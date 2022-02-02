25 трагедий вселенского масштаба, которые почему-то вызывают смех

2193
26
Жизнь может быть сложной, непредсказуемой, время от времени хаотичной. Все мы сталкивались с неудачами в той или иной форме, и знаем наверняка: их гораздо проще пережить, если включить чувство юмора. Вот целая подборка таких моментов, когда жизнь показывает человеку средний палец, а он в ответ смеется.
×
×
6. "Мой папа оставил окно в своем грузовике открытым и отошел всего на несколько минут. За это время в машину залез уличный кот и сожрал все чипсы"
9. "Разрезали все пластиковые крепежи на новой игрушке дочери. Этот серый был проводом для пульта"
11. "Что будет, если поставить подниматься тесто в духовку и установить слишком высокую температуру"
13. "Отец забыл сказать мне, что сегодня планируется ремонт лестницы и ее полностью разберут"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Их боль я чувствую через фото
- 30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло"
- 20 бедолаг, которые так и не научились пользоваться микроволновкой
- Что такое "не везёт" и как с этим бороться
- 25 забавных неудач и болезненных провалов, связанных с глажкой
24
Понравилось24
Новости партнёров