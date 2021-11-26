FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3549 постов • 1103 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
«Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание

«Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 12:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   прокуратура   раздевание   сахалин   учительница   школа   
1521
3
1

Подростки запомнят училку надолго и будут еще долго фантазировать на тему, а вот у прокуратуры появились вопросы.

Крайне необычный урок провела преподаватель русского языка и литературы в одной из сахалинских школ. Учительница решила развлечь подопечных и прямо в классе и сыграла с ними в «Камень, ножницы, бумага» на раздевание. К сожалению, неизвестно, принимала ли сама затейница участие в игре. До массового зрителя эти кадры, если они и были, то не дошли.


Урок на раздевание прошёл ещё в октябре. Школьники не сливали видео в интернет, а пересылали друг другу. Но на днях ролик увидели родители одного из учеников и подняли волну возмущения.

Впрочем, далеко не все осуждают учительницу, многие родители, особенно отцы, жалеют, что у них в своё время не было такого преподавателя.


«Некоторые из родителей встали на сторону учителя, называя её "педагогом от бога". Но я считаю, что хороший педагог просто не допустит такого. Такое поведение неуместно в стенах школы. Поэтому мы обратились к директору образовательного учреждения, но внятного ответа не получили», - прокомментировала инцидент одна из родительниц.

Но тем не менее после скандала преподавательнице пришлось уволиться по собственному желанию. А с «травмированными» восьмиклассниками теперь работает психолог. И беда не приходит одна - после публикации видео в СМИ, действия учительницы теперь проверят в прокуратуре. И женщину вряд ли спасёт Министерство образования, где заявили, что учительница во время классного часа просто наблюдала за игрой детей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   прокуратура   раздевание   сахалин   учительница   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
234
Knives22 Час назад
А преподу мужику с девочками так поиграть можно? Друг спрашивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
803
Hallo FreeSpace Минуту назад
Блин, почему у меня не было такой русички ... ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 54 минуты назад
Кто из школьников был травмирован?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неожиданный исход одного собеседования Неожиданный исход одного собеседования "Поздравили, но протокол составили": пограничники два часа бдили за сахалинцем, тянущим тунца "Поздравили, но протокол составили": пограничники два часа бдили за сахалинцем, тянущим тунца "Это деградация!": учительница русского языка возмутилась сериалом с матерившимся Пушкиным "Это деградация!": учительница русского языка возмутилась сериалом с матерившимся Пушкиным В Дагестане школьник зарезал одноклассника В Дагестане школьник зарезал одноклассника В Тюмени школьный охранник переборщил с воспитательными мерами В Тюмени школьный охранник переборщил с воспитательными мерами Лось сорвал урок биологии в канадской школе Лось сорвал урок биологии в канадской школе
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40515



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Загадка Долины смерти
4
95
Загадка Долины смерти
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
2
46
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
Набирающие популярность в сообществах
"Это что за Покемон?": в программе для школьников появился Перепутыч, который подозрительно похож на Гэндальфа
0
10
"Это что за Покемон?": в программе для школьников появился Перепутыч, который...
Хранители Белого моря
0
5
Хранители Белого моря
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#новости#факты#дтп#Ynews#сша#фильм#автомир#Жизнь
#фото#ватермарк#кино#животные#Россия#история#шоу бизнес#забавно#истории#интересное
#прикол#подборка#люди#картинки#аварии#автомобили#авто аварии#приколы#смешно#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться