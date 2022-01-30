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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 82 поста • 9 подписчиков подписаться
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Нью-Йорк завалило снегом

Нью-Йорк завалило снегом (4 фото + 4 видео)

Автор:
30 января 2022 10:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: америка   видео   дороги   снегопад   циклон   
972
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Мощный снежный шторм накрыл северо-восток США и за считанные часы серьезно осложнил жизнь коммунальщикам и обывателям.

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Метки: америка   видео   дороги   снегопад   циклон   
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8  комментариев
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1k
Mixan 2 часа назад
Опять Путин виноват ? Эти "клятые русские" опять что то задумали
То вулкан взорвется,то снег в Сахаре ...Шучу !!
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29k
Fat Lynx 41 минуту назад
По моему, в прошлом году там тоже был снег... т.е. это уже нормально.
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Павел Христенко 48 минут назад
Похолодание это и есть глобальное потепление. Не я придумал жаль.
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1k
Игорь Иванович 52 минуты назад
я думаю,когда в моём колхозе выпадает снега по колено,в нью об этом даже не догадываются
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Максим Максимов 2 часа назад
Осталось только "генералу Морозу" начать своё наступление на пиндостан
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