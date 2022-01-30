Нью-Йорк завалило снегом

Американский метеоролог Энтони Д. Торрес напомнил, что северные шторма случаются каждый год, но такие сильные, как этот, случаются, может быть, один или два раза в десятилетие. И этот конкретный шторм может побить исторический рекорд, если в Бостоне выпадет более 70 см снега. Тогда он станет самым большим снегопадом, когда-либо наблюдавшимся в результате одного шторма в столичном районе Бостона.

2022-01-30T10:08:19+03:00