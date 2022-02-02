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СМС-переписки, суть которых понятна только в финале диалога

СМС-переписки, суть которых понятна только в финале диалога (16 фото)

Автор:
02 февраля 2022 14:54
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   забавно   переписки   смешно   смс   
6169
16

Диалоги в мессенджерах и рабочих чатах порой таят в себе так много неожиданных фразочек, что не прочитать их было бы настоящим преступлением. Предлагаем вместе посмеяться с новой подборки СМС-переписок, которые нарочно не придумаешь.

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А вы часто получаете смешные сообщения?


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Метки: диалоги   забавно   переписки   смешно   смс   
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nphne-3nfwpdy6 Час назад
Про хирургов с ортопедами. Невролог направил меня на рентген, после чего сказал, что с такой фигней нужно только к хирургу. Тот, посмотрев на снимок, перенаправил меня обратно к неврологу. Хочется отправить их всех к проктологу...
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466
perekrestok 8 минут назад
По воводу "СКИНЬ ЖОПУ"
Он ей: Покажи жопу
Она ему: Нет такого слова!
Он ей: Странно! Жопа есть, а слова нет.
Теперь понятно - они говорят на разных языках!
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67k
Максим 42 минуты назад
Комментарий к фото
он ей намекал, что она жирная
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11k
K7OO Час назад
Комментарий к фото
Может чувак хочет купить чью-то битую тачку.
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2k
lekha-fil Час назад
Надумано.
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