопадом, когда-либо наблюдавшимся в результате одного шторма в столичном районе Бостона.
Ученые уверены, что одна из причин, по которой было трудно предсказать, насколько сильным будет этот снежный шторм, заключается в изменении погодных условий из-за изменения климата. Некоторые исследователи и вовсе утверждают, что подобные, трудно предсказуемые штормы могут стать более частыми в будущем.
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