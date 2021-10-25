"Куда по мытому!": в Чувашии вахтерша лихо скрутила "стрелка" на учебной тренировке

По легенде, в местную школу ворвался человек с автоматом. Ну а дальше сотрудники школы и ученики действовали как умели.
Тренировка, которая проходила в селе Новое Атлашево 20 октября, помогла отработать действия сотрудников школы на случай нападения территориста. В то время, как бабушка-вахтерша обезвреживала "стрелка", другие в это время вызывали Росгвардию и строили на входе в классы баррикады.
По словам представителей школы, тренировка отражения нападения террориста прошла успешно – предполагаемый "стрелок" был обезврежен за 3-4 минуты.
А ученики с учителями в это время построили баррикады и отсиживались под партами, закрывшись в классах.
“В роли человека с оружием выступила одна из сотрудниц школы. Никто не знал о предстоящем учении, кроме учителей. Несколько школьников даже сильно испугались, но все закончилось хорошо. До этого всем были вручены памятки как нужно себя вести в таких экстремальных ситуациях. Я считаю, что нужно почаще проводить с детьми такие тренировки, так как в последнее время у нас участились вооруженные нападения в школах”, - прокомментировала проходившее мероприятие заметитель директора по воспитательной работе Наталья Григорьева.
Источник:
- "Выгнать сразу!": в Башкирии собираются уволить педагога, поставившего двойку на лбу ученицы
- Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
- Британец поделился домашним заданием семилетней дочери, которое поставило его в тупик
- Школьников хотят научить "основам взрослой жизни"
- Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах
Понравилось35
Например, разбирать постепенно такого преступника на части. Почки, хрящи, роговицы, участки кожи, кровь, сердце. В общем, все, что можно пересадить.
И информировать, в каком состоянии находится преступник на данный момент.
И для террористов такое же можно применять.
Дико конечно, но наказание должно по своей чудовищности и жестокости превышать преступление на порядок. Должно вызывать настоящий ужас. Тогда оно будет действенно.
Маньяков предложенные наказания не остановят - они психи, им это нравится.
И отчаявшихся тоже не остановят - всё что угодно, лишь бы не эта убогая беспросветная жизнь.
Лучше задумайтесь откуда берётся это отчаяние, почему у чаще всего молодых людей нет нормальных жизненных ориентиров. Задумайтесь кто за это в ответе.