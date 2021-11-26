«Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание

Подростки запомнят училку надолго и будут еще долго фантазировать на тему, а вот у прокуратуры появились вопросы.
Крайне необычный урок провела преподаватель русского языка и литературы в одной из сахалинских школ. Учительница решила развлечь подопечных и прямо в классе и сыграла с ними в «Камень, ножницы, бумага» на раздевание. К сожалению, неизвестно, принимала ли сама затейница участие в игре. До массового зрителя эти кадры, если они и были, то не дошли.
Урок на раздевание прошёл ещё в октябре. Школьники не сливали видео в интернет, а пересылали друг другу. Но на днях ролик увидели родители одного из учеников и подняли волну возмущения.
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Впрочем, далеко не все осуждают учительницу, многие родители, особенно отцы, жалеют, что у них в своё время не было такого преподавателя.
«Некоторые из родителей встали на сторону учителя, называя её "педагогом от бога". Но я считаю, что хороший педагог просто не допустит такого. Такое поведение неуместно в стенах школы. Поэтому мы обратились к директору образовательного учреждения, но внятного ответа не получили», - прокомментировала инцидент одна из родительниц.
Но тем не менее после скандала преподавательнице пришлось уволиться по собственному желанию. А с «травмированными» восьмиклассниками теперь работает психолог. И беда не приходит одна - после публикации видео в СМИ, действия учительницы теперь проверят в прокуратуре. И женщину вряд ли спасёт Министерство образования, где заявили, что учительница во время классного часа просто наблюдала за игрой детей.
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