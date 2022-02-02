25 трагедий вселенского масштаба, которые почему-то вызывают смех

Жизнь может быть сложной, непредсказуемой, время от времени хаотичной. Все мы сталкивались с неудачами в той или иной форме, и знаем наверняка: их гораздо проще пережить, если включить чувство юмора. Вот целая подборка таких моментов, когда жизнь показывает человеку средний палец, а он в ответ смеется.

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1. "Вид с пола в ванной на дыру в потолке, через которую я только что провалился" 0 Источник:

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2. "Кому-то, кто вылетает из этого аэропорта, через несколько часов придется нелегко" 0 Источник:

3. "Это я подкинул лопату, чтобы стряхнуть снег с проводов. Мне нужна эта лопата" 0 Источник:

4. "Вернулся домой после долгой смены, пошел за едой, а в кастрюле мышь" 0 Источник:

5. "Вот так перепахали парковку на работе после сильной снежной бури" 0 Источник:

6. "Мой папа оставил окно в своем грузовике открытым и отошел всего на несколько минут. За это время в машину залез уличный кот и сожрал все чипсы" 0 Источник:

7. "Через 4 дня после переезда в Чикаго" 0 Источник:

8. "Хозяйка собаки перепутала флаконы и помыла животное оттеночным шампунем" 0 Источник:

9. "Разрезали все пластиковые крепежи на новой игрушке дочери. Этот серый был проводом для пульта" 0 Источник:

10. "Собаке понравился пирог из кукурузной муки" 0 Источник:

11. "Что будет, если поставить подниматься тесто в духовку и установить слишком высокую температуру" 0 Источник:

12. "Упс!" 0 Источник:

13. "Отец забыл сказать мне, что сегодня планируется ремонт лестницы и ее полностью разберут" 0 Источник:

14. "Уронил на лестнице банку с краской" 0 Источник:

15. "Угадайте, кто сегодня утром помыл руки зубной пастой?" 0 Источник:

16. "Любимая собачка постаралась" 0 Источник:

17. "Забыл добавить воду" 0 Источник:

18. "Объяснения излишни" 0 Источник:

19. "Вот это облом!" 0 Источник:

20. "Ну не рассчитали малость" 0 Источник:

21. "Такого у меня еще не было" 0 Источник:

22. "Доставщик попытался спрятать посылку. Камуфляж 80 левел" 0 Источник:

23. "У него что-то с усами" 0 Источник:

24. "Эпик фейл!" 0 Источник: