"Куда по мытому!": в Чувашии вахтерша лихо скрутила "стрелка" на учебной тренировке

“В роли человека с оружием выступила одна из сотрудниц школы. Никто не знал о предстоящем учении, кроме учителей. Несколько школьников даже сильно испугались, но все закончилось хорошо. До этого всем были вручены памятки как нужно себя вести в таких экстремальных ситуациях. Я считаю, что нужно почаще проводить с детьми такие тренировки, так как в последнее время у нас участились вооруженные нападения в школах”, - прокомментировала проходившее мероприятие заметитель директора по воспитательной работе Наталья Григорьева.

