«Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание

Крайне необычный урок провела преподаватель русского языка и литературы в одной из сахалинских школ. Учительница решила развлечь подопечных и прямо в классе и сыграла с ними в «Камень, ножницы, бумага» на раздевание. К сожалению, неизвестно, принимала ли сама затейница участие в игре. До массового зрителя эти кадры, если они и были, то не дошли.





Урок на раздевание прошёл ещё в октябре. Школьники не сливали видео в интернет, а пересылали друг другу. Но на днях ролик увидели родители одного из учеников и подняли волну возмущения.