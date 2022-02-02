СМС-переписки, суть которых понятна только в финале диалога

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Диалоги в мессенджерах и рабочих чатах порой таят в себе так много неожиданных фразочек, что не прочитать их было бы настоящим преступлением. Предлагаем вместе посмеяться с новой подборки СМС-переписок, которые нарочно не придумаешь.
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А вы часто получаете смешные сообщения?
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Он ей: Покажи жопу
Она ему: Нет такого слова!
Он ей: Странно! Жопа есть, а слова нет.
Теперь понятно - они говорят на разных языках!