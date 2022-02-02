Неожиданное происшествие во время работы

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Любитель стеклянной мебели столкнулся с печальной неожиданностью во время работы. Часть его стола внезапно рассыпалась на мелкие кусочки.
Когда скачал слишком большой файл.
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