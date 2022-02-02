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Неожиданное происшествие во время работы

Неожиданное происшествие во время работы (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 11:58
Метки: в мире   видео   неожиданно   неудача   стекло   стол   фейл   
908
1
1
Любитель стеклянной мебели столкнулся с печальной неожиданностью во время работы. Часть его стола внезапно рассыпалась на мелкие кусочки.
Когда скачал слишком большой файл.

Источник:

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Метки: в мире   видео   неожиданно   неудача   стекло   стол   фейл   
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12  комментариев
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1k
poбт Час назад
харду в ноуте тоже наверняка 3.14зда
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37k
jonnyD 6 минут назад
Ногти стричь надо !
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37k
Example 6.2.6 18 минут назад
Калёное стекло, может лопнуть само по себе, если там есть внутренние дефекты, порой незримые для глаза.. полотно крутит от статических и динамических физических нагрузок, от меняющейся температуры и рано или поздно внутренне напряжение проходит через критическую точку и стекло взрывается. У мамы на работе, похожий случай был. На столе лежал такой кусок стекла, они под него чертежи подсовывали, календарики клали, в общем, стекло было такой рабочей поверхностью стола. И в тот день за ним вообще никто не сидел и на работало, а он подпрыгнуло на пару см от поверхности стола и взорвалось.
Если не знать физики процессорв, можно уверовать в полтергейста.:)
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9k
Vacony 38 минут назад
когда напряжение вышло за все границы ...
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8k
Hunson Abadeer 51 минуту назад
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−22
Нурик Нуриков 55 минут назад
Кто заметил красную точку?
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6k
newegg Час назад
Говорила бабушка - не клади локти на стол.
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767
Hallo FreeSpace Час назад
нормально поработал ...
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4k
Дмитрий Час назад
Ещё ведь и оправдываться пришлось поди...
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23k
Сибиряк Час назад
Локальный перегрев (видимо ноут горячий был) калёное стекло не любит этого
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