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"Куда по мытому!": в Чувашии вахтерша лихо скрутила "стрелка" на учебной тренировке

"Куда по мытому!": в Чувашии вахтерша лихо скрутила "стрелка" на учебной тренировке (4 фото)

Автор:
25 октября 2021 14:51
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   стрелок   терроризм   тренировка   чувашия   школа   
1834
4

По легенде, в местную школу ворвался человек с автоматом. Ну а дальше сотрудники школы и ученики действовали как умели.

Тренировка, которая проходила в селе Новое Атлашево 20 октября, помогла отработать действия сотрудников школы на случай нападения территориста. В то время, как бабушка-вахтерша обезвреживала "стрелка", другие в это время вызывали Росгвардию и строили на входе в классы баррикады.


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По словам представителей школы, тренировка отражения нападения террориста прошла успешно – предполагаемый "стрелок" был обезврежен за 3-4 минуты.



А ученики с учителями в это время построили баррикады и отсиживались под партами, закрывшись в классах.


“В роли человека с оружием выступила одна из сотрудниц школы. Никто не знал о предстоящем учении, кроме учителей. Несколько школьников даже сильно испугались, но все закончилось хорошо. До этого всем были вручены памятки как нужно себя вести в таких экстремальных ситуациях. Я считаю, что нужно почаще проводить с детьми такие тренировки, так как в последнее время у нас участились вооруженные нападения в школах”, - прокомментировала проходившее мероприятие заметитель директора по воспитательной работе Наталья Григорьева.


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Метки: дети   стрелок   терроризм   тренировка   чувашия   школа   
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1k
Autumn2015 Час назад
Вахтерша видно советской закваски, которую все боялись, вплоть до старшеклассников- никто не хотел мокрой тряпкой получить! А вы говорите - охранников - бывших вояк надо нанимать!
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−106
Инженер 17 минут назад
Театр...
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88
@photoaQyn 19 минут назад
Ну с учётом того что нас в советское время учили под партой прятаться от ядерного взрыва, идея спрятаться от пулей из Калашникова под тем же самым столом из ДСП не выглядит уже такой идиотской
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857
Ольга 22 минуты назад
Вахтерше медаль. Она и с реальным террористом, похоже, так же разберется.
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2k
Ertin Полчаса назад
Отчитались, невиновных наказали, непричастных наградили... А в реале с такой подготовкой - гора трупов...
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14k
Booka1a 49 минут назад
только в реале вахтерша схватит первую пулю, а те, кто сидит под партами - просто идеальная мишень
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7k
vitenok 55 минут назад
Пока за такие преступления не будет реально жестокого наказания, то будут последователи.
Например, разбирать постепенно такого преступника на части. Почки, хрящи, роговицы, участки кожи, кровь, сердце. В общем, все, что можно пересадить.
И информировать, в каком состоянии находится преступник на данный момент.
И для террористов такое же можно применять.
Дико конечно, но наказание должно по своей чудовищности и жестокости превышать преступление на порядок. Должно вызывать настоящий ужас. Тогда оно будет действенно.
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11k
gnyS i 58 минут назад
C такими действиями как на фотках им всем п....ц.
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