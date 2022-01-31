Аполлон-1: американская космическая трагедия

В целом, важно понимать, что корабль «Аполлон-1» разрабатывался на основе корабля «Джемини-1». К моменту пуска он не был готов. Состоял он из орбитального модуля, где был двигатель и отсек для экипажа и лунного модуля.

Свою роль сыграло и то, что в 1966 году с разницей в полгода американцы успешно запустили два беспилотных корабля. Поэтому казалось, что невозможная задача, отправить человека на спутник, почти исполнена. Тогда же отобрали астронавтов.

Будущими покорителями Луны должны были стать Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. Гриссом уже имел опыт космических полетов, и стал командиром. Он управлял и прототипом «Аполлона-1», «Джемини». Уайт также уже был опытным астронавтом: он был первым американцем, вышедшим в открытый космос. А вот для Чаффи полет должен был стать первым.

Астронавтов готовили серьезно: они наблюдали, как корабль строят и тестируют, а также слушали многочисленные лекции, которые могут помочь в освоении космоса. Пуск планировали на 21 февраля 1967 года.