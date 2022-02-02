FISHKINET
Сообщество Юмор 13907 постов • 2812 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
25 трагедий вселенского масштаба, которые почему-то вызывают смех

25 трагедий вселенского масштаба, которые почему-то вызывают смех (26 фото)

Автор:
02 февраля 2022 14:38
Сообщество : Юмор
Метки: Эпик фэйлы   Юмор   картинка дня   неудачи   полный провал   улыбаемся и машем   эпик фейл   это провал   
2193
26
Жизнь может быть сложной, непредсказуемой, время от времени хаотичной. Все мы сталкивались с неудачами в той или иной форме, и знаем наверняка: их гораздо проще пережить, если включить чувство юмора. Вот целая подборка таких моментов, когда жизнь показывает человеку средний палец, а он в ответ смеется.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Эпик фэйлы   Юмор   картинка дня   неудачи   полный провал   улыбаемся и машем   эпик фейл   это провал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Седой 2 часа назад
Ой, как же был прав Задорнов!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Владимир Минуту назад
заголовок неправильный....надо-25 трагедий пиндоского масштаба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
628
Мрачный Жнец Полчаса назад
Ибо нефиг строить дома из картона

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Полчаса назад
Лопата за провод зацепилась... Всё, писец, трагедия. Вызывай спасателей с вертолётом. Иначе никак не снять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Karagi 50 минут назад
"Да зачем мне эта физика, она же никогда в жизни не пригодится!" ©

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом Их боль я чувствую через фото Их боль я чувствую через фото 25 забавных неудач и болезненных провалов, связанных с глажкой 25 забавных неудач и болезненных провалов, связанных с глажкой Что такое "не везёт" и как с этим бороться Что такое "не везёт" и как с этим бороться 30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались 30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались 30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло" 30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло"
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45581



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
45
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим
1
152
Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим
Набирающие популярность в сообществах
Причины чрезмерно активной линьки лабрадора
0
3
Причины чрезмерно активной линьки лабрадора
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 1 февраля
0
2
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 1 февраля
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сложно
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#ватермарк#полиция#Ynews#дтп#природа#СССР#Россия#Разное
#фото#прикол#история#подборка#фильм#люди#роль#авто аварии#актеры#Спорт
#Юмор#животные#кино#Приколы#автомобили#новости#аварии#автомир#картинки#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться